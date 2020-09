«Lovecraft Country»: La mezcla de racismo y poderes sobrenaturales en los 50

"Lovecraft Country" esta basada en la novela homónima de Matt Ruff, con la producción de Misha Green, J.J. Abrams y Jordan Peele, la historia expone los terrores de una realidad a través de una historia contextualizada en temas como el racismo y la discriminación en los Estados Unidos los de los años ‘50 (Foto cortesía HBO)

(CNN Español) — ¿Qué pasa cuando una serie de televisión mezcla la discriminación racial de los años 50 en Estados Unidos y los poderes sobrenaturales? El resultado, un viaje por la lucha por la supervivencia con aterradores monstruos y mucho más, bajo la producción de J.J. Abrams y Jordan Peele, en la serie «Lovecraft Country».

Basada en la novela homónima de Matt Ruff, «Lovecraft Country» expone los terrores de una realidad a través de una historia contextualizada en temas como el racismo y la discriminación en EE.UU. en los años 50 y enmarcados por las denominadas leyes Jim Crow.

¿De qué trata?

A lo largo de 10 episodios, la serie sigue a Atticus Freeman (Jonathan Majors) quien al inicio de la historia, junto a su amiga Letitia (Jurnee Smollett-Bell) y su tío George (Courtney B. Vance), emprende un viaje en búsqueda de su padre desaparecido. Tres personas negras que, en el arduo camino por encontrarlo, se enfrentan a todos los problemas sociales y raciales de la década de 1950 en Estados Unidos. Pero si el camino es difícil por estos temas, hay varios elementos sobrenaturales que se suman en su andar.

Conversamos con una de sus actrices, Abbey Lee, quien da vida a Christina Braithwhite, la antagonista de la serie quien vive bajo el yugo de su padre: “Es la hija del jefe de un culto antiguo llamado The Sons of Adam (Los hijos de Adam), que lucha por separarse del patriarcado en el que vive en 1950 y siempre la he visto como un agente provocador. Como cualquier ser humano, es insegura desde su juventud. Todos los adultos lo somos durante nuestras vidas. Creció en una familia muy estricta, rodeada por hombres, lo que hace que se sienta que no pertenece, y esto hace que sus inseguridades salgan a la luz. Lo que siempre creí es que Christina es inepta socialmente; no tuvo amigos y por lo mismo nunca jugó en su infancia. No tiene mamá y su padre es terrible; no sabe relacionarse con las personas. Es muy rara y eso la hace insegura. Y sí, esconde algo muy grande que la audiencia descubrirá e impactará a todos, algo que nadie se espera”.

Zona Pop

¿Es Christina alguien malvada?

Abbey Lee

“Pude haber elegido interpretar a Christina como alguien malvada y psicópata sin empatía. No lo hice porque creo que es más interesante interpretar a un personaje multifacético y lo que es brillante de esta serie es que muchas cosas cuestionan qué es bueno y qué es malo. Lo que estás dispuesto a sacrificar y hasta donde llegarás por conseguir tus objetivos. No es malvada, pero ¿hace cosas maquiavélicas? Sí. Sí las hace. Siempre me pregunté eso, y también trataba de averiguarlo.

J.J. Abrams ha producido, escrito y dirigido diversas series de televisión como “Alias”, “Lost”, “Felicity”, “Alcatraz”, “Person of Interest” y “Westworld”, entre otras. En el cine, por mencionar solo algunas, están “Star Wars: The Rise Of Skywalker”, “Star Trek Beyond” y “Mission: Impossible – Rogue Nation”. El formar parte de alguna de sus producciones es lo que muchos famosos buscan hoy en día.

“Es muy difícil expresar en palabras lo que se siente trabajar con J.J. Abrams, el saber que cuando audicionas para estos papeles y una de las personas que toma la decisión, para que te quedes, es nada más ni nada menos que J.J. Abrams. Fue un gran punto de inflexión en mi carrera y en cómo me veo a mí misma como artista y creativa, porque admiro tanto a la gente como él y me siento muy honrada de saber que él está viendo mi trabajo y que me dio una mano para guiarme en ese papel. Me siento halagada”, afirma la también modelo australiana.

Para muchos, el tema del racismo en la década de los 50 es cosa del pasado y solo se ve en series de televisión o películas, pero esta serie, que muestra muchos de los problemas raciales de hace 70 años, no está tan alejada de nuestra actualidad: “Creo que los temas que se tocan en ‘Lovecraft Country’ siempre han sido relevantes y tuvieron que haberse proyectado hace varios años. Creo que lo brillante de mostrarse en este momento es que ha habido una grieta abierta de conciencia, conciencia universal. Creo que hay un lugar abierto en la mente y el corazón de muchas personas para ver y asimilar cosas que potencialmente nunca habrían asimilado. Muchas personas blancas pueden sentirse incómodas al ver a Christina. Es posible que ahora se den cuenta de algunas cosas en sus mentes y cuando la observen, es posible que se identifiquen con ella. Y en este momento con lo que está sucediendo, la gente puede permanecer abierta. Somos gente empática; aprendemos unos de los otros, así que sí, es un momento genial para estar al aire”, asegura la actriz.

No te puedes perder «Lovecraft Country», que se emite todos los domingos a las 10 p.m., para toda la región, por HBO, canal que pertenece a WarnerMedia al igual que CNN en Español.