Las 5 cosas que debes saber este 10 de septiembre: Trump admite que minimizó la amenaza del covid-19

Hoy es el Día Mundial para la prevención del suicidio. ¿Qué significa que AstraZeneca haya suspendido su ensayo de la vacuna contra el coronavirus? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Trump admite que minimizó la amenaza del covid-19

El presidente de EE.UU., Donald Trump, admitió que sabía semanas antes de la primera muerte confirmada por coronavirus en el país que el virus era peligroso, que se transmitía por el aire, que era altamente contagioso, que era «más mortal que incluso una gripe muy fuerte» y que repetidamente lo minimizó públicamente, según afirma el periodista Bob Woodward en su nuevo libro «Rage».

¿Qué significa que AstraZeneca haya suspendido su ensayo de la vacuna contra el coronavirus?

El gigante farmacéutico AstraZeneca informó que detuvo los ensayos globales de su vacuna contra el coronavirus debido a una enfermedad inexplicable en uno de los voluntarios. Es una precaución estándar en los ensayos de vacunas, cuyo objetivo es garantizar que las vacunas experimentales no causen reacciones graves entre los participantes.

Informe de EE.UU. advierte que el cambio climático podría crear un caos económico

Las consecuencias de largo alcance del cambio climático pueden crear caos en el sistema financiero y perturbar la economía estadounidense, según un informe federal.

Sospechas de brutalidad policial en Colombia

En un video difundido en redes sociales, vinculado supuestamente con hechos ocurridos entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, se observa a dos policías sometiendo en el suelo al hombre con descargas eléctricas de pistola de electrochoques en reiteradas ocasiones. El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, informó del inicio de un proceso penal contra dos agentes de la Policía Nacional en Bogotá, sospechosos de uso excesivo de la fuerza en el arresto, tras el cual el hombre murió en una clínica.

Día Mundial para la prevención del suicidio

¿Dónde buscar ayuda cuando tú o alguien conocido tiene pensamientos suicidas? Según la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio, 44.000 personas se suicidan en Estados Unidos cada año. En tanto, en Latinoamérica, 65.000 casos de suicidas se dan en ese mismo periodo, según la Organización Panamericana de la Salud. Conoce aquí dónde y cómo puedes buscar ayuda y entérate cómo funcionan las líneas de manejo de crisis y prevención de suicidio.

A la hora del café

Donald Trump es mucho menos rico hoy que cuando fue elegido presidente

El presidente Donald Trump dijo en octubre de 2019 que ser presidente le estaba costando dinero. Montones.

Marcelo Bielsa apunta a traer un fútbol nuevo a la Premier League

Marcelo Bielsa, el DT argentino de 65 años conocido como ‘El Loco’, es el entrenador de fútbol que finalmente logró que el Leeds United ascendiera de nuevo a la Premier League inglesa. Esta es su visión.

Investigadores australianos crean piel artificial «capaz de responder» como dermis humana

Investigadores de la Universidad RMIT anunciaron que crearon una piel artificial capaz de reaccionar al dolor y otros estímulos. El nuevo prototipo de piel electrónica podría abrir el camino a mejores prótesis.

Esto es lo que Android hace bien que el iPhone hace tan mal

Los teléfonos Android tienen una característica crucial muy buena, y es una característica que Apple no consigue hacer bien.

¿Ya extrañas a las Kardashian? Estos son algunos de los mejores momentos del programa.

Aquí hay un vistazo a los momentos más memorables del programa «Keeping Up with the Kardashians» mientras los seguidores se preparan para despedirse.

La cifra del día

32 millones de dosis

Rusia dice que México recibirá 32 millones de dosis de la vacuna Sputnik-V contra el coronavirus.

La cita del día

“Yo le voy a proponer a la vicepresidenta, que dirige esta comisión, que hable con el Consejo Nacional Electoral para ver si es posible ponerle la vacuna rusa a todos los candidatos y candidatas”

Nicolás Maduro propone que los candidatos a diputado reciban la vacuna rusa contra el covid-19.

Y para terminar…

Estos cinco alimentos pueden ser tus mejores aliados contra el covid-19

Sin una vacuna para el covid-19, fortalecer el sistema inmunitario resulta clave durante esta pandemia de coronavirus. Aquí van cinco alimentos que pueden colaborar para vigorizar tus defensas.