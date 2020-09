Se forma la tormenta tropical Nana; podría llevar lluvias y deslizamientos en países de Centroamérica y el Caribe

(CNN) — La tormenta tropical Nana, con vientos de 80 km/h, se formó en el Caribe, según el Centro Nacional de Huracanes.

El centro de la tormenta ubicado a unos 190 kilómetros al suroeste de Kingston, Jamaica.

UPDATE: Tropical Storm #Nana has formed from PTC 16, with maximum sustained winds of 50 mph (85 km/h). A Special Advisory will be issued within the hour to update the forecast. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/DJmOGpRfoE

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2020