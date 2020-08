El huracán Laura fue tan fuerte que revirtió el flujo del agua del río Mississippi

(CNN) — Los fuertes vientos que soplaron hacia el norte desde el huracán Laura parecieron revertir el flujo de muchas vías fluviales a lo largo de la costa del Golfo de México en Louisiana, incluido el río Mississippi, a medida que se acercaba a tierra.

Laura llegó a tierra como una tormenta de categoría 4 la madrugada del jueves cerca de la línea estatal de Texas, arrancando techos, dañando edificios y cortando la energía para cientos de miles de personas.

Los ríos normalmente desembocan en el Golfo, pero los fuertes vientos de Laura arrastraron la capa superior de agua río arriba, alejándola del Golfo.

Chris Dier capturó un video en lapso de tiempo del fenómeno el miércoles por la tarde desde Arabi, un vecindario río abajo del Lower Ninth Ward de Nueva Orleans y a unas 32 km al este de donde Laura tocó tierra.

Hurricane Laura is forcing the Mississippi to follow north instead of south. Barges are now having to fight these tides as they go downriver. Surreal. pic.twitter.com/sZGDRouWil

— Chris Dier (@chrisdier) August 26, 2020