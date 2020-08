Biden condena la violencia y le pregunta a los estadounidenses: «¿Realmente te sientes más seguro con Donald Trump?»

Biden critica a Trump por "incitar" a la violencia en el país 1:18

(CNN) — El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, condenó el lunes la violencia, el saqueo y la destrucción de propiedades durante las protestas por la injusticia racial y la brutalidad policial, al tiempo que dijo que la negativa del presidente Donald Trump a pedir a sus propios partidarios que «dejen de actuar como una milicia armada en este país muestra lo débil que es».

«Quiero ser muy claro sobre todo esto: hacer disturbios no es protestar. Saquear no es protestar. Provocar incendios no es protestar. Nada de esto es protestar. Es ilegalidad, simple y llanamente. Y quienes lo hacen deberían ser procesados», dijo Biden en un discurso en Pittsburgh. «La violencia no traerá cambios, sólo traerá destrucción. Está mal en todos los sentidos. Dividirá, en lugar de unir. (…) Empeora las cosas en todos los ámbitos, no las mejora», dijo.

Biden dijo que los saqueos y los daños a la propiedad son una ruptura con las tácticas de los defensores de los derechos civiles Martin Luther King Jr. y John Lewis, y «deben terminar».

«No debemos quemar. Tenemos que construir», dijo Biden.

El candidato que «la violencia que estamos viendo en el Estados Unidos de Donald Trump» es una prueba de que el mensaje de la Convención Nacional Republicana de la semana pasada –que Trump buscaría «la ley y el orden«, y que el saqueo y los daños a la propiedad que se han producido en algunas ciudades se extenderían a los suburbios, donde Trump necesita recuperar a los votantes blancos, si Biden es elegido– no tiene base en la realidad.

Biden condenó duramente las acciones de Trump en medio de protestas por la brutalidad policial y la injusticia racial, diciendo que el trabajo del presidente es «decir la verdad, ser sincero, enfrentar los hechos, liderar, no incitar». Trump es «incapaz de decirnos la verdad, incapaz de enfrentar los hechos e incapaz de curar. No quiere arrojar luz, quiere generar calor y está avivando la violencia en nuestras ciudades», dijo.

Biden también se burló de la caracterización que hizo Trump de él.

«Pregúntate: ¿parezco un socialista radical con debilidad por los alborotadores? ¿En serio?», dijo Biden. Dijo que quiere un «Estados Unidos seguro», un país protegido de la pandemia del coronavirus, la brutalidad policial, los alborotadores y más. Y quiere un país «a salvo de cuatro años más» de Trump, agregó.

«¿Realmente te sientes más seguro con Donald Trump?», preguntó Biden de manera repetida a lo largo de su discurso.

El demócrata agregó que se supone que Trump «está protegiendo a este país. Pero en cambio está alentando el caos y la violencia» y está «tratando de asustar a Estados Unidos».

Biden se presentó a sí mismo como un puente entre los manifestantes pacíficos que se oponen a la violencia policial que afecta desproporcionadamente a las personas negras y los funcionarios electos locales y las fuerzas del orden.

«Estoy seguro de que también puedo llevar a la policía a la mesa de diálogo», dijo Biden.

El discurso llega en un momento tenso, antes del viaje de Trump el martes –en contra de los deseos del gobernador demócrata de Wisconsin, Tony Evers– a Kenosha, una ciudad devastada por la violencia tras el tiroteo de la policía a un hombre negro de 29 años, Jacob Blake, los daños a la propiedad y los saqueos que siguieron al hecho, y la muerte de dos manifestantes.

Trump y el Partido Republicano cerraron la semana pasada una convención centrada en el tema de «ley y orden», pintando una imagen profundamente distorsionada de ciudades tomadas por la violencia callejera que pronto se extendería a los suburbios, donde necesita reconstruir su posición frente a los votantes blancos para derrotar a Biden, si no gana la reelección.

El panorama político tras las convenciones de ambos partidos es turbio, aunque las encuestas de esta semana podrían aclarar si Biden o Trump recibieron un impulso a partir de las convenciones y si su contenido cambió la forma en que los estadounidenses ven temas como la brutalidad policial, las protestas y violencia cívica.

Trump parece estar incitando a los disturbios en Twitter, donde elogió a un convoy de simpatizantes que se dirigía a la agitada Portland, en Oregon, como «Grandes Patriotas». También le dio «me gusta» a una publicación de Twitter que animaba a la gente a leer un hilo de tuits que en parte elogiaba a Kyle Rittenhouse, un joven de 17 años acusado de presuntamente matar a dos manifestantes en Kenosha.

El regreso de Biden a la campaña también se produce después de meses en los que rara vez ha viajado fuera de las áreas de Delaware y Filadelfia, ya que la pandemia llevó a los asesores de salud de su campaña a concluir que hacerlo no era factible.

Biden dijo que planea reanudar pronto los viajes a los estados cambiantes, y les dijo a los partidarios en una reciente recaudación de fondos virtual que Wisconsin, Pensilvania, Arizona y Minnesota son estados donde se están preparando visitas.

Su esposa, Jill Biden, planea lanzar el martes lo que la campaña llama una combinación de «regreso a clases» de eventos virtuales y presenciales en ocho estados –Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Florida, Nevada, Minnesota, Arizona y Pensilvania– que son campos de batalla electoral en 2020, aunque aún no está claro cuántos de esos estados visitará en persona.

