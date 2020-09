Cómo los niños negros y latinos llegaron a ser los más afectados por las graves complicaciones de covid-19

Estudio: niños pueden portar covid-19 por semanas sin síntomas 1:23

(CNN) — En abril pasado, cuando la vida en la ciudad que nunca duerme se detuvo y solo se escucharon las sirenas de las ambulancias afuera, un niño negro de 9 años llamado Rahsaan Humphrey desarrolló fiebre.



Su madre, Ronda Lamb, estaba alarmada: no solo era una fiebre inusual para su hijo (Rahsaan no es de los que se enferman), sino que la ciudad de Nueva York, incluido su vecindario de Harlem, estaba bajo un estricto confinamiento con un número creciente de muertos por covid-19.

Incapaz de controlar la fiebre de 38 grados centígrados con compresas frías y Tylenol, y preocupada por el dolor de cabeza de su hijo y la opresión ocasional en el pecho, Lamb llevó a Rahsaan a la sala de emergencias. Más allá de la fiebre, los médicos no pudieron encontrar nada malo en Rahsaan y lo enviaron a casa con instrucciones de regresar si su temperatura seguía subiendo.

Unas semanas más tarde, al otro lado del East River en Queens, Joseph Mendoza también desarrolló fiebre.

Su madre, Marisol Fiallo, tenía miedo de llevar a su hijo de 13 años a una sala de emergencias abrumada por pacientes con covid-19. Decidió buscar un lugar que aceptara evaluar y tratar a su hijo de manera segura.

Una vez que encontró una clínica abierta que lo aceptara, llamó a su esposo para que le trajera a Joseph. Joseph también fue enviado a casa después de la primera evaluación con instrucciones de regresar si la fiebre persistía.

Ambos chicos empeoraron en los días siguientes. La fiebre de Rahsaan duró 10 días y cuando finalmente empezó a bajar, su ojo derecho de repente dejó de moverse. Para Joseph, un sarpullido violento y ojos rojos eventualmente acompañaron a su fiebre. Rahsann y Joseph fueron ingresados ​​en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Niños Presbiteriano Morgan Stanley de Nueva York.

Cada madre enfrentó sus miedos sola en la UCI. Lamb reprimió sus miedos y se obligó a permanecer en el momento, concentrándose en cada palabra que decían los médicos. Fiallo oró; rezó a la Virgen de Guadalupe ya todos los santos, ofreciéndose a realizar una peregrinación a México si su hijo se recuperaba.

Una misteriosa enfermedad recibe un nombre

José y Rahsaan se recuperaron. Después de innumerables pruebas, una punción lumbar para Rahsaan y medicamentos entregados directamente al corazón de Joseph, ambos fueron diagnosticados con lo que ahora se conoce como síndrome inflamatorio multisistémico en niños, MIS-C para abreviar. Es una rara complicación del covid-19.

«Realmente no sabíamos si estos casos estaban relacionados con el covid al principio. Al principio vimos solo unos pocos y la mayoría de los casos no tenían pruebas de covid positivas», dijo el Dr. Steven Kernie, jefe de medicina pediátrica de cuidados críticos en la Universidad de Columbia y el Hospital de Niños Morgan Stanley Presbiteriano de Nueva York.

Los primeros casos llegaron a su UCI antes de que hubiera una prueba de anticuerpos para el covid-19 y la afección podría establecerse como una complicación de covid-19 que surge semanas después de la infección primaria, explicó Kernie.

Aunque quedan dudas, ahora se sabe mucho más sobre MIS-C. Ahora se define como «una afección en la que diferentes partes del cuerpo pueden inflamarse, incluidos el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos u órganos gastrointestinales», según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Sus síntomas incluyen algunos de los que experimentaron Rahsaan y Joseph y más: fiebre, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor de cuello, sarpullido, ojos inyectados en sangre o sensación de cansancio adicional.

La rara pero grave condición había afectado a 570 niños en todo el país y se había cobrado la vida de 10 a fines de julio, según los últimos datos disponibles de los CDC. En paralelo a lo que se ha convertido en la narrativa del covid-19 en adultos, el 73% de los niños afectados son negros y latinos.

Las tasas más altas de la complicación probablemente sean un reflejo del mayor número de niños negros y latinos infectados con el SARS-CoV2, el virus que causa el covid-19, explicó Kernie. «[Estas comunidades] se han visto afectadas mucho más gravemente por la infección del SARS-CoV2 y, por lo tanto, más niños van a tener MIS-C. Pero no creo, al menos no vimos en nuestra experiencia, una predilección por cualquier etnia en particular «, agregó.