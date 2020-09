OPINIÓN | Los trabajadores sin niños no son egoístas, están siendo explotados

Cuidar a sus hijos o trabajar, dilema de muchas madres 1:30

Nota del editor: Jill Filipovic es una periodista residente en Nueva York y autora del libro «OK BOOMER, LET’S TALK: How My Generation Got Left Behind». Síguela en Twitter. Las opiniones expresadas en este comentario son exclusivamente suyas. Vea más artículos de opinión en CNNe.com/opinion

(CNN) — Seis meses después de la pandemia de covid-19 que ha cerrado escuelas y guarderías y obligado a millones de estadounidenses a trabajar desde casa, los factores estresantes de nuestra ya no nueva normalidad solo están aumentando. Como muchos de nosotros nos damos cuenta de que esta situación no es una emergencia aguda sino más bien un desastre prolongado sin un final a la vista, nuestra paciencia colectiva se está agotando. Quizás por eso las tensiones laborales entre las personas con hijos en casa y las que no tienen hijos parecen más altas que nunca.

El último ejemplo provino de The New York Times el fin de semana pasado, en una historia sobre algunos de los empleados altamente remunerados de Big Tech en Silicon Valley que se pelean por los beneficios y dispensas relacionados con covid-19 para padres. En varias grandes empresas de tecnología, los padres que se ocupan del cuidado de los niños recibieron más tiempo libre y las bonificaciones que alguna vez estuvieron vinculadas al desempeño ahora se otorgan a todos. The Times informó que algunos empleados sin hijos se quejaron de que los nuevos beneficios basados en el estado de los cuidadores eran injustos y que se esperaba que los sin hijos tomaran el relevo de los padres que ya no estaban haciendo su propio trabajo.

En las redes sociales, el veredicto de la mayoría fue rápido: los sin niños estaban siendo egoístas. Y, de hecho, es difícil sentir mucha simpatía por algunos de los trabajadores mejor compensados del país cuando se quejan de colegas igualmente privilegiados que están actualmente luchando. Laszlo Bock, exjefe de Recursos Humanos de Google, pareció hablar en nombre de muchos lectores cuando le dijo al Times que «la gente se enoja lo suficiente como para decir que «siento que esto es injusto» demuestra falta de paciencia, falta de empatía y un sentido de derecho».

Pero aunque es fácil acusar a los que no tienen hijos de actuar con derecho a objetar estos cambios, esa reacción pierde el sentido y, francamente, acepta algunas ideas muy tóxicas sobre el trabajo en sí. El trabajo no es tu familia y no es tu amigo; la única forma en que su empleador muestra cuánto le valora es cómo le compensa.

En este momento, una gran cantidad de padres dicen que las expectativas en el lugar de trabajo son simplemente demasiado altas para cumplirlas mientras intentan hacer cosas como supervisar una clase de cálculo vía Zoom o asegurarse de que su niño pequeño no beba lejía ni tire su juguete cuando está en una llamada con un cliente.

Mientras tanto, los que no son padres informan que las suposiciones sobre su tiempo libre y la total eliminación de los límites entre el trabajo y la vida significa que se les pide que hagan mucho más en el trabajo sin un aumento en la compensación correspondiente; sin embargo, si se queja, se le acusa de falta de empatía, incluso si la queja no se trata de que los padres obtengan el espacio necesario para respirar, sino de que se les pide a los sin hijos que carguen más trabajo indefinidamente. Nadie está contento y, como muestra el artículo del Times, muchos trabajadores se burlan unos de otros.

La respuesta, entonces, no es que las personas sin hijos se enojen con los padres por no ser sobrehumanos, o que los padres se enojen cuando los sin hijos expresan su frustración por tener que llevar una carga más pesada en el trabajo. Una mejor solución sería esperar más de los empleadores. Los lugares de trabajo deben reducir las expectativas en todos los ámbitos para que los padres puedan dar un paso atrás y aquellos que no son cuidadores puedan continuar trabajando como de costumbre, o los lugares de trabajo deben aumentar la contratación para llenar el vacío.

Los datos parecen ilustrar dos cosas: los empleados que trabajan desde casa trabajan más horas, mientras que los padres (y especialmente las madres) pueden trabajar menos. Eso ciertamente sugiere que las personas con hijos se están estirando hasta un punto de ruptura entre el trabajo remunerado y la educación en el hogar y el cuidado infantil, mientras que las personas sin hijos están asumiendo una carga de trabajo remunerada mucho más pesada.

Si el trabajo remunerado que los padres no pueden administrar cae en manos de los que no tienen hijos, que ya tenían una carga de trabajo completa, especialmente en las grandes empresas de tecnología que han borrado durante mucho tiempo la distinción entre trabajo y vida, por supuesto que habrá resentimiento y enojo. Eso no es una falta de empatía o un sentido de derecho. Es una evaluación correcta del hecho de que su lugar de trabajo lo está explotando debido a su condición de padre y enfrentando a los padres con los que no son padres en lugar de resolver el problema en cuestión: demasiado trabajo y poca gente para hacerlo.

El género es otra razón por la cual las acusaciones de egoísmo lanzadas a los objetores sin hijos están equivocadas: un sistema que recompensa a los trabajadores que se esfuerzan por trabajar muchas más horas indefinidamente sin compensación relacionada, que ve a esos trabajadores como más empáticos, con menos derechos, como mejores jugadores de equipo, y castiga a quienes se oponen a esas demandas es un sistema que va a recompensar a las personas que pueden hacer eso: los hombres. Las mujeres pasan mucho más de sus vidas que los hombres haciendo tareas de cuidado, ya sea con niños o padres ancianos. Y los hombres son mucho más propensos que las mujeres a depender de una pareja que haga la mayor parte del trabajo en casa, lo que les permite pasar más tiempo trabajando por un salario. Un lugar de trabajo que espera que algunos empleados den un paso al frente para que los padres, y seamos realistas, en su mayoría madres, puedan dar un paso atrás en lugar de imponer una cultura donde las expectativas laborales son razonables, predecibles y compensadas de manera justa es un lugar de trabajo que luego recompensará a esos que dio un paso al frente e hizo más por menos. No serán solo los sin hijos; serán hombres independientemente de su estado parental.

Este sistema —expectativas obscenas en el lugar de trabajo junto con pocas protecciones para los trabajadores, ningún compromiso cultural de tener derecho a la vida fuera del trabajo y una conclusión tácita de que todos elegimos nuestras opciones y simplemente tenemos que resolverlo por nuestra cuenta— es terrible para todos.

Es absolutamente necesario que los padres y otros cuidadores se acomoden en este momento. Pero esta emergencia se prolongará durante muchos meses más y podría durar otro año o más. Debería depender del empleador descubrir cómo gestionar eso de manera sostenible, no de los trabajadores para redistribuir las cargas de trabajo que ya son aplastantes según quién se perciba que tiene más tiempo libre. Empujar a los padres, y de nuevo, en su mayoría a las madres, toda una generación de las cuales corre el riesgo de sufrir golpes irrecuperables en sus carreras y sus ingresos, para que se retiren de la fuerza laboral no es la respuesta. Tampoco está imponiendo el trabajo extra a quienes no son padres. Y en un momento en que las tasas de desempleo son altas y la gente puede trabajar desde cualquier lugar, no hay excusa para no contratar suficientes personas para asegurarse de que las horas de trabajo sean razonables para todos.

Nuestros lugares de trabajo ya nos piden demasiado. Sin embargo, adoptar una mentalidad de padres versus no padres pasa por alto los problemas reales: un gobierno que no ha logrado satisfacer las necesidades de las familias (y mucho menos combatir adecuadamente esta pandemia) y lugares de trabajo injustos que exigen demasiado y dan muy poco.