(CNN) — Joe Biden ha hecho del carácter la propuesta central de su campaña presidencial. Esto debido a que el candidato demócrata presenta la carrera presidencial de 2020 como una prueba del «alma de la nación» contra el presidente Donald Trump.

Biden también ha publicado una serie de propuestas políticas que describen lo que intentaría lograr en caso de ser presidente. Y es probable que esa plataforma sea un foco de atención este jueves por la noche, en el foro de CNN. Allí Biden enfrentará preguntas de los votantes.

Joe Biden ganó las primarias demócratas defendiendo políticas más moderadas que muchos de sus competidores. Desde entonces, ha aceptado algunas propuestas de antiguos rivales, incluidos los planes climáticos ofrecidos por el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee. También ha dado la bienvenida a las ideas de bancarrota presentadas por la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren. Su campaña y la del senador Bernie Sanders, de Vermont, también elaboraron conjuntamente una hoja de ruta política en los meses posteriores a que Biden derrotara a Sanders.

Aquí hay un vistazo a las políticas que Biden ha propuesto sobre temas clave:

Propuesta económica de Joe Biden

La piedra angular de la plataforma económica de Biden es el gasto de estímulo masivo destinado a impulsar la fabricación, con un enfoque en equipos médicos para combatir la pandemia de coronavirus. Así mismo dar el salto al inicio de la batalla contra el cambio climático.

La propuesta de estímulo surgió en julio, cuando Biden presentó un plan económico en medio de la asombrosa pérdida de empleos causada por la pandemia. Él propone gastar US$ 2 billones durante cuatro años en proyectos de energía limpia. También ha pedido US$ 400.000 millones para esfuerzos de fabricación hechos en EE.UU. como vehículos de energía limpia, equipos de telecomunicaciones, acero y otros materiales de construcción y equipos de atención médica. Así mismo propone gastar otros US$ 300.000 millones en investigación y desarrollo en áreas como 5G, inteligencia artificial y tecnología de vehículos eléctricos.

Biden también ha dicho que apoya aumentar el salario mínimo a US$ 15 por hora.

¿Qué propone Joe Biden sobre los impuestos?

Biden ha dicho que aumentaría los impuestos a las personas que ganan más de US$ 400.000 por año. También ha dicho que cancelaría los recortes de impuestos de Trump y aumentaría la tasa corporativa al 28%. El ex vicepresidente ha dicho que lo usaría para pagar gastos en áreas como atención médica, educación y cuidados.

También dijo, este mes, que buscaría imponer una multa fiscal del 10% a las corporaciones que subcontratan trabajos para fabricar bienes que luego se venden de nuevo en Estados Unidos. Eso podría elevar los impuestos de esas empresas en 2,8 puntos porcentuales. De manera similar, acreditaría a aquellos que fabrican más de sus productos en Estados Unidos.

Salud

Biden ganó las primarias demócratas con la promesa de expandir el Obamacare, pero rechazando un sistema de seguro médico de pagador único totalmente administrado por el Gobierno. Ha propuesto ampliar la elegibilidad para los planes ofrecidos a través de los intercambios de Obamacare; mejorar los servicios que brindan esos planes y reducir los topes basados en los ingresos en sus precios.

También ha dicho que apoya una «opción pública», un plan al estilo de Medicare, para las personas que no pueden o no quieren pagar un seguro privado.

Educación

Joe Biden ha propuesto ampliar las ofertas educativas financiadas por el Gobierno en ambos extremos del cronograma escolar, con preescolar universal y haciendo que los colegios y universidades públicos sean gratuitos para aquellos cuyas familias ganan menos de US$ 125.000 por año.

Propone aumentar los fondos para las escuelas en áreas de bajos ingresos de los actuales. Así pasaría de US$ 16.000 millones por año a aproximadamente US$ 48.000 millones para ayudar a contratar más consejeros.

También ha adoptado partes del plan de deuda de préstamos estudiantiles de Warren, diciendo que los préstamos privados para estudiantes deberían eliminarse en caso de quiebra.

Coronavirus

Biden ha dicho que todas las pruebas y tratamientos relacionados con el coronavirus deberían ser gratuitos para los estadounidenses. Ha pedido al Gobierno federal que desempeñe un papel central en el despliegue de una vacuna contra el coronavirus una vez que se haya desarrollado y probado. Y dijo que se debe invocar la Ley de Producción para la Defensa para apuntalar los suministros médicos.

El ex vicepresidente también ha criticado a Trump por no negociar un acuerdo con el Congreso para ayudar a quienes perdieron sus trabajos a causa del virus, así como a los gobiernos estatales y locales que vieron erosionarse sus bases impositivas.

Relaciones raciales

Biden busca abordar la riqueza racial y las brechas laborales de la nación en parte a través de un fondo de US$ 30.000 millones para pequeñas empresas. También a través de un crédito fiscal reembolsable de US$ 15.000 para quienes compran una vivienda por primera vez. Así mismo propone la construcción de 1,5 millones de viviendas nuevas y viviendas asequibles.

Biden se ha opuesto al impulso de los progresistas de «desfinanciar a la policía», y dijo que quiere más fondos para los Departamentos de Policía para capacitación y vigilancia comunitaria. Ha dicho que restablecerá las investigaciones de «patrón y práctica» del Departamento de Justicia de los Departamentos de Policía que muestran un uso excesivo de la fuerza, recuperando y reforzando una política de la administración Obama.

Cambio climático

Biden se ha fijado el objetivo de poner fin a las emisiones de carbono de las plantas de energía para el 2035. Dijo que propondría gastar US$ 2 billones durante cuatro años como estímulo en proyectos de energía verde. El cambio climático es el área donde más se ha movido hacia la izquierda desde de que ganó las primarias, adoptando algunos de los objetivos de los progresistas de su partido.

En un discurso de julio, Biden calificó la amenaza que representa el cambio climático como una «oportunidad única en la vida para dar nueva vida a nuestra economía».

«No solo vamos a hacer pequeños ajustes. Vamos a hacer inversiones históricas que aprovecharán este momento de la historia», dijo.

Ha dicho que no prohibiría el fracturación hidráulica para gas natural, una posición que decepcionó a algunos progresistas.

Política exterior

Las críticas más agudas de Biden a Trump han sido a menudo sobre política exterior. Esta es un área en la que dijo que el presidente ha sido demasiado deferente con dictadores como Vladimir Putin, de Rusia, y Kim Jong Un, de Corea del Norte. Biden cree que Trump ha erosionado el papel de liderazgo de Estados Unidos en el escenario global.

Sus diferencias se reducen en gran medida a la visión de «Estados Unidos primero», de Trump, en contra de que Biden vea a Estados Unidos jugando un papel central en las organizaciones mundiales y las conversaciones internacionales sobre la paz, el cambio climático, la desnuclearización de Irán y más.

Biden, por ejemplo, ha criticado a Trump por decidir dejar la OMS y por poner fin al acuerdo nuclear con Irán. Biden ha calificado la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por parte de Trump como una que simplemente hizo un progreso gradual, y mejoró en parte debido a los cambios que la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, había buscado.