Muere Chadwick Boseman, actor de «Black Panther»

1 de 43 | Las celebridades que han fallecido en 2020. Mira la galería → 2 de 43 | Chadwick Boseman murió a los 43 años el 28 de agosto. (Crédito: Gareth Cattermole/Getty Images for Disney) 3 de 43 | Landon Clifford, una celebridad de YouTube de 19 años, murió el 13 de agosto después de pasar seis días en coma, anunció su esposa Camryn en las redes sociales el miércoles 26 de agosto. 4 de 43 | El cantautor Justin Townes Earle murió a los 38 años, de acuerdo con un anuncio hecho el domingo 23 de agosto por sus representantes. Hijo del rockero country Steve Earle, saltó a la fama en 2007 con el EP "Yuma", dijo Rolling Stone. 5 de 43 | Eusebio Leal, historiador de La Habana, murió a los 77 años. (ADALBERTO ROQUE/AFP via Getty Images) 6 de 43 | Herman Cain, el ex candidato presidencial y ex presidente ejecutivo de Godfather’s Pizza, murió de coronavirus el 30 de julio. 7 de 43 | Malik Abdul Basit, un rapero, cantante y miembro fundador de The Roots, murió el 29 de julio. Tenía 47 años. 8 de 43 | Olivia de Havilland, estrella de 'Lo que el viento se llevó', murió a los 104 años el 26 de julio en su residencia de Francia. 9 de 43 | Regis Philbin, presentador de “Live with Regis and Kathie Lee”, concursos de Miss America y otros programas de televisión, murió a los 88 años el 25 de julio. 10 de 43 | Grant Imahara, presentador de los programas "MythBusters" de Discovery Channel y "White Rabbit Project" de Netflix, falleció, según un comunicado de Discovery Channel dado a conocer el lunes 13 de julio. Tenía 49 años. 11 de 43 | La actriz de "Glee" Naya Rivera murió en julio, presumiblemente ahogada después de nadar con su hijo en un lago en California. 12 de 43 | La actriz Kelly Preston murió de cáncer de seno, informó su esposo, el actor John Travolta en una publicación en Instagram el domingo. Según Travolta, Preston había estado luchando contra el cáncer de mama durante dos años. Tenía 57 años. (LOIC VENANCE/AFP via Getty Images) 13 de 43 | La estrella de YouTube Nicole Thea murió a los 24 años, junto con su bebé nonato el 12 de julio. 14 de 43 | Un nieto de Elvis Presley, Benjamin Keough, murió, dijo un representante de su madre, Lisa Marie Presley, el 12 de julio. Tenía 27 años 15 de 43 | El rapero Huey, de St. Louis, conocido por su éxito de 2007 "Pop, Lock & Drop It", murió en un tiroteo el 26 de junio. 16 de 43 | La india Siya Kakkar, una influyente adolescente de TikTok con una importante base de seguidores en la plataforma de intercambio de videos, murió el 26 de junio. 17 de 43 | Joel Schumacher, un director ecléctico cuya carrera abarcó desde un par de películas divisivas de Batman hasta St. Elmo's Fire, murió el 22 de junio de 2020. 18 de 43 | El actor británico Ian Holm murió a los 88 años el 19 de junio. Holm, que tuvo larga y variada carrera como actor, en la que interpretó una serie de personajes, incluidos Bilbo Baggins en la trilogía de “El señor de los anillos”. 19 de 43 | El novelista español Carlos Ruiz Zafón murió a los 55 años según informó este 19 de junio la editorial Planeta en sus redes sociales 20 de 43 | El cantante español Pau Donés falleció el 9 de junio a los 53 años como consecuencia del cáncer que padecía desde 2015. 21 de 43 | El actor mexicano Héctor Suárez Hernández murió a los 81 años el 2 de junio de 2020. 22 de 43 | Gregory Tyree Boyce, actor que apareció en la película de 2008 “Twilight” (“Crepúsculo”), fue encontrado muerto en una residencia de Las Vegas el 19 de mayo. 23 de 43 | La directora Lynn Shelton, conocida por las películas "Humpday" y "Your Sister's Sister" y la serie "Little Fires Everywhere", murió en mayo a los 54 años en Los Ángeles. 24 de 43 | El cantante argentino Sergio Denis falleció el 15 de mayo, según confirmó su hijo en su cuenta de Twitter. 25 de 43 | El actor y comediante Jerry Stiller falleció por causas naturales el 11 de mayo. Tenía 92 años. 26 de 43 | Little Richard, pianista, artista y leyenda del rock 'n' roll murió a los 87 años en Macon, Georgia, el sábado 9 de mayo. 27 de 43 | Roy Horn, del dúo de magia Siegfried y Roy, murió el 8 de mayo por complicaciones del coronavirus, según su publicista. Tenía 75 años de edad. 28 de 43 | Cady Groves, cantante y compositora de pop y country, murió a principios de mayo en su casa en Tennessee. 29 de 43 | El cantautor mexicano Óscar Chávez murió el 30 de abril. 30 de 43 | Irrfan Khan, actor de Bollywood que tuvo mucho éxito en su paso a Hollywood, falleció el 29 de abril. Tenía 53 años. (Crédito: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for DIFF) 31 de 43 | El cantante y compositor Bill Withers murió el 30 de marzo de 2020 en Los Ángeles por complicaciones cardiacas. Tenía 81 años. Whiters es recordado por éxitos conmovedores como "Lean On Me", "Ain't No Sunshine" y "Lovely Day". 32 de 43 | El legendario cantante Kenny Rogers murió el 20 de marzo a los 81 años. 33 de 43 | El actor sueco Max von Sydow, que se hizo famoso en las películas de Ingmar Bergman antes de aparecer en éxitos internacionales como "Game of Thrones", murió el 9 de marzo a la edad de 90 años. 34 de 43 | Caroline Flack, de 40 años, expresentadora del exitoso reality show británico ‘Love Island’, se suicidó y su cuerpo fue encontrado el 15 de febrero en su apartamento del este de Londres. 35 de 43 | La estrella de "Nanny McPhee" y activista del cambio climático Raphael Coleman murió a la edad de 25 años el 7 de febrero. 36 de 43 | Kirk Douglas murió el 5 de febrero a los 103 años. 37 de 43 | Kobe Byrant murió a los 41 años el 26 de enero en un accidente de helicóptero. 38 de 43 | Neil Peart, cuyas virtuosas interpretación de batería y letras ingeniosas impulsaron a su banda Rush al estrellato mundial y selló su lugar como uno de los mejores bateristas en la música rock, murió el 10 de enero. Tenía 67 años. 39 de 43 | El actor Harry Hains, quien interpretó papeles en producciones como "American Horror Story", murió el 10 de enero a los 27 años. 40 de 43 | Silvio Horta, el creador de Ugly Betty, murió el 8 de enero a los 45 años 41 de 43 | David Stern, excomisionado de la NBA, murió el 1 de enero a los 77 años 42 de 43 | El cantante y compositor estadounidense David Olney, cuya música fue interpretada por Linda Ronstadt, Steve Young, Emmylou Harris y otros, murió de un aparente ataque al corazón mientras actuaba en el escenario en Florida el sábado el 20 de enero de 2020. Tenía 71 años. 43 de 43 | Terry Jones, una de las estrellas del grupo británico de humor Monty Python, murió el 18 de enero de 2020 a los 77 años. En los últimos años habló de sus problemas de salud, incluida la demencia.

(CNN Español) –– Chadwick Boseman, el actor que le dio vida a Black Panther, murió este viernes, según un comunicado del publicista Nicki Fioravante. La declaración dice que Boseman luchaba contra un cáncer de colon desde 2016.

En la cuenta oficial de Boseman en Twitter se publicó un mensaje en el que se confirmó el fallecimiento del actor. «Es con un dolor inconmesurable que confirmamos la muerte de Chadwick Boseman», se lee en el pronunciamiento.

«Chadwick fue diagnosticado con cáncer de colón etapa 3 en 2016, y batalló con eso los últimos 4 años, mientras avanzaba a etapa 4», añadió.

Según la declaración, Boseman participó en múltiples películas mientras atravesaba «incontables» cirugías y quimioterapias. «Un verdadero luchador, Chadwick perseveró a través de eso, y les trajo muchas de las películas que tanto llegaron a amar», dice el comunicado.

El mensaje añadió que Boseman murió en su hogar, junto a su esposa y su familia.

Además de su papel recurrente como T’Challa en las películas de Marvel, Boseman interpretó a varias figuras históricas en películas, incluido el cantante James Brown, el jugador de béisbol Jackie Robinson y el juez de la Corte Suprema Thurgood Marshall.

Boseman nació en Carolina del Sur, según su biografía de IMDb. Luego se graduó de la Universidad de Howard en la ciudad de Washington, a donde regresó en 2018 para dar el discurso de graduación, el cual concluyó con su icónico saludo «Wakanda Forever».

Durante su discurso, el actor les dijo a los graduados que fue despedido de una producción, a la que no identificó, durante sus primeros días de actuación después de que cuestionó lo que sentía que era una interpretación estereotipada de personajes negros.

«Las luchas en el camino sólo están destinadas a modearlos para su propósito», dijo en ese momento.

«Una pérdida inconmesurable»

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en honor a Boseman. «Una pérdida inconmensurable. Desde «Black Panther» hasta «Da 5 Bloods», Chadwick Boseman aportó fuerza y luz a la pantalla, en todo momento», escribió.

An immeasurable loss. From "Black Panther" to "Da 5 Bloods," Chadwick Boseman brought strength and light to the screen, every time. pic.twitter.com/vRXxYU8Tbr — The Academy (@TheAcademy) August 29, 2020

El candidato demócrata a la presidencia Joe Biden también se pronunció sobre la noticia y escribió: «El verdadero poder de Chadwick Boseman fue más grande que cualquier cosa que hemos visto en la pantalla. Desde Black Panther hasta Jackie Robinson, inspiró a generaciones y les mostró que pueden ser lo que quieran, incluso superhéroes».

The true power of @ChadwickBoseman was bigger than anything we saw on screen. From the Black Panther to Jackie Robinson, he inspired generations and showed them they can be anything they want — even super heroes. Jill and I are praying for his loved ones at this difficult time. — Joe Biden (@JoeBiden) August 29, 2020

Kamala Harris, senadora y compañera fórmula de Joe Biden, compartió en su cuenta de Twitter un mensaje dedicado a Boseman: «Desconsolada. Mi amigo y compañero Bison Chadwick Boseman era brillante, amable, culto y humilde. Se fue demasiado pronto, pero su vida marcó la diferencia. Envío mi más sentido pésame a su familia».

Heartbroken. My friend and fellow Bison Chadwick Boseman was brilliant, kind, learned, and humble. He left too early but his life made a difference. Sending my sincere condolences to his family. pic.twitter.com/C5xGkUi9oZ — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 29, 2020

Por su parte, Marvel Studios dijo que sus pensamientos están con la familia de Chadwick Boseman. «Tu legado vivirá por siempre. Descansa en paz», añadió.

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/DyibBLoBxz — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 29, 2020

Sterling K. Brown, coestrella de Boseman en «Black Panther», expresó: «No tengo palabras. Descansa en paz. Gracias por todo lo que hiciste mientras estuviste aquí. Gracias por ser un amigo. Te amamos. Te extrañaremos».

I don’t have words. Rest In Peace, Bruh. Thank you for all you did while you were here. Thank you for being a friend. You are loved. You will be missed. 🤜🏿🤛🏿 https://t.co/8rK4dWmorq — Sterling K Brown (@SterlingKBrown) August 29, 2020

El actor Mark Ruffalo compartió en Twitter que «las tragedias acumuladas este año solo se han hecho más profundas con la pérdida de Chadwick Boseman. Qué hombre y qué inmenso talento. Hermano, fuiste uno de los grandes de todos los tiempos y tu grandeza solo estaba comenzando».

All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of #ChadwickBoseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord love ya. Rest in power, King. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 29, 2020

La MLB señaló que está «devastada por la trágica pérdida de Chadwick Boseman. Su actuación trascendente en «42» resistirá la prueba del tiempo y servirá como un vehículo poderoso para contar la historia de Jackie a las audiencias de las generaciones venideras».

We are devastated by the tragic loss of Chadwick Boseman. His transcendent performance in “42” will stand the test of time and serve as a powerful vehicle to tell Jackie’s story to audiences for generations to come. pic.twitter.com/8oU7QpdLSE — MLB (@MLB) August 29, 2020

La estrella de la NBA LeBron James publicó en su cuenta de Instagram una imagen junto a Boseman y el mensaje: «Descansa en el paraíso, rey».