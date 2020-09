¿Qué podría pasar si no vacunas a tus hijos en EE.UU.? 1:09

(CNN) — Las naciones ricas, como Estados Unidos, Reino Unido y Japón, ya han comprado más de la mitad del suministro esperado de vacuna contra el coronavirus, dijo el miércoles la organización internacional sin fines de lucro Oxfam.

Estos países representan el 13% de la población mundial, pero han comprado suministros futuros del 51% de las vacunas contra el coronavirus, dijo Oxfam.

El grupo utilizó datos recopilados por la firma de análisis Airfinity para analizar acuerdos publicados entre gobiernos y fabricantes de vacunas. Oxfam calculó que cinco organizaciones (AstraZeneca, la rusa Gamaleya, Moderna, Pfizer y la china Sinovac) tienen la capacidad de producción combinada para producir 5.900 millones de dosis. Eso es suficiente para cubrir a casi 3.000 millones de personas, menos de la mitad de la población mundial, si todos necesitan dos dosis, como parece probable.

Oxfam dijo en un comunicado que ya se han acordado acuerdos de suministro por 5.300 millones de dosis. De estas, 2.700 millones (51%) han sido compradas por países y territorios desarrollados, incluidos Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Hong Kong, Macao, Japón, Suiza e Israel, así como la Unión Europea. Los 2.600 millones de dosis restantes han sido comprados o prometidos a países en desarrollo como India, Bangladesh, China, Brasil, Indonesia y México.

Oxfam señaló que AstraZeneca ha prometido dos tercios de las dosis que produce para los países en desarrollo.

“El acceso a una vacuna que salva vidas no debería depender de dónde vivas o cuánto dinero tengas”, dijo Robert Silverman de Oxfam. “El desarrollo y la aprobación de una vacuna segura y eficaz es fundamental. Pero igualmente importante es asegurarse de que las vacunas estén disponibles y sean asequibles para todos. El covid-19 en una parte es covid-19 en todas partes».

¿Cuándo habrá suficientes vacunas?

El lunes, Adar Poonawalla, director ejecutivo del Serum Institute of India (SII), predijo que es posible que no haya suficientes vacunas de covid-19 hasta 2024. “Pasarán de cuatro a cinco años hasta que todos reciban la vacuna en este planeta”, le dijo Poonawalla al Financial Times.

Poonawalla estimó que si la inyección de covid-19 es una vacuna de dos dosis, el mundo necesitaría alrededor de 15.000 millones de dosis.