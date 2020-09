Alondra de la Parra presenta, junto a «La Orquesta Imposible», el Danzón No. 2

Alondra de la Parra presenta "La Orquesta Imposible", conformada por 30 músicos de 14 países, para apoyar a mujeres y niños en México. (Foto cortesía La Orquesta Imposible).

(CNN Español) – Conmovida por el impacto de la pandemia sobre las mujeres y los niños en México, Alondra de la Parra, directora de orquesta, decidió hacer lo impensable: reunir a los mejores 30 artistas del mundo filarmónico en un proyecto que tituló “La Orquesta Imposible”.

¿Qué hizo? Se dio a la tarea de crear uno de los proyectos más ambiciosos de la música clásica contemporánea para poder ayudar a estos grupos vulnerables en México.

¿El tema? El Danzón No. 2 del maestro Arturo Márquez, mismo que, en voz de Alondra de la Parra, “en 2019, fue la pieza más tocada en el mundo, sobrepasando al Bolero de Ravel”.

“El Danzón no. 2 de Arturo Márquez es una obra emblemática que he conocido desde muy joven en mi carrera, es posiblemente la obra sinfónica que más he dirigido. La siento como mi casa. Es una obra que representa a nuestro país, que conmueve a la gente y que es una hermosura y que tiene un arco dramático que contaba la historia de lo que queríamos comunicar; viniendo de la soledad y nostalgia de pocos músicos, a el tutti, cuando están todos tocando, queríamos hacer ese proceso, no podría haber una mejor obra que el Danzón de Márquez”, asegura De la Parra.

Dentro de las cosas positivas que trajo esta pandemia, es que le permitió a Alondra reunir a los 30 mejores artistas en el mundo para formar esta orquesta. Uno de estos artistas es la bailarina mexicana Elisa Carrillo, quien participa con una coreografía creada específicamente para el proyecto por el reconocido Christopher Wheeldon y quien asegura que, a pesar de la tecnología, el montar la coreografía a larga distancia no fue sencillo: “la dificultad que tuve fue estar conectada por Zoom, por WhatsApp y por video, de tener a veces no tan buena conexión. Al principio comenzamos los ensayos en casa, fue más de tratar de hacer los movimientos y cuando entramos a un salón fue un poco más fácil, pero fue todo un reto porque si tomó más tiempo de lo que siempre toma porque un bailarín siempre necesita sensaciones y necesita también tocar y tener contacto, y aquí fue sólo aprenderlo en espejo”.

El video, que se lanzó a nivel mundial el martes, 25 de agosto a través de las redes sociales de La Orquesta Imposible y por medios televisivos internacionales, tiene como fin recaudar fondos para dos fundaciones mexicanas que trabajan por las mujeres y niños en México: Fondo Semillas y Save the Children México.

“Tanto Alondra como yo amamos nuestro país y también hay mucha gente en el mundo que quiere a México y creo que es maravilloso que tantos artistas se hayan unido y hayan hecho algo por nuestro país. Me da muchísimo orgullo y estoy inmensamente agradecida que Alondra me haya invitado a este proyecto tan maravilloso”, afirma Carrillo.

¿Cómo ayudar? Es muy sencillo, solo hay que ver el video en la plataforma YouTube, seguirlos en sus redes sociales y si quieres hacer alguna donación, en su página web se puede hacer. El viernes 4 de septiembre se realizará una gala virtual de recaudación de fondos en YouTube con la participación de celebridades internacionales.

Los 30 miembros de la Orquesta Imposible son:

Flauta – Emmanuel Pahud

Flauta – Gili Schwarzman

Oboe – Cristina Gómez Godoy

Oboe – Albrecht Mayer

Clarinete – Paquito D’Rivera

Fagot – Stefan Schweigert

Violín – Maxim Vengerov

Violín – Guy Braunstein

Violín – Aleksey Igudesman

Violín – Nemanja Radulović

Viola – Amihai Grosz

Chelo – Rolando Fernández

Chelo – Jan Vogler

Chelo – Alisa Weilerstein

Contrabajo – Edicson Ruiz

Corno – Stefan Dohr

Corno – Sarah Willis

Corno – Felix Klieser

Trompeta – Pacho Flores

Trompeta – Arturo Sandoval.

Trombón – Joseph Alessi

Trombón – Jörgen van Rijen

Trombón – Stefan Schulz

Tuba – Alexander von Puttkamer

Timbales – Benjamin Forster

Percusión – Christoph Sietzen

Claves – Rolando Villazón

Percusión – Yuniet Lombida

Bailarina – Elisa Carrillo Cabrera

Dirección y piano – Alondra de la Parra