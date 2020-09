PlayStation 5: Sony revela finalmente cuánto costará la nueva consola

La nueva consola PlayStation 5 será difícil de conseguir 1:00

Nueva York (CNN Business) — Después de varios adelantos y minieventos, Sony finalmente reveló el precio de su tan esperada PlayStation 5.

La consola costará US$ 499, lo que la pone cara a cara con su rival, la Xbox Series X de Microsoft, que también será de US$ 499.

La PS5 será lanzada el 12 de noviembre en Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelandia y Corea del Sur.

En otros países saldrá el 19 de noviembre. En una nota al pie, Sony dijo que la fecha de lanzamiento en China aún está «en exploración».

Xbox Series X, la competencia

La Xbox Series X será lanzada el 10 de noviembre, superando a la PS5 en el mercado por dos días completos. Microsoft también venderá un modelo Serie S más barata por US$ 299.

Carolina Milanesi, analista de tecnología de la firma de investigación Creative Strategies, dijo que la diferencia en las fechas de lanzamiento de los dispositivos rivales no marcará una gran diferencia en las ventas.

«Creo que la gente tiene más o menos definido de qué lado está. La mayoría de la gente se actualiza a partir de una consola existente», dijo.

«Es como el mercado de teléfonos inteligentes o computadoras personales. Uno es usuario de Android o de iPhone».

MIRA: Estos son los juegos gratis de PlayStation y Xbox para septiembre

Novedades de la PS5

Sony tiene una «edición digital» de la PS5, que elimina la unidad de disco de la consola y reduce US$ 100 del precio, lo que la deja en US$ 399.

En cuanto al diseño, la PS5 es una elegante consola blanca con un borde negro. Es alta y parece más delgada que la Xbox Series X.

Se ofrecerán como accesorios un control remoto (US$ 30), una cámara (US$ 60) y auriculares (US$ 100). Sony ya ha abierto pedidos anticipados a clientes seleccionados que pueden solicitar una invitación en su sitio.

Sony vs. Microsoft

El director de investigación de juegos de Ampere Analysis, Piers Harding-Rolls, predice que Sony volverá a vender más que Microsoft, llegando a 67 millones de consolas PS5 vendidas para fines de 2024, en comparación con un estimado de 44 millones para la Serie X.

Sus estimaciones se basan en datos de ventas anteriores y tomando en cuenta las estrategias de marketing de Sony y Microsoft.

Sony ha contado con grandes juegos exclusivos para atraer a los fanáticos a una nueva generación de juegos de consola.

Mientras que el atractivo de Microsoft proviene de la asequibilidad de la suscripción mensual de Xbox Game Pass para brindar acceso a una gran cantidad de juegos.

El Game Pass cuesta US$ 1 durante el primer mes y luego de US $ 5 US$15 por mes, según el plan.

LEE: ¿Quieres pedir la nueva PlayStation 5? Buena suerte

Estrategia probada

El miércoles, Sony adelantó nuevos juegos, incluida una secuela de 2021 del juego de 2018 «God of War» y el nuevo «Final Fantasy XVI», que ha generado cierto revuelo en las redes sociales.

«Sony está siguiendo la misma estrategia que tuvo un éxito rotundo durante la generación de PS4», escribió Harding-Rolls en un análisis.

A medida que nos acercamos a noviembre, la competencia entre las dos empresas se intensifica.

Sony también reveló el miércoles un servicio de suscripción de la Colección PlayStation Plus, que da acceso a éxitos de taquilla de los últimos años y que parece que podría competir con Xbox Game Pass.

El servicio estará disponible para los suscriptores del servicio PlayStation Plus sin costo adicional.

La suscripción cuesta US$ 9,99 por un solo mes, US$ 25 por 3 meses o US$ 60 por 12 meses.