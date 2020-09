India tiene una de las tasas de mortalidad por covid-19 más bajas del mundo. Pero los números no cuentan toda la historia

India tiene el crecimiento de casos más rápido del mundo 2:27

(CNN) — Durante meses, la India ha estado luchando por controlar la pandemia de coronavirus con un éxito limitado.

El país de 1.300 millones de personas tiene el segundo mayor número de casos a nivel mundial (más de 4,4 millones) y el tercer mayor número de muertes (más de 75.000), según la Universidad Johns Hopkins, y el brote no muestra signos de disminuir.

Pero la tasa de letalidad informada en la India, calculada por el número de muertes por cada 100 casos confirmados, es sorprendentemente baja en comparación con otros países con altas tasas de infección.

La tasa de letalidad por covid-19 de la India es del 1,7%. Para el contexto, la misma tasa es de alrededor del 3% en EE. UU., el 11,7% en el Reino Unido y el 12,6% en Italia, según la Universidad Johns Hopkins.

El gobierno de la India afirma que la tasa de letalidad más baja de la India es una señal de su éxito en el manejo de la crisis y ha utilizado la cifra para respaldar su decisión de levantar algunas restricciones por coronavirus.

«La tasa de letalidad promedio en el país está… bajando continuamente», dijo el primer ministro Narendra Modi en un comunicado de prensa en agosto. «El objetivo de reducir la tasa de letalidad por debajo del 1% se puede lograr pronto».

Pero algunos científicos de la India advierten que las cifras son incompletas y engañosas, y que confiar en ellas para reabrir el país podría empeorar las cosas.

LEE: Estos son los países con más muertes por covid-19 por cada 100.000 habitantes

¿Qué tan grave está el covid-19 en la India?

Aunque el número de casos notificados había aumentado constantemente desde marzo, la epidemia de la India se intensificó en junio, cuando la transmisión comenzó a aumentar a un ritmo exponencial.

La India tardó casi seis meses en registrar 1 millón de casos el 17 de julio. Luego, tardó otras tres semanas en llegar a 2 millones, 16 días en llegar a 3 millones y sólo 12 días en pasar de 4 millones a principios de septiembre.

Nueva Delhi y Mumbai, las dos ciudades más pobladas del país, se encuentran entre las más afectadas. En esas ciudades, la crisis se ve agravada por los barrios marginales donde millones viven en condiciones de hacinamiento con poca agua corriente o saneamiento.

El país fue puesto bajo un bloqueo total en marzo, lo que obligó a millones a permanecer confinados. La medida devastó la economía, dejando a millones de trabajadores migrantes sin ingresos y marginando aún más a las personas más pobres de la India.

Bajo presión, el gobierno comenzó a eliminar las restricciones en mayo a pesar del aumento de las infecciones. En julio, el ministro en jefe de Delhi, Arvind Kejriwal, dijo que la India necesitaba centrar su atención en la economía: «Ahora tenemos que centrarnos en la siguiente etapa. Durante el covid, la gente perdió sus trabajos, las fábricas se cerraron, la gente sufrió pérdidas, se volvió difícil para la gente enfrentarse a sí mismos … Centrémonos ahora en reactivar la economía de la India».

A principios de este mes, el metro de la India reabrió por primera vez en cinco meses y, a partir del 21 de septiembre, se permitirán reuniones de hasta 100 personas en eventos deportivos, de entretenimiento, culturales, religiosos y políticos fuera de los puntos álgidos.

¿Son precisas las estadísticas sobre muerte?

El número de casos de coronavirus en la India puede estar aumentando, pero la tasa de letalidad está disminuyendo. Según el Ministerio de Salud, las muertes por cada 100 casos pasaron del 4% en abril al 2,15% en agosto, y ahora están por debajo del 2%.

Pero algunos expertos advierten que los datos están llenos de lagunas. La India tiene una infraestructura de salud pública débil y con fondos insuficientes, y durante años no ha logrado registrar con precisión las muertes de sus propios ciudadanos.

Incluso cuando la India no enfrentaba una pandemia, solo el 86% de las muertes en todo el país se registran en los sistemas gubernamentales. Y solo el 22% de todas las muertes registradas tienen una causa oficial de muerte certificada por un médico, dijo el Dr. Hemant Shewade, especialista en medicina comunitaria.

Hay algunas razones detrás de esto. La mayoría de las personas en la India mueren en casa o en otros lugares, no en un hospital, por lo que los médicos generalmente no están presentes para asignar una causa de muerte.

Incluso si un paciente muere en el hospital, no todos los hospitales están cubiertos por el portal web de certificación médica de causa de muerte (MCCD) del Ministerio de Salud, lo que significa que la causa de muerte no se registra en la base de datos nacional, dijo Shewade. Incluso los hospitales que están cubiertos en el MCCD enfrentan otros problemas en los datos, como errores o información faltante.

Estos problemas son aún más pronunciados en las zonas rurales del país.

«En Delhi, solo el 63% de las muertes obtienen la certificación de causa de muerte. Esta es la capital», dijo Shewade. «Imagínese cuando se va, a Uttar Pradesh, a Bihar, a Jharkhand, donde sólo se registra el 35% de las muertes; olvídese de la certificación de la causa de muerte».

En resumen, si mueres, es posible que tu muerte no se registre en el sistema. E incluso si sí, es probable que no obtenga una causa de muerte y, por lo tanto, no se incluirá en el número de muertos por covid.

MIRA: India tiene el crecimiento de contagios de covid-19 más rápido del mundo

La India no está contando todas las muertes por covid

También existe el problema de no contar las muertes de covid debido a pruebas insuficientes y codificación médica deficiente.

«Las muertes ciertamente se están subestimando porque muchas personas que mueren sin hacerse una prueba de covid no se cuentan como muertes por covid», dijo Ramanan Laxminarayan, investigador principal de la Universidad de Princeton. «Así que no está claro si la India tiene una tasa de letalidad más baja que otros países de la región».

La India ha intensificado sus pruebas, casi duplicando la cantidad de pruebas realizadas durante el mes de agosto, pero todavía tiene una de las tasas más bajas de pruebas per cápita del mundo. Según la Universidad Johns Hopkins, solo se realiza la prueba a 1 de cada 100.000 personas al día, en comparación con unas 150 en EE. UU. y 156 en Australia.

Las pruebas de anticuerpos sugieren que la India puede estar contando las infecciones por un factor de 50 a 100, dijo Laxminarayan, lo que significa que aunque el total oficial del país es de 4,4 millones de casos, el número «verdadero» podría ser más de 100 millones.

E incluso si un paciente de covid-19 dio positivo antes de morir, es posible que no se cuente como una muerte de covid-19 si tuviera otras afecciones preexistentes, como diabetes o cáncer, dijo Shewade, ya que estas podrían registrarse como la causa de muerte.

El aumento de las pruebas crea una tasa de letalidad engañosa

El reciente aumento de las pruebas en la India también podría terminar sesgando la tasa de letalidad.

Con más pruebas, las autoridades están detectando más casos, que es en parte la razón por la que las cifras de casos han aumentado. Pero la tasa de letalidad se mide contra el número total de casos confirmados, por lo que cuando los casos aumentan, la tasa disminuirá incluso si el número de muertes sigue siendo el mismo.

En resumen, incluso si la tasa de letalidad está disminuyendo, no significa necesariamente que la cantidad de muertes esté disminuyendo. De hecho, en realidad están aumentando: las muertes han aumentado de alrededor de 750 por día a principios de agosto a más de 1.000 por día esta semana.

Entonces, ¿cuántas muertes de covid tiene realmente la India?

La verificación de muertes larga y compleja de la India significa que probablemente no sepamos el número real de muertes por covid-19 durante algún tiempo.

El país es tan grande que recopilar cifras sobre nacimientos y muertes es una tarea gigantesca que involucra a los departamentos locales, distritales y estatales; en algunos casos, ir de puerta en puerta en áreas de muestra para verificar datos, dijo Shewade.

LEE: Arrestan a un hombre de 32 años por presuntamente violar a mujer de 86 años en la India

El proceso lleva tanto tiempo que el último informe nacional del gobierno sobre nacimientos y muertes, que se supone que se publicará anualmente, es de 2018. Puede llevar años obtener los datos completos de 2020.

Hasta entonces, si bien la tasa de letalidad de la India puede ser más baja que en EE. UU. o en los países de Europa occidental, Laxminarayan dijo que eso no significa que la gente deba dejar de tomar precauciones.

«Si uno habla de tasas de letalidad del 2%, sigue siendo increíblemente alto», dijo Shewade. «Esa es una probabilidad de 1 en 50 de morir a causa de una enfermedad para la que se ha obtenido un resultado positivo, lo que creo que es un riesgo inaceptable para la mayoría de las personas».