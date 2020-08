Noticias coronavirus 26 de agosto: Más de 1.300 trabajadores de la salud han muerto por covid-19 en México

India ha registrado más de 1,5 millones de nuevos casos solo en agosto

India ha registrado más de 1,5 millones de nuevos casos de coronavirus en el mes de agosto hasta ahora, según un recuento de CNN de datos del Ministerio de Salud del país.

El país registró 67.151 nuevos casos de covid-19 y 1.059 muertes el martes, anunció el miércoles el Ministerio de Salud.

Eso eleva el número total de casos registrados desde que comenzó la pandemia a más de 3,2 millones, incluidas 59.449 muertes, y significa que casi la mitad de los casos de coronavirus en la India se han informado solo en agosto.

La nación del sur de Asia ha informado sobre 60.000 nuevos casos diarios y más de 800 muertes diarias relacionadas con el coronavirus durante ocho días consecutivos.

India ha intensificado sus pruebas de coronavirus últimamente, con más de 18 millones de pruebas realizadas en lo que va de agosto, según un recuento de CNN de datos proporcionados por el Consejo Indio de Investigación Médica.

Pacientes recuperados: más de 2,4 millones de personas se han recuperado del virus en la India, dijo el Ministerio de Salud.

En el país, no todos los pacientes requieren una prueba para considerarse recuperados. Los pacientes con síntomas leves y moderados ya no se consideran activos después de 10 días de la aparición de los síntomas si cumplen con ciertas condiciones, y no se requiere una prueba para confirmar que ya no tienen el virus. Sin embargo, los casos graves solo pueden darse de alta después de una prueba de coronavirus negativa.