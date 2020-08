Trump llama a la NBA una «organización política» y critica sus índices de audiencia luego de protestas históricas

NBA: voces de protesta por el caso de Jacob Blake 0:59

(CNN) — El jueves, el presidente Trump calificó a la Asociación Nacional de Baloncesto como una «organización política» y criticó a la liga por sus «muy malos» ratings cuando se le preguntó sobre las históricas protestas del jueves contra la injusticia racial.

“No sé mucho sobre las protestas de la NBA. Sé que sus ratings han sido muy malos porque creo que la gente está un poco cansada de la NBA, francamente”, dijo Trump a los periodistas mientras recibía una sesión informativa sobre huracanes en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

“Pero no sé demasiado sobre las protestas, pero sé que sus índices de audiencia han sido muy malos. Y eso es lamentable. Se han convertido en una organización política y eso no es bueno. No creo que eso sea algo bueno para los deportes o para el país», agregó Trump.

El miércoles, tres partidos de playoffs de la NBA se pospusieron después de que los Milwaukee Bucks decidieran no presentarse en la cancha contra los Orlando Magic, al tiempo que otros jugadores tomaron partido como sus contrapartes de los Bucks. También se pospusieron tres partidos de la WNBA, cinco de la Major League Soccer y tres de la Major League Baseball.

Trump también elogió el trabajo de la Guardia Nacional en Wisconsin diciendo que apreciaba al gobernador Tony Evers por pedir la Guardia Nacional y afirmó que las protestas de anoche fueron «muy silenciosas» debido a esa unidad.

“Puedo decirles que Wisconsin, agradezco que el gobernador haya llamado y haya dicho que quería guardia nacional. Como saben, anoche estuvo muy tranquila, la noche anterior no lo fue y la razón por la que no lo fue, no tenían la protección adecuada».

Trump luego continuó golpeando a los gobernadores y alcaldes demócratas que no han convocado a la Guardia Nacional, principalmente en Portland.

“Apagaremos el fuego, apagaremos la llama, apagaremos el vandalismo, porque el vandalismo y el saqueo es ridículo permitir que suceda. No sé cómo pueden hacerlo y por qué lo hacen. No lo entiendo», agregó Trump.