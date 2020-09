James Rodríguez tiene nuevo equipo: ya es parte del Everton

(CNN Español) — El colombiano James Rodríguez jugará la próxima temporada en la Liga Premier, luego de ser confirmado este lunes como flamante futbolista del Everton.

El volante nacido en Cúcuta, Colombia, así finaliza su era junto al Real Madrid, luego de seis años con el club merengue, en los cuales fue cedido al Bayern Munich por dos temporadas.

«Espero poder hacer las cosas bien este año, con muchas ganas. Con mucha fe, espero poder darles muchas alegrías a todos», declaró la figura del Mundial de Brasil 2014 tras confirmarse su traspaso a los los «Toffees».

🗣 | Calling all Evertonians: @jamesdrodriguez has a special message for you… 💙 pic.twitter.com/goYCmj5szL

