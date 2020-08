OPINIÓN | ¿Vacuna o misa?

(Crédito: OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Nota del editor: Camilo Egaña es el conductor de Camilo. Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivas del autor.

(CNN Español) — Un fervoroso sacerdote católico brasileño, supongo que sin proponérselo, se ha puesto al mismo nivel que cualquier asaltante callejero, de esos que te dan a escoger entre la bolsa y la vida o el celular y la vida.

Antonio Firmino Lopes Lana, al parecer ya no sabía qué hacer para que la gente vaya a la iglesia y se le ocurrió decir: «Espero que no haya vacuna para las personas que no van a la iglesia o que mueran antes de que se encuentre la vacuna». Se refería a los que sin estar en grupo de riesgo alguno ante el coronavirus, se niegan a asistir a misa y otros eventos parroquiales.

Son los graciosos, según el padre Firmino, los que dicen: «Yo solo voy a la iglesia cuando haya una vacuna».

La longitud de onda de la frase del religioso ha llegado tan lejos y en tal proporción, que Antonio Firmino ha tenido que meter bajo la sotana toda su falta de compasión y toda la superioridad moral que destiló y pedir disculpas por un comentario —dijo— “infeliz”. Dijo que es un «pecador», que «tenía sus debilidades» —cosa que siempre resulta elegante en un mea culpa— y aseguró que los quiere a todos vivos. También pidió que rezaran por él.

Yo no sé de estas cosas ni me interesan demasiado, pero tiene que haber otros modos de incentivar a la gente a ir a una iglesia, de la índole que sea.

El cura Firmino debería tener claro que muchos recuerdan a Santa Bárbara solo cuando truena. Y eso no significa, para nada, que no confíen en Dios.

Y debería además respetar la determinación de los que prefieren atrincherarse en casa ante este virus que decide por quién doblan las campanas. Una y otra vez, una y otra vez.