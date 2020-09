Andrés Oppenheimer entrevista a John Kerry, exsecretario de Estado de EE.UU.

(CNN Español) — El próximo domingo 13 de septiembre a las 8:00 P.M. hora de Miami, el periodista Andrés Oppenheimer conversará con el exsecretario de Estado de EE.UU. John Kerry en una nueva emisión de Oppenheimer Presenta.

En esta nueva entrega, el reconocido periodista además entrevistará al excanciller de México Jorge Castañeda y abordarán temas por demás trascendentes para la región.

Respecto de qué pasaría si Joe Biden llegara a la presidencia de Estados Unidos y la relación con Venezuela, John Kerry señaló: “Venezuela vive una enorme, enorme crisis humanitaria en curso, y la administración Trump tiene un discurso duro, pero no ha hecho nada al respecto. Entonces, creo que Biden como presidente traerá a la mesa las relaciones, el conocimiento de la región y un historial de haber participado en la región. Y su historial habla de la posibilidad de una nueva asociación en nuestro propio hemisferio, que es lo que necesitamos”.

Asimismo, sobre la administración de Donald Trump y el apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guiadó, afirmó: “Lo que pasó en Venezuela es una tragedia. Y lamentablemente, América Latina no se ha unido para enfrentar esta crisis de la manera en que se debería hacer. Creo que eso se debe en parte a la irresponsabilidad de la administración Trump, que oscila entre hablar de invasión y hablar de su audaz apoyo al presidente Guaidó. Y luego, por supuesto, darle la espalda y no hacer nada, o incluso decir cosas positivas sobre Maduro y su administración. Quiero decir, simplemente no hay coherencia en la administración actual”.

Sobre la probable creación de una política unificada entre la OEA y las Naciones Unidas, John Kerry indicó: “Creo que es importante que la OEA, las Naciones Unidas y todo el mundo se unan de manera unificada y que lo mismo ocurra con los países de América Latina, tienen que estar estrechamente unidos, como siameses, en una política unificada. De lo contrario, es un regalo para Maduro y su pandilla. Y eso simplemente no va a crear el tipo de presión necesaria para cambiar las cosas”.

Finalmente, Kerry se refirió a cómo sería la política exterior de Estados Unidos si Biden llegará a la presidencia: “En el caso del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo la administración Trump ha presentado un candidato ideológico y sin las calificaciones necesarias. Entonces, les garantizo que si Biden gana la presidencia va a estar directa y personalmente involucrado, su administración tendrá una política exterior de la que Estados Unidos pueda estar orgulloso, y América Latina le dará la bienvenida, a diferencia de lo que ha ocurrido con la administración Trump”.

Oppenheimer Presenta transmite una entrevista con el exsecretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, el domingo 13 de septiembre, a las 8:00 P.M., hora de Miami, por CNN en Español.

