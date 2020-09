“Veo a Donald más cruel que nunca, más inseguro”, afirma Mary L. Trump a Andrés Oppenheimer

Este momento marcó a Trump, dice su sobrina 0:35

(CNN Español) — El próximo domingo 6 de septiembre a las 8 P.M. (Hora de Miami), Andrés Oppenheimer presenta una conversación con la sobrina del presidente Donald Trump, Mary L. Trump sobre su libro “Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo” (“Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man“).

Mary L. Trump le relata a Andrés Oppenheimer algunos detalles de la personalidad de su tío. Mary recientemente causó un gran revuelo al publicar su libro “Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”, en el que hace una crítica mordaz al actual presidente.

“Donald ha estado los últimos tres años y medio bajo el tipo de presión que nunca antes había estado, lo que claramente ha afectado su capacidad para hablar coherentemente o actuar con eficacia. Más recientemente lo veo más cruel que nunca. Además de ver no solo en el número de mentiras que dice, sino en lo indignante de sus mentiras, así que creo que en los últimos meses muchas cosas han conspirado para hacerlo sentir más inseguro y más amenazado de lo habitual”, afirma Trump.

Asimismo, la sobrina del presidente le cuenta a Andrés Oppenheimer uno de los momentos más duros de la infancia de Trump contado en su libro en el que narra la juventud del actual presidente de EE.UU.: “A una edad muy temprana, cuando Donald tenía apenas 2 años y medio, mi abuela se enfermó gravemente y no estuvo disponible para él durante casi un año. Donald se sintió muy solo y muy temeroso y muy olvidado. Eso lo hizo crear ciertos mecanismos para protegerse de esos sentimientos de miedo y soledad que luego le dificultaron interactuar con el resto del mundo de una manera saludable”.

Según la editorial Simon & Schuster, el libro de Mary L. Trump, vendió la asombrosa cantidad de 950.000 copias al final de su primer día a la venta. Por su parte, el mandatario ha cuestionado la veracidad de lo que se dice en el libro.

Oppenheimer Presenta, el domingo 6 de septiembre a las 8 P.M. (Hora de Miami) por CNN en Español, una entrevista la sobrina del presidente de Estados Unidos, Mary L. Trump.

