(CNN)– Una mujer cayó desde un automóvil a una autopista muy transitada cuando se encontraba asomada en la ventana del pasajero para grabar un video de Snapchat, según informó la policía del Reino Unido.

La mujer, de quien aún no ha sido revelado el nombre, colgaba del vehículo en la autopista M25 al sur de Londres, publicó en Twitter la policía de Surrey.

«Tuvo suerte de no haber muerto ni resultar gravemente herida», indicaron.

En su cuenta, la Policía publicó una foto de la ventana abierta del pasajero, junto con el hashtag #nowords.

The front seat passenger was hanging out the car whilst filming a SnapChat video along the #M25. She then fell out the car and into a live lane.

It is only by luck she wasn’t seriously injured or killed.#nowords

2846 pic.twitter.com/b7f1tPJTEb

— Roads Policing Unit (RPU) – Surrey Police – UK (@SurreyRoadCops) September 19, 2020