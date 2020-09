¿Destrozarán o atesorarán los viajeros el planeta después de la pandemia?

La vida salvaje está en riesgo por el covid-19 1:47

(CNN) — Regresemos a una época diferente. Una que se siente lejana. A principios de enero de 2020.

Los viajeros se estaban preparando para otro año en auge de aventuras, desde visitas a Japón para los Juegos Olímpicos hasta cruceros en abundancia. Pero mientras apuntamos a otro año de viajes lejanos, los activistas ambientales siguen con sus advertencias sobre una catástrofe climática creciente y el papel que estaban jugando los viajeros.

Algunas personas habían estado atendiendo sus llamados y tratando de planificar viajes más sostenibles. Los consejos de CNN Travel y de otros sitios sobre cómo viajar de manera sostenible eran populares entonces.

Pero en su mayor parte, las proyecciones de viajes fueron más de lo mismo. No podíamos permitir que problemas como las emisiones y el turismo excesivo nos mantuvieran en casa: ¡teníamos un mundo que ver en 2020!

Mientras tanto, una nueva y diferente clase de amenaza, una que no se podía dejar de lado tan fácilmente, estaba a punto de desatarse. Se estaban publicando informes sobre un nuevo y misterioso virus en el interior de China. No era el SARS. Había infectado a decenas de personas. ¿Pero qué era?

No teníamos idea de que nuestro mundo y la industria de viajes estuvieran a punto de cambiar por esta amenaza.

Un silencio inquietante

Casi en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió debido a ese nuevo virus. Barrió el mundo.

Los países cerraron sus fronteras. Los Juegos Olímpicos de Verano se pospusieron. Los cruceros buscaron desesperadamente puertos para dejar a los pasajeros. Los aeropuertos estaban casi vacíos. Los balnearios estaban desiertos. Los parques de atracciones se convirtieron en pueblos fantasmas. El covid-19 y el coronavirus pronto se convirtieron en palabras familiares.

Entonces, notamos algo bastante agradable —una especie de rayo de luz— durante las órdenes de confinamiento de primavera.

En ciudades normalmente contaminadas como Los Ángeles, los cielos estaban más despejados. También lo era el agua: la gente podía ver la vida marina en los canales de Venecia, normalmente turgentes y concurridos. Para nuestro deleite, el canto de los pájaros se hizo más fácil de escuchar.

Parecía haber una causa y efecto en ello que generó muchas preguntas.

¿Realmente hubo un beneficio para el medio ambiente en la caída repentina en los viajes globales? ¿Hay formas de mantener los beneficios percibidos si el virus está bajo control? Y quizás lo más importante: ¿podemos volver a vagar por el mundo algún día pero ser mejores administradores de nuestro planeta mientras lo hacemos?

Como ocurre con todo lo demás relacionado con la pandemia, las respuestas son difíciles y complicadas.

Emisiones y huella de carbono

Una estadística, aparentemente pequeña, tenía mucho que decir sobre el turismo y su efecto en el medio ambiente antes de la pandemia: 8%.

Eso es lo que contribuyó el turismo a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, según un estudio pionero de investigadores de la Universidad de Sydney y la Universidad de Queensland Australia en mayo de 2018 (las emisiones de gases de efecto invernadero atrapan el calor en la atmósfera y hacen que el planeta se caliente rápidamente).

Eso fue cuatro veces más alto de lo estimado previamente. Y la mayor parte de esta huella de carbono (la cantidad total de gases de efecto invernadero que generamos con nuestras acciones) provino de países de altos ingresos.

El estudio también encontró que el rápido aumento de la demanda turística estaba «superando efectivamente» las mejoras tecnológicas que la industria estaba haciendo para reducir su huella de carbono. El estudio tampoco tenía una perspectiva positiva en el futuro.

«Proyectamos que, debido a su alta intensidad de carbono y su continuo crecimiento, el turismo constituirá una parte creciente de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo».

Todo sale por la ventana

Nadie sabía en 2018 que tendríamos una pandemia de coronavirus que haría historia en 2020. Eso arrojó todo por la ventana sobre dónde pensábamos que estaríamos.

Las cuarentenas y los cierres causaron una desaceleración sin precedentes en las industrias del transporte aéreo y el turismo, según un estudio de julio de 2020 de la Universidad de Sydney, que encontró que las emisiones globales totales se redujeron en un 4,6%. Esa es la mayor caída de la historia.

Pero mientras el medio ambiente se rompió, la economía mundial se estrelló. El transporte y el turismo han sido los sectores más afectados, según el estudio.

Arunima Malik, de la Escuela de Negocios y Física de la Universidad de Sydney y uno de los autores del estudio, lo expresó de esta manera: «Estamos experimentando el peor impacto económico desde la Gran Depresión, mientras que al mismo tiempo hemos experimentó la mayor caída en las emisiones de gases de efecto invernadero desde que comenzó la quema de combustibles fósiles».

Los países pequeños golpeados duramente

Ya-Yen Sun, profesora principal de la Escuela de Negocios de la Universidad de Queensland Australia y otro autora de los estudios, dijo a CNN Travel que los países que dependen en gran medida del turismo han quedado devastados.

«Sabemos que el turismo es uno de los sectores [económicos] más grandes del mundo. Contribuye con alrededor del 10% del PIB mundial y uno de cada 10 empleos está relacionado con el turismo», dijo Sun.

Las naciones más pequeñas que no tienen economías diversificadas han recibido los golpes más duros. Sun dijo que el turismo representa más de la mitad del PIB nacional en lugares como Macao, Aruba y Maldivas.

Sun también señaló que se ofrecen muchos trabajos de turismo a mujeres, jóvenes y personas de bajos ingresos. Cuando el mundo dejó de viajar de repente, «esas personas desfavorecidas perdieron sus trabajos, sus ingresos … Estamos muy preocupados por estos patrones».

Y todo esto nos pone, aparentemente, en los cuernos de un dilema en el que el turismo y el empleo o el medio ambiente y nuestra salud salen del lado perdedor.

Como señaló Malik en el estudio, los golpes financieros anteriores mostraron que sin un cambio estructural, es poco probable que los beneficios ambientales que estamos viendo ahora se mantengan durante una recuperación.

«No hay respuestas sencillas»

¿Hay alguna esperanza? ¿Pueden la industria y las economías del turismo recuperarse pero mantener bajo el impacto ambiental?

«El problema, por supuesto, es que no hay respuestas sencillas», dijo Jennie Germann Molz, profesora de sociología y antropología en el College of the Holy Cross en Worchester, Massachusetts. «Muchos destinos turísticos han entregado una parte tan grande de su economía a la infraestructura turística que dependen de ella».

¿Pero podemos reactivar el turismo de una manera más limpia? Tomemos las aerolíneas, por ejemplo. Se están realizando innovaciones tecnológicas para reducir el impacto ambiental de la industria.

Los científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts están estudiando formas de modificar las emisiones de óxidos de nitrógeno, que dicen es el peor culpable. Un estudio del Imperial College de Londres analiza cómo el cambio de altitud de los aviones podría ayudar a erradicar las estelas de condensación. Y Delta Air Lines planea convertirse en carbono neutral durante la próxima década comprando compensaciones e invirtiendo en programas de plantación de árboles.

Pero Sun le dijo a CNN Travel que estos esfuerzos hasta ahora no han podido compensar la voraz demanda, al menos antes de la pandemia.

«Siempre pensamos que la tecnología podría compensar ciertos niveles de nuestro consumo, [pero] básicamente, la tecnología realmente no ayuda mucho», dijo Sun. «Aunque las aeronaves son cada vez más eficientes energéticamente, tienen que funcionar con más frecuencia».

Viajar en tren

Peter Miller, científico del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, dijo que volar es una de las peores formas de viajar desde el punto de vista de las emisiones de carbono.

«Si vas entre Washington DC y Nueva York, y tienes la opción de viajar, tomar ese vuelo de corta distancia es la peor de las tres opciones», dijo en un artículo de CNN Business. «Conducir no es tan malo, especialmente si tienes un automóvil que ahorra combustible. El tren generalmente será el mejor».

¿Pero por qué centrarse en la aviación cuando representa solo el 2% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero? La respuesta de Sun es: «Creo que lo importante es la tasa de crecimiento anual, que ahora es del 5%».

«La gente tiende a viajar con más frecuencia. Y la otra cosa que identificamos es que la gente tiende a viajar a un destino lejano. Quieren viajar más lejos. Tienes que depender de la aviación, que es el elefante en la habitación», dijo.

Malik agregó: «No hay una solución fácil para esto. Y cualquier estrategia que implementemos, creo que debemos tener en cuenta el aspecto económico, social y también ambiental de las cosas. Pero nuevamente, no hay una solución milagrosa».

La industria de cruceros

Antes de la pandemia, cada vez más ojos también estaban mirando hacia la creciente industria de cruceros y sus efectos sobre el medio ambiente.

Solo un ejemplo: un informe publicado en 2019 por el grupo de viajes sostenibles Transport & Environment dijo que los grandes barcos tenían un efecto ambiental de gran tamaño en comparación con los automóviles.

Dijo que en el transcurso de 2017, Carnival Corporation, un operador de cruceros que abarca 10 marcas de líneas de cruceros, emitió casi 10 veces más óxido de azufre en las costas europeas que los 260 millones de automóviles europeos.

La industria de cruceros responde que está explorando nuevas tecnologías para dejar menos contaminación a su paso.

Carnival dijo en 2020 que estaba trabajando para reducir las emisiones al tener «el segundo crucero del mundo que funciona con gas natural licuado tanto en el mar como en el puerto», así como invirtiendo en tecnología de pilas de combustible y baterías.

La compañía de cruceros noruega Hurtigruten dijo en 2019 que estaba cambiando a cruceros híbridos como parte de una misión para reducir el impacto ambiental de la compañía.

La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros dijo en 2019 que la industria está invirtiendo en plantas de tratamiento de aguas residuales a bordo y revestimientos y diseños de cascos de alta tecnología para reducir la resistencia al agua y ahorrar combustible. También se comprometió a tener hasta 25 barcos propulsados por gas natural licuado en operación para el 2030.

Mientras tanto, los barcos en algunas partes del mundo están regresando al negocio de transportar pasajeros, con las precauciones para evitar la propagación del covid-19. Los ambientalistas seguramente vigilarán de cerca sus números de emisiones cuando comiencen a retroceder.

¿Debemos dejar de volar y navegar?

La respuesta corta de Bruce Poon Tip, fundador de la compañía de viajes para grupos pequeños G Adventures con sede en Toronto, Canadá es NO.

«Creo que viajar es un gran regalo para el mundo», dijo Poon Tip a CNN Travel. «Creo que hay mejores formas en las que podemos hacerlo con seguridad … ya sea mediante la captura de carbono o si se trata de algún tipo de combustible fósil alternativo para vuelos o aviones eléctricos».

Sun ofreció otras ideas.

Señaló que algunos gobiernos han ofrecido ayuda financiera a las aerolíneas en dificultades desde que golpeó la pandemia. Ella piensa que eso podría venir con promesas de las empresas «para hacer un buen progreso en la reducción de las emisiones de carbono».

Sun también enfatiza enfoques más allá de reducir las emisiones en la fuente.

«La mejor alternativa no es pedirle a la compañía de aviación que reduzca las emisiones, sino una estrategia impulsada por el consumidor que se transfiera a otro transporte terrestre», dijo Sun. «Entonces, en lugar de volar, la mejor opción es ir en autobús, en tren o incluso en su propio automóvil».

También se hizo eco de los pensamientos de Poon Tip sobre no eliminar por completo los vuelos, especialmente a destinos remotos, sino aprovechar mejor las millas que volamos.

«Podemos reducir nuestras emisiones de carbono una vez que llegamos a ese destino. Una buena manera es elegir un destino en particular por viaje en lugar de viajar a varios lugares».

Más formas de reducir nuestra huella de carbono

Sun también señaló la huella de carbono de la producción de alimentos. Dijo que podríamos considerar más comidas vegetarianas en los viajes, ya que la producción de carne es más dura para el medio ambiente.

«La otra cosa que podemos hacer es comprar algo hecho localmente».

Un estudio publicado el 10 de julio por Stefan Gössling de la Universidad de Lund en Suecia y James Higham de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda ofreció más sugerencias y una alarma, diciendo que el mundo tiene «30 años para descarbonizar su economía».

El reporte defiende el desarrollo de los mercados turísticos nacionales, algo que el covid-19 realmente ha avanzado. También señala que el Reino Unido ha introducido «importantes aranceles a los pasajeros aéreos» y sugiere que más gobiernos consideren los impuestos al carbono, lo que podría ayudar a crear estadías más largas.

Sobreturismo: Demasiado bueno

Cuando se encuentran problemas de emisiones y contaminación, a menudo se encuentra el flagelo del sobreturismo.

Amsterdam eleva su impuesto turístico 0:45

Desde densos centros urbanos como Ámsterdam hasta sitios históricos aislados como Machu Picchu, los destinos luchaban por ser demasiado populares antes de la pandemia.

«Los académicos del turismo han estado haciendo sonar la alarma sobre el impacto ambiental y cultural del turismo masivo durante décadas, pero en los últimos años, ha aumentado hasta el punto de lo que hemos estado hablando en términos de sobreturismo», dijo Molz de Santa Cruz.

«Por lo tanto, los destinos se ven empujados más allá de su capacidad para recibir visitantes, hasta el punto de que la razón por la que los turistas quieren ir a estos lugares se pierde en el ajetreo».

En la pandemia, los residentes de Ámsterdam recuperaron su ciudad. Pero vino con pérdida de ingresos y el costo de la pandemia en la salud y la vida.

¿Podemos encontrar el punto ideal?

Junto con Venecia, Dubrovnik, Bangkok y muchos otros destinos turísticos, Ámsterdam está pensando en formas de llegar a ese punto ideal entre muy pocos turistas y demasiados.

«Creo que se necesitará una voluntad política bastante fuerte para hacerlo. Amsterdam siempre está a la vanguardia de estas innovaciones», dijo Molz. «Y creo que están tratando de implementar políticas para alentar a los residentes locales a regresar al centro de la ciudad y al tipo de economías que apoyan la vida residencial local en contraposición a la vida turística».

Molz también promociona otras formas de viajar, invirtiendo en «programas de intercambio de jóvenes y estudiantes, que tienden a ser de bajo impacto». También le gusta el albergue para personas mayores u otros intercambios «donde no se trata solo de ir a la ciudad para escapadas de fin de semana».

«En cuanto a la sostenibilidad, ese tipo de intercambios son de bajo impacto», dijo. «Cuanto más tiempo pueda permanecer en un lugar … más significativa será la experiencia para el turista».

Estudio de caso: Dubrovnik

La ciudad costera de Dubrovnik, Croacia, se llama la «Joya del Adriático» y es donde se rodaron algunas escenas de la serie de televisión «Juego de Tronos». También es un caso de estudio de una ciudad que ha lidiado con los pros y los contras de ser un destino muy apreciado.

Jelka Tepšić, la vicealcaldesa de Dubrovnik, le dijo a CNN Travel cómo han estado llegando a un acuerdo con la situación.

La gestión de las llegadas de cruceros ha sido un elemento clave. En 2019, la ciudad firmó un «memorando de entendimiento» con la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros para programar mejor los barcos que ingresan y dejan a grandes grupos de viajeros al mismo tiempo.

La pandemia naturalmente puso fin a todo eso. Pero en «tiempos normales», Tepšić dijo que no es posible tener más de dos cruceros o 4.000 pasajeros al mismo tiempo en el puerto. Y eso lo convierte en una mejor experiencia para los pasajeros y los residentes de la ciudad.

Dijo que la ciudad también se está enfocando en más viajes nacionales y regionales, con la esperanza de atraer más a sus compatriotas croatas, así como a vecinos de Montenegro, Bulgaria, Rumania, Macedonia y Eslovenia. Eso encaja con el concepto de «burbuja de viaje» que ha surgido durante la pandemia, aunque queda por ver qué tan bien funcionará ese concepto.

La ciudad está tratando de aliviar su dependencia del turismo cortejando a las compañías de TI y más filmaciones, dijo. Y está promoviendo actividades ecológicas más allá de sus antiguas murallas.

«Puedes caminar fácilmente si prefieres el senderismo, por ejemplo. Hay islas en las cercanías y hay algunas zonas que aún no se han descubierto», dijo Tepšić.

Viajes que marcan la diferencia

El fundador de G Adventures, Poon Tip, anhela viajar, pero en nuevos términos.

«Quiero que la gente vuelva a estar libre de preocupaciones. Que viajen de nuevo. Pero no creo necesariamente que debamos luchar para volver a la normalidad como industria», dijo Poon Tip. «Creo que la industria de viajes estaba en un lugar muy peligroso justo antes de la pandemia donde el destino ya no era relevante».

Vio una situación menos relacionada con las conexiones humanas y más con el lujo y el deslumbramiento que consume energía.

«La gente reservó viajes debido a las comodidades. Por eso, los operadores turísticos estaban en una carrera para ofrecer más y más comodidades para la gente … espectáculos de Broadway, tirolesa interior, carruseles, carreras de karts, 10 restaurantes diferentes para elegir cada noche. Todas estas cosas se volvieron tan críticas que el destino se volvió irrelevante».

Poon Tip dijo que se puede viajar y ayudar a las economías locales, a los trabajadores pobres y aún ser un amigo del medio ambiente.

Por ejemplo, sugirió quedarse en hoteles locales y familiares en lugar de grandes cadenas. Y dijo: sal a comer a diferentes lugares con alimentos de origen local en lugar de simplemente cenar en un paquete con todo incluido.

«Tenemos la oportunidad de repensar, porque ahora que nos vemos obligados a comenzar a viajar lentamente de nuevo y tenemos que respetar el distanciamiento social, no podemos simplemente amontonar a la gente de la noche a la mañana. Todo tiene que ser gradual», dijo.

«Tenemos la oportunidad de decir, espera un segundo. Venecia puede ser hermosa. Todavía podemos tener miles de turistas en Venecia, pero no podemos tener cientos de miles de turistas en Venecia. Tenemos que regularlo de alguna manera».

Poon Tip tiene esperanzas para el futuro. «Estoy teniendo conversaciones con directores ejecutivos de cruceros y aerolíneas a quienes nunca les habría importado que yo existiera antes, pero … esos diálogos están sucediendo ahora. Y es muy emocionante».

Por terrible que haya sido, la pandemia ha llevado al turismo mundial a la encrucijada de las oportunidades, donde hay una nueva oportunidad de tomar el camino que atesora en lugar de destrozar el planeta.