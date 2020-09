Colegios privados advierten alta deserción escolar en El Salvador

Educación en línea vs. educación tradicional 4:06

(CNN Español) — Los problemas financieros de muchas familias derivados de la pandemia causada por el covid-19 están impactando en la comunidad educativa, de acuerdo con la Asociación de Colegios Privados de El Salvador.

Unos 66.000 estudiantes tienen pagos atrasados —los padres no han respondido a los planes de pagos propuestos por las instituciones educativas—, no participan de las clases virtuales y no realizan las tareas de refuerzo que se asignan, por lo que podrían no terminar el año escolar, cuyo fin está programado para el próximo noviembre, según las autoridades educativas.

«Son alumnos que no tienen contacto con sus docentes, no ingresan al aula virtual. Aunque no han solicitado irse, es una deserción muy probable para este año escolar”, aseguró este jueves a CNN Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados.

Además de esta cifra, según Hernández, unos 44.000 estudiantes ya abandonaron los estudios por diferentes razones y tramitaron el retiro en los colegios. “La deserción escolar nos está enviando señales de alarma muy grandes y pocos estamos poniendo atención a un tema silencioso y enfermizo“, agregó Hernández.

La deserción de estudiantes también ha llevado a la crisis financiera a por lo menos 100 centros educativos privados que podrían cerrar operaciones para el próximo año. Otros dependerán del alivio financiero ofrecido por el Gobierno para apoyar a diferentes sectores con el fin de dinamizar la economía del país centroamericano, de acuerdo con la gremial.

Los colegios privados han propuesto que el próximo año las clases presenciales se reanuden en cuatro fases, dependiendo de la evolución de la pandemia por el nuevo coronavirus. Además, dejarían a los colegios la libertad de decidir los niveles y el porcentaje de alumnos que asistirían a clases presenciales.

“Se deberá tener en cuenta el tema de la obediencia que deben mostrar los alumnos para el cumplimiento de los protocolos que establezcan las autoridades”, puntualizó Hernández.

El pasado 19 de agosto, el Ministerio de Educación informó que este año terminaría con la modalidad virtual en todos los niveles en instituciones públicas y privadas para evitar riesgos de contagios.

Hasta este jueves, El Salvador registraba la muerte de 739 personas por causas asociadas al covid-19 y al menos 26.000 casos confirmados, según cifras oficiales.