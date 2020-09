(CNN) — El huracán Sally se dirige a la costa sureste de Luisiana como un huracán de categoría 1. Esto ocurre menos de tres semanas después de que el huracán Laura causara daños generalizados en el otro lado del estado.

Un avión del Centro Nacional de Huracanes que volaba a través de Sally descubrió que la tormenta se había convertido rápidamente en un huracán. Los vientos máximos sostenidos son de alrededor de 136 kmh, con ráfagas más fuertes, según el Centro Nacional de Huracanes. Es posible un mayor fortalecimiento hoy y mañana a medida que la tormenta continúa avanzando lentamente hacia la costa del Golfo.

El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, declaró el estado de emergencia y las autoridades de Nueva Orleans ordenaron la evacuación de los residentes que viven fuera del sistema de protección de diques.

«La conclusión sigue siendo que se espera que el huracán Sally sea un huracán peligroso de movimiento lento cerca de la costa del sureste de Luisiana, Mississippi y Alabama durante los próximos 2 o 3 días», advirtió el Centro Nacional de Huracanes.

A medida que se acerca la tormenta, las partes costeras de los estados del Golfo se preparan para fuertes lluvias y marejadas ciclónicas potencialmente mortales. Se estima que este lunes el centro de Sally pasara al este de Nueva Orleans. Eso significa que las áreas de Gulfport y Biloxi en Mississippi podrían sufrir la peor parte de sus vientos, lluvias y marejadas ciclónicas.

Con vientos sostenidos de 104 kilómetros por hora, Sally estaba a unos 265 kilómetros al sureste de Biloxi el lunes por la mañana.

Hay disponibles artículos de ferretería y abarrotes. Pero al menos un gerente de una tienda dijo que no ve a la gente abastecerse de madera contrachapada y otros artículos de emergencia, según WLOX, afiliada de CNN.

«Creo que mucha gente todavía estaba abastecida cuando Marco y Laura llegaron porque estuvo cerca de fallar, pero mucha gente se preparó para eso», dijo Bill Collins, quien administra una ferretería en Gulfport.

El residente Al Ward tomó tanques de propano en caso de que necesitara cocinar al aire libre una vez que pasara la tormenta, explicó.

«Estoy haciendo lo que haría cualquier otra persona que tenga sentido común», dijo Ward a la estación. «Me estoy preparando para lo peor y espero que sea como ha sido a principios de este año. Hemos esquivado una bala».

La gobernadora de Mississippi, Tate Reeves, firmó un estado de emergencia preliminar el domingo.

La tormenta «probablemente persistirá en la mayoría de las partes del estado durante básicamente 48 horas», aseguró.

Los funcionarios «tienen todas las razones para creer que esta tormenta representa una amenaza muy significativa para la gente del sureste de Luisiana», inidicó Edwards. El gobernador agregó que ha hablado con el presidente Donald Trump y está presentando una declaración federal previa antes de que el huracán toque tierra.

El huracán Sally llega pocas semanas después de que el huracán Laura tocara tierra como categoría 4, causando inundaciones y daños generalizados en el suroeste de Luisiana y dejando seis personas muertas allí.

Tenía la misma fuerza que una tormenta de hace más de 150 años, la más fuerte que jamás haya azotado el estado. Laura también destruyó las redes eléctricas y se prevé que las reparaciones demoren semanas, si no meses, en completarse, dijeron las autoridades.

Casi 80.000 personas permanecen sin electricidad en el suroeste de Luisiana después de Laura. En el pico, más de 800.000 clientes se quedaron sin electricidad.

Los clientes que aún en la oscuridad plantean «casos muy complicados» porque están más cerca de la costa, donde el daño a la infraestructura fue más severo, señaló el director de Manejo de Emergencias de Luisiana, Mike Steel.

FEMA ha aprobado asistencia para 21 parroquias afectadas por Laura, según un comunicado emitido el domingo por la oficina del gobernador.

Con el huracán Sally en camino, fueron emitidas órdenes de evacuaciones obligatorias para parte o la totalidad de varias parroquias, incluida Orleans.

Algunas evacuaciones, incluidas las de Nueva Orleans para quienes viven fuera del sistema de protección de diques, estaban programadas para entrar en vigor a las 6 pm hora local (7 pm hora de Miami) del domingo. La mayoría de los residentes viven dentro del sistema de protección.

Venetian Isles, Lake Catherine y Irish Bayou, que no están protegidas por diques sustanciales, podrían ver marejadas ciclónicas de hasta 3,3 metros durante Sally, detalló NOLA Ready, la red de preparación para emergencias de la ciudad, en un tuit.

