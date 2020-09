El cortometraje “Elle” se proyectará en el “Hola México Film Festival” de Los Ángeles y en el festival de cine LGBTQ “Out on Film” en Atlanta

"Elle" es la ópera prima de la directora mexicana Nicole Vanden Broeck, pieza que ganó el Grand Prize Marlyn Mason Award (Foto cortesía NIcole Vanden Broeck)

(CNN Español) – Imagina que tienes 16 años y comienzas a sentir algo más por tu mejor amiga, pero estás por mudarte a una ciudad nueva.

Esa es la premisa central del cortometraje “Elle” de la joven cineasta francomexicana Nicole Vanden Broeck y que recientemente ganó el Grand Prize Marlyn Mason Award del Festival internacional de cine de Rhode Island, que reconoce las nuevas voces y perspectivas de las mujeres en el cine.

El cortometraje cuenta un fragmento de la vida de Elle, una adolescente que se enamora de su mejor amiga: “Elle es una adolescente de 16 años que crece en los 90 en una ciudad al sur de Los Ángeles. Está ambientada en esa década porque en ese momento California no estaba tan abierta a la homosexualidad, a diferencia de hoy. Elle crece en esta ciudad pequeña, rodeada de timidez y con diversas barreras para definir quién es. La adolescencia siempre me ha llamado la atención. Todo este tiempo he trabajado con niños y adolescentes porque es cuando nos estamos formando. Desde el primer amor y no sabes qué pasa en tu vida y se cuestiona si es una amistad cercana, si le gustan las mujeres, si Sam es especial. Está explorando”, afirma Nicole Vanden Broeck.

“Elle” fue el proyecto final de su maestría en Bellas Artes del American Film Institute Conservatory en Los Ángeles. Este drama explora la intimidad y ambivalencia que existe dentro de la amistad y relación entre Elle y Sam, tal y como comenta Vanden Broeck: “La línea entre la amistad y el amor me llama la atención, puede ser muy delgada y borrosa. Me he encontrado en esa línea en diversas situaciones con amigas y amigos. Si empiezo a sentirme cercana a alguien, pues compartes muchas cosas y mucha intimidad y cuando compartimos nos preguntamos muchas cosas. Me llamaba la atención abordar este tema y el mudarse de una ciudad es algo que me tocó vivir cuando me mudé de Cancún a la Ciudad de México, a los 14 años, y todo lo que viví y lo que viven las dos protagonistas es algo que quise expresar”.

Nicole define al personaje de Elle como “sensible” y al cortometraje como “vulnerable”. Este cortometraje aún no está disponible al público, hasta que termine su ciclo de proyecciones en diversos festivales. Próximamente participará en el “Hola México Film Festival” en Los Ángeles, California y en el festival de cine LGBTQ “Out on Film” en Atlanta.