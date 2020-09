Trump admite que restó importancia al covid-19 5:25

(CNN) –- El 14 de agosto, la pandemia de coronavirus estaba en llamas en Estados Unidos. Más de 168.000 estadounidenses habían muerto, con más de 1.300 fallecimiento solo ese día. Pero cuando el presidente Donald Trump llamó al legendario periodista Bob Woodward, lo hizo para averiguar solo una cosa: recientemente se había enterado de que el nuevo libro de Woodward, «Rage», estaba terminado y que saldría en septiembre, y quería saber cómo sería retratado en él.

Fue su decimonovena conversación, luego de 18 entrevistas que formaron un componente clave del libro de Woodward. Trump le había dicho en privado a Woodward en febrero que conocía detalles críticos sobre lo mortal que era el virus, y en marzo admitió que lo estaba minimizando.

El 14 de agosto, Trump acribilló al veterano periodista dos veces ganador del Premio Pulitzer con preguntas sobre el libro y qué contenía exactamente.

CNN obtuvo extractos de la conversación de 10 minutos que muestran que Trump estaba más centrado en la economía que en la crisis de salud pública. Mientras los dos debatían la respuesta de Trump a la pandemia, el presidente finalmente preguntó: «¿Entonces crees que el virus reemplaza totalmente a la economía?»

«Oh, claro. Pero están relacionados, como usted sabe», respondió Woodward.

«Un poco sí», respondió Trump.

«Oh, ¿un poco?», preguntó Woodward.

«Quiero decir, más que un poco. Pero la economía está… mira, estamos cerca de un nuevo récord en el mercado de valores», dijo Trump.

La pregunta de Trump a Woodward subraya la actitud del presidente hacia el virus.

Después de seis meses de expertos tratando de convencer a Trump de que ambos temas están vinculados –de que una recuperación económica depende de detener primero el virus– Trump todavía está enfocado en el mercado de valores y la economía porque cree que son clave para su reelección.

En otra parte de la conversación, Woodward le dijo a Trump que hay partes del libro que no le gustarán al presidente. «Es un libro duro», dijo, y agregó que «va a la entraña».

«Sabes que el mercado está volviendo con mucha fuerza, lo sabes», respondió Trump a Woodward.

«Sí, por supuesto», dijo Woodward.

«¿Cubriste eso en el libro?», preguntó Trump.

«Sí, seguro».

Más detalles del nuevo libro de Woodward sobre Trump 2:36

«Actué temprano», dijo Trump a Woodward

Woodward y Trump continuaron debatiendo la respuesta de Trump a la pandemia y cómo será fundamental en las elecciones presidenciales. Cuando Woodward le dijo a Trump que la elección será una contienda entre él, el exvicepresidente Joe Biden «y el virus», Trump insistió en que «no se podría haber hecho nada más».

Y añadió: «Actué temprano».

Desde que los detalles críticos de lo que Trump ocultó sobre el virus se hicieron públicos, el presidente ha tratado de cambiar la conversación.

«Si Bob Woodward pensó que lo que dije era malo, entonces debería haber ido inmediatamente, justo después de que lo dije, a las autoridades para que se prepararan y hacérselos saber», dijo Trump el jueves. y agregó: «Pero él no pensó que fuera malo. Y dijo que no creía que fuera malo. De hecho dijo que no creía que fuera malo».

Woodward le dijo a CNN que nunca le dijo esto al presidente.

Woodward dijo que cuando escuchó a Trump hablar de que el coronavirus se transmitía por el aire y era más mortal que la gripe en febrero, primero tuvo que salir y averiguar si eso era realmente cierto, ya que se sabía muy poco sobre el virus y cómo se propagaba en ese momento.

Conversación entre Trump y Xi

Trump mencionó haber hablado con el presidente chino, Xi Jinping, el 6 de febrero, y Woodward se preguntó si el presidente se había enterado de esos detalles en base a su conversación con Xi. Durante meses, dijo Woodward, estuvo intentando conseguir una transcripción de esa llamada.

No fue hasta principios de mayo, cuando Woodward se enteró de una reunión informativa de Inteligencia ultrasecreta que Trump tuvo con su equipo de Seguridad Nacional el 28 de enero, que el periodista comenzó a reconstruir la historia. En esa sesión informativa, el asesor de Seguridad Nacional de Trump Robert O’Brien le dijo al presidente que el coronavirus sería «la mayor amenaza a la seguridad nacional» de su presidencia, y el adjunto de O’Brien, Matthew Pottinger, advirtió a Trump sobre la propagación asintomática y de persona a persona del virus.

Trump también dijo la semana pasada que las llamadas con Woodward eran «rápidas, no largas». De hecho, las 18 entrevistas totalizaron casi 10 horas. Además, en más de media docena de casos fue Trump quien llamó a Woodward inesperadamente, a veces a altas horas de la noche desde la residencia de la Casa Blanca.

Como informó CNN la semana pasada, muchas de esas llamadas se hicieron sin que los asesores de la Casa Blanca supieran de ellas.

A lo largo de sus 18 entrevistas para el libro, Trump buscó la aprobación de Woodward, preguntándole repetidamente si iba a escribir un «buen libro». Esta insistencia continuó en su conversación final, cuando Woodward señaló que uno de los logros de Trump después de que el libro salió a la imprenta –el acuerdo para normalizar las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos– le había valido al presidente raros elogios del columnista del New York Times Thomas Friedman, quien ha criticado repetidamente a Trump.

«¿Tom Friedman? Eso es bueno», dijo Trump.

«¿No es algo?», respondió Woodward.

«Ha recorrido un largo camino. El próximo que necesito eres tú», dijo Trump. «Pero parece que no lo tengo en este libro, pero te conseguiremos más tarde, supongo», agregó.

Trump negó la realidad de la amenaza, dice Izurieta 2:53

Una lista de todas las entrevistas

Entrevista No. 1 – 5 de diciembre de 2019 (74 minutos)

Entrevista No. 2 – 13 de diciembre de 2019 (88 minutos)

Entrevista No. 3 – 30 de diciembre de 2019 (70 minutos)

Entrevista No. 4 – 20 de enero de 2020 (25 minutos)

Entrevista No. 5 – 22 de enero de 2020 (36 minutos)

Entrevista No. 6 – 7 de febrero de 2020 (17 minutos)

Entrevista No. 7 – 19 de febrero de 2020 (14 minutos)

Entrevista No. 8 – 19 de marzo de 2020 (40 minutos)

Entrevista No. 9 – 28 de marzo de 2020 (10 minutos)

Entrevista No. 10 – 5 de abril de 2020 (25 minutos)

Entrevista No. 11 – 13 de abril de 2020 (35 minutos)

Entrevista No. 12 – 6 de mayo de 2020 (14 minutos)

Entrevista No. 13 – 22 de mayo, 2020 (13 minutos)

Entrevista No. 14 – 3 de junio de 2020 (11 minutos)

Entrevista No. 15 – 19 de junio de 2020 (16 minutos)

Entrevista No. 16 – 22 de junio de 2020 (47 minutos)

Entrevista No. 17 – 8 de julio de 2020 (17 minutos)

Entrevista No. 18 – 21 de julio de 2020 (29 minutos es)

Entrevista No. 19 – 14 de agosto de 2020 (10 minutos)