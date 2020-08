OPINIÓN | Jerry Seinfeld tiene razón sobre el futuro de Nueva York

Nota del editor: Jeffrey D. Sachs es profesor y director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia. Las opiniones expresadas en este comentario son propias del autor; ver más artículos de opinión en cnne.com/opinion

(CNN) — En el gran debate urbano entre el copropietario del club de comedia Stand Up NY en el Upper West Side de la ciudad de Nueva York y su mejor acto de stand up, el comediante gana el debate sin lugar a duda. Jerry Seinfeld lo deja claro: nunca se irá de Nueva York. Y como él no lo hará, no lo haremos nosotros.

(En total transparencia: una vez mi hija y yo vimos paralizados cómo Jerry Seinfeld ofrecía una actuación improvisada y absolutamente hilarante frente a un par de docenas de clientes en el mostrador de pescado de Zabar’s, a la vuelta de la esquina del club de comedia. Ninguno de los asistentes ese domingo por la mañana hace varios años podría soñar con dejar NYC, ya que la esperanza es eterna para una actuación repetida).

NYC sobrevivirá a la pandemia de covid-19, como lo hizo con la epidemia de gripe de 1918-19, el 11 de septiembre y otras calamidades. Y como señala acertadamente Seinfeld, también lo harán otras grandes ciudades como Roma, que después de todo se conoció como la Ciudad Eterna (Roma Aeterna) en el siglo I a.C.

El mundo de hoy está urbanizado en un 56% y la ONU espera que el aumento continuo de la urbanización llegue a un 68% de la población mundial viviendo en ciudades para 2050. Creo que será aún mayor.

Hay tres razones. Primero, desde una perspectiva histórica, el covid-19 pronto desaparecerá. Quizás en un año, quizás en tres, pero no estará con nosotros para siempre. La ciudad de Nueva York ha suprimido la transmisión a alrededor de 260 casos por día, por debajo de un máximo diario promedio de más de 5.000 a mediados de abril.

Con 8,3 millones de personas en Nueva York, eso es alrededor de 34 casos por millón por día, en comparación con más de 600 casos por millón por día hace algunos meses. Podemos y debemos recortar eso 10 veces en las próximas semanas, como en varios países de Asia y el Pacífico. Seguro, habrá otras pandemias, como ha habido en el pasado. Si somos más cuidadosos y estamos mejor preparados, como deberíamos haberlo estado, no trastocarán la vida cotidiana como lo ha hecho esta.

En segundo lugar, las ciudades son más productivas, excepto por las granjas. Por tanto, el mayor motor de la urbanización en la historia de la humanidad es la productividad de la agricultura. Cuando un agricultor alimenta a un hogar, cada trabajador debe ser agricultor. Cuando un agricultor alimenta alrededor de 100 hogares, como en EE.UU., menos del 2% son agricultores y el resto hace otras cosas, casi todas las cuales se hacen mejor en las ciudades.

En tercer lugar, a la gente realmente le gustan las ciudades. Los servicios son mucho mejores, el entretenimiento es mucho más variado (con Seinfeld y todo) y las tasas de delitos violentos en las ciudades estadounidenses se han desplomado, aunque con un punto máximo este año.

La salud urbana en EE.UU. y en otros lugares mejoró dramáticamente hace un siglo con la introducción de medidas de salud pública como vacunas masivas, alcantarillado y sistemas de agua potable, que redujeron drásticamente las aguas residuales y las enfermedades asociadas con el hacinamiento. Sí, el covid-19 se transmitió antes y más rápido en lugares densamente poblados como la ciudad de Nueva York, pero, por desgracia, el virus también se está propagando peligrosamente en las áreas rurales, que también están agobiadas por poblaciones mayores vulnerables con condiciones de salud preexistentes (como presión arterial alta y obesidad) y que viven más lejos de los hospitales.

Al afirmar que la ciudad de Nueva York está acabada, James Altucher argumenta que las tecnologías del trabajo desde cualquier lugar de la era digital destruirán las torres de oficinas y las ciudades centrales, con daños en cascada para la vida de la ciudad. Creo que la situación es algo más prosaica: bajarán los alquileres, bajarán los precios de las propiedades, se convertirán los locales comerciales. Nueva York es el lugar donde las plantas empacadoras de carne se convirtieron en galerías de arte de alta gama, las fábricas de ropa se convirtieron en hoteles elegantes y un antiguo ramal ferroviario se convirtió en la muy querida pasarela al aire libre, zona residencial y comercial de High Line. Reutilizar es lo que hacen las ciudades.

Sin duda, Altucher plantea algunas preguntas pertinentes. Nueva York, como todas las partes del mundo, se verá revolucionada por la era digital. Una gran parte de la población activa trabajará desde casa al menos parte de la semana. Cientos de miles de viajeros estarán encantados de prescindir de los desplazamientos a las oficinas del centro de la ciudad, que pueden tardar una o dos horas en cada sentido. Vendrán quizás uno o dos días a la semana, y en horarios escalonados. No tendremos bancos en cada esquina (gracias a Dios) porque la banca de consumo estará en línea. Miles de negocios minoristas no regresarán porque el comercio electrónico es realmente más conveniente y eficiente. Para el próximo año, el número de frentes de calles vacíos será asombroso, de hecho, deprimente.

Pero luego, los alquileres comerciales y residenciales caerán. Ya han bajado quizás un 5-10% y hay más por venir. Las tasas hipotecarias están en mínimos históricos, con hipotecas a 30 años por debajo del 3%. Los precios inasequibles que recientemente estaban expulsando a los jóvenes de la ciudad de Nueva York se convertirán en precios de ganga que los harán volver a entrar. Las oficinas de Stodgy Midtown se reconvertirán en nuevas empresas emergentes. La ciudad se volverá más joven, no mayor, ocupada por una generación joven que mezcla lo digital, lo físico, lo emergente, lo residencial y el ocio.

Esté seguro: hay un ajuste de cuentas por delante, no entre lo urbano y lo rural, donde prevalecerá lo urbano, sino entre los superricos y el resto. La impactante realidad del covid-19 es que los superricos se han vuelto increíblemente más ricos, inimaginablemente, durante la pandemia. El creciente mercado de valores junto con el desempleo durante la Gran Depresión es justo lo que parece: la redistribución más dramática del ingreso de los pobres a los ricos en la historia de Estados Unidos. Con las acciones tecnológicas en alza, por ejemplo, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Elon Musk han visto aumentar su patrimonio neto combinado en US$ 197.000 millones desde el comienzo del año, mientras que decenas de millones de estadounidenses se han visto sumidos en la desesperación financiera y el hambre.

Nueva York tiene más multimillonarios que cualquier otra ciudad del mundo: 111 en 2019. Les gusta Nueva York, como al resto de nosotros. Dependen de Nueva York para sus vastas fortunas. Y muchos han disfrutado de increíbles ganancias inesperadas este año, ya que los trabajadores de primera línea que los rodean han muerto o se han enfrentado al desalojo. El verdadero desafío para la ciudad de Nueva York no es la tecnología ni la pandemia. Es una decencia básica. Una ciudad sobrevive y prospera como un organismo social que respira, que actúa en conjunto por el bien común. Los multimillonarios deben ser los que paguen impuestos más altos para mantener en funcionamiento las escuelas, los hospitales, el transporte público y los servicios sociales de la ciudad mientras Nueva York se recupera de la crisis.