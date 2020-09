Por qué abren nuevos hoteles en medio de la pandemia

(CNN) — Decir que el covid-19 ha perjudicado a la industria hotelera, junto con los viajes en su conjunto, es una subestimación.

Según Hotel News Now, la división de noticias de la empresa de investigación hotelera STR, el sector ha experimentado una pérdida de 5 millones de puestos de trabajo desde febrero solo en Estados Unidos. Y Zachary Sears, economista senior de Tourism Economics, parte de la firma de investigación Oxford Economics, indica que la ocupación hotelera en algunos casos ha bajado un 95% en comparación con hace un año.

«Las propiedades se han visto obligadas a cerrar permanentemente debido a la pérdida financiera que han sufrido», dice.

De hecho, el sector hotelero estadounidense publicó un informe el 31 de agosto que indica que el 65% de los hoteles permanecen en o por debajo del 50% de ocupación. El mismo informe afirma que los viajes de los consumidores están en su punto más bajo y que solo el 38% de los estadounidenses dicen que es probable que se tomen unas vacaciones de placer antes de fin de año. En circunstancias normales, el 70% de los estadounidenses se van de vacaciones en un año determinado.

Esperanza con nuevas aperturas

A pesar del sombrío escenario y que pandemia continúa, hay un punto brillante: desde Europa y Estados Unidos hasta África, Asia y Australia, una serie de nuevos hoteles de marcas más grandes, así como de propietarios más pequeños, abrirán sus puertas este otoño y en el invierno del hemisferio norte.

«Los próximos meses serán una época de mucho trabajo para la apertura de hoteles», afirma Leo Sorcher, fundador de la compañía de viajes de lujo Inhabit the World. «Muestran una luz al final de este largo túnel».

En Estados Unidos, The Inn at the Mission San Juan Capistrano en California abrirá en septiembre en el corazón del centro de la ciudad, cerca de las famosas ruinas de la iglesia del siglo XIX. También en septiembre, el enclave de artistas y escondite de celebridades de New Hope, Pensilvania, verá la apertura de la propiedad boutique de lujo River House en Odette’s. En noviembre, Palm Beach tendrá White Elephant, la segunda ubicación del conocido centro turístico homónimo de Nantucket.

En Europa, Londres contará con dos nuevos hoteles en otoño: The Mayfair Townhouse, en Mayfair, junto con The Mitre Hampton Court. En Madrid, el Mandarin Oriental Ritz está programado para hacer un llamativo debut a principios de 2021.

La lista continúa e incluye One & Only Desaru Coast en Malasia, Angama Safari Camp en Maasai Mara de Kenia y The Oval Hotel en Adelaide, Australia, en los terrenos del estadio Oval de la ciudad.

Retrasado, no muerto

La mayoría de las propiedades que debutarán en los próximos meses tuvieron sus fechas de apertura originales postergadas debido a la pandemia, pero incluso en una economía maltrecha, no abandonaron sus planes de seguir adelante.

River House at Odette’s debía abrir a principios de este verano en lugar de septiembre. Ron Gorodesky, el desarrollador y director gerente, dijo que el hotel estaba en construcción cuando el covid-19 golpeó y obligó al proyecto a una parada temporal. «Solo nos retrasamos unos meses, pero hemos visto una gran pérdida financiera», asegura. «Teníamos programadas 40 bodas este año, y la mayoría se trasladaron para el próximo año, mientras que algunas fueron canceladas».

Pero Gorodesky nunca pensó en no abrir. «New Hope es un gran destino durante todo el año con una escena artística y restaurantes increíbles», dice. «Creo en el potencial del mercado impulsor».

Abrir un hotel de alta gama, algo que escasea en New Hope, también es un incentivo para seguir comprometido con River House, según Gorodesky. La propiedad de 36 habitaciones tiene un diseño contemporáneo, un club en la azotea estilo Prohibición y un salón de piano con música en vivo.

The Mayfair Townhouse en Londres también se retrasó unos meses, mientras que The Mitre Hampton Court está en camino de abrir en septiembre como estaba planeado.

Sorcher dice que estos retrasos son menores en el panorama general y están a la par del curso incluso en circunstancias ordinarias. «Las vacantes se empujan todo el tiempo. Es casi esperado», dice.

Desde la planificación hasta la apertura

En general, según Stephanie Ricca, directora editorial de Hotel News Now, los proyectos hoteleros pueden llevar entre 18 meses y tres años desde las etapas de planificación hasta su finalización. «Una vez que una propiedad está en construcción, es casi seguro que se abrirá, por lo que las que debutarán este otoño ya estaban en camino», explica.

Sin embargo, en el futuro, las propiedades en las primeras etapas de planificación pueden sufrir retrasos importantes, dice Ricca, o ser aplazadas hasta una fecha desconocida. Algunas serán abandonadas en conjunto.

Al 19 de junio, según Hotel News Now, 19 proyectos de hoteles fueron aplazados en Estados Unidos. «Dada la economía, algunos hoteleros no quieren hacer una gran inversión financiera o pueden tener problemas para obtener préstamos», dice Ricca.

La industria se recuperará

En suma, según los expertos, la industria hotelera se recuperará, aunque es difícil saber cuándo.

«Con toda probabilidad, habrá un remedio para el coronavirus, lo que significa que la industria se recuperará», dice Sears de Tourism Economics. «Es una cuestión de tiempo, pero mientras tanto, los hoteles seguirán abriendo».

Ricca está de acuerdo al igual que Sorcher de Inhabit the World. De hecho, cree que los hoteles que abren en el entorno actual tienen más posibilidades de éxito de lo habitual.

«La gente detrás de estas propiedades ha observado la pandemia y ven cómo otros hoteles la han manejando y qué funcionó y qué no», dice. «Están en un buen lugar para hacerlo bien».