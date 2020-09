Lucha de poder en EE.UU. por relevo de la jueza Ginsburg 3:23

(CNN) — Estados Unidos se está adentrando en la última prueba de estrés político, con las colisiones partidistas más divisivas, con un un giro sorprendente con una batalla en la Corte Suprema, y una elección presidencial. Todo esto en medio de una pandemia que empeora nuevamente y que, en este momento, está a punto de cobrar su vida estadounidense número 200.000.

El presidente Donald Trump y los republicanos del Senado pasaron el fin de semana desplegando un juego de poder agresivo para tratar de solidificar una mayoría generacional e inexpugnable en el máximo banco del país, posiblemente incluso antes de una elección que está a solo 43 días de distancia.

Mientras tanto, los demócratas se están movilizando para maximizar lo que ven como posibles beneficios en la lucha por la nominación para la campaña de Joe Biden. Además para evitar que el presidente use la lucha de confirmación repentina para desviar la atención de su desastrosa mala gestión de la emergencia del nuevo coronavirus. La confrontación se está calentando con algunos estadounidenses que ya participan en la votación anticipada y en ausencia, y solo una semana antes del primer debate presidencial crítico entre el presidente y el ex vicepresidente en Ohio.

La muerte de Ginsburg

La muerte de Ruth Bader Ginsburg, el 18 de septiembre, inyectó una nueva dimensión extraordinaria en lo que ya se perfilaba como la elección más polémica en décadas. Su fallecimiento también desató una batalla aún más divisiva de lo normal por un reemplazo. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, está presionando para confirmar una elección que Trump puede hacer en unos días a pesar de que se negó a seguir adelante con el candidato del entonces presidente Barack Obama, Merrick Garland, cuando faltaban muchos meses antes de las elecciones de 2016. En ese entonces, McConnell dijo que los votantes deberían decidir el destino de la Corte al elegir un nuevo presidente.

Pero McConnell le dio la espalda a su propio gobierno inventado con un republicano en la Casa Blanca. Esta hipocresía republicana llevó a un espectáculo absurdo en los programas de entrevistas dominicales de legisladores y funcionarios que intentaban explicar su propia falsedad. Sin embargo, al Partido Republicano no le importará, ya que esta elección probablemente consagrará una mayoría conservadora de décadas con la capacidad de dar forma a vastas áreas de la vida estadounidense, desde el voto y los derechos de género hasta la regulación ambiental y los asuntos de las grandes empresas. La Corte también podría convertirse en un obstáculo para los futuros presidentes demócratas.

Trump disfrutó de su oportunidad de designar a su tercer juez de la Corte Suprema en un mitin en Carolina del Norte, el sábado por la noche. «Será una mujer, una mujer muy talentosa y muy brillante», dijo Trump. «No he elegido todavía, pero tenemos muchas mujeres en la lista».

La división en el Partido Republicano

Entre las principales opciones del presidente, según los informes de CNN, se encuentran Amy Coney Barrett, a quien Trump seleccionó previamente para ocupar un lugar en el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de Estados Unidos. También está Barbara Lagoa, a quien nombró para el 11° Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, en 2019. Lagoa es hispana y de Florida y podría encajar bien con la estrategia de reelección de Trump, que depende de que él gane el vital estado decisivo.

Biden aprovechó el descaro de McConnell en un esfuerzo por argumentar que los republicanos, que ganaron la Presidencia a pesar de perder el voto popular, están embarcados en una toma de poder extrema y deben ser controlados.

«No hagan eso», dijo Biden, el domingo, a los senadores republicanos. «Cumplan con su deber constitucional, con su conciencia, dejen que la gente hable. Apaguen las llamas que han estado envolviendo a nuestro país. No podemos seguir reescribiendo la historia».

Dos republicanas —la senadora Lisa Murkowski, de Alaska, y la senadora Susan Collins, quien está enfrascada en una reñida lucha por la reelección en Maine— ya han dicho que se oponen a aceptar la designación de Trump antes de las elecciones, dejando a McConnell casi sin margen de error si quiere cumplir el deseo de Trump de votar antes de las elecciones. Solo puede permitirse perder un senador republicano más y aún así confirmar la elección antes del 3 de noviembre, con un voto de desempate del vicepresidente Mike Pence.

La dinámica exacta dentro del Partido Republicano del Senado se hará más clara a finales de esta semana cuando la Cámara regrese al trabajo y los miembros se reúnan para su almuerzo de políticas.

La pandemia complica el impulso de reelección de Trump

Biden planea convertir el duelo de la Corte Suprema en una nueva plataforma para su asalto al presidente en materia de atención médica, le dijeron fuentes a CNN. El enfoque le permitirá también aprovechar las críticas al desempeño de Trump en la pandemia.

La Corte ya está programada para escuchar argumentos orales en el último intento de la administración de acabar con Obamacare, la semana después de las elecciones. Los demócratas argumentarán que el nuevo juez podría ayudar finalmente a sellar el destino de la ley y aplastar las disposiciones populares como la prohibición de negar cobertura a personas con condiciones preexistentes.

El presidente giró enérgicamente hacia la nueva batalla de la Corte Suprema después de una semana en la que estaba cada vez más desesperado por desviarse de la pandemia. Esto incluía relatos engañosos y, a menudo, falsos, por ejemplo, de la velocidad con la que los estadounidenses pueden esperar que se necesite una vacuna para poner fin al desastre.

Los casos de coronavirus siguen en aumento

Las afirmaciones de Trump de que el país ha superado el virus están siendo completamente refutadas por los datos que muestran un número creciente de casos y muertes diarias por coronavirus que promedian alrededor de 800. El número de muertes por covid-19 en Estados Unidos está a punto de superar la asombrosa barrera de 200.000. Y en su nuevo libro, Bob Woodward sugirió que el presidente comprendió la gravedad de la enfermedad en febrero, pero se negó a sincerarse ante el país. Algunos expertos dicen que esto puede haber causado potencialmente decenas de miles de muertes innecesarias.

Las esperanzas de Trump de hablar sobre cualquier tema que no sea la pandemia parecen escasas dado el empeoramiento de la situación. El número de nuevos casos de covid-19 ha aumentado en al menos un 10% en 31 estados, durante la última semana, según datos de la Universidad Johns Hopkins. La tasa de positividad de la prueba está aumentando en 25 estados, según el Proyecto Covid Tracking. Así lo señalaron los expertos que advirtieron sobre sus temores a un aumento posterior al Día del Trabajo.

Los republicanos niegan acusaciones de hipocresía

Mientras muchos se reunían en la Corte Suprema para rendir homenaje a Ginsburg, la Casa Blanca se estaba embarcando en un plan para poner a su reemplazo, y una mayoría conservadora de 6-3.

«La jueza Ginsburg fue confirmada 43 días después de su designación», dijo el secretario general de la Vicepresidencia, Marc Short, a Jake Tapper, de CNN, el domingo. Aunque en realidad pasaron 50 días desde el anuncio presidencial.

«Hoy nos sentamos aquí, 44 días antes de las elecciones, así que ciertamente es posible», dijo, refiriéndose a las posibilidades de tener un nuevo juez en el banquillo para el 3 de noviembre. «Pero creo que la obligación del presidente es hacer la designación. Dejaremos el calendario al líder McConnell».

Los senadores republicanos rechazaron acusaciones de hipocresía cuando se les preguntó sobre las tácticas de McConnell, quien ha hecho de la remodelación del Poder Judicial federal la prioridad de su liderazgo en el Senado.

El senador republicano de Wyoming, John Barrasso, expresó sus expectativas de una rápida confirmación en el programa «Meet the Press», de NBC, el domingo. «El presidente va a hacer un nombramiento. Creo que será esta semana. Y Lindsey Graham, presidente de la Comisión Judicial, liderará la audiencia. Y habrá una votación en el pleno del Senado de Estados Unidos este año».

Si los republicanos no pueden aprobar una votación antes de las elecciones, podría conducir a una conflagración política masiva si los demócratas ganan la Presidencia y recuperan el Senado. Entonces tienen que ver cómo confirmar a un nuevo juez en una sesión liderada por McConell con un presidente sin poder.

¿Quién debería nombrar a un juez?

Estas posibilidades están generando una política traicionera para ambos lados antes de las elecciones.

Trump, por ejemplo, claramente espera que una pelea en la Corte Suprema sobrealimente su base política. Y así enviar a votar una ola abrumadora de conservadores. Pero también existe la posibilidad de que la batalla de la Corte Suprema sea contraproducente para el presidente. Podría impulsar la participación liberal entre los votantes que temen, por ejemplo, que la nueva mayoría conservadora busque limitar o incluso prohibir el derecho al aborto. Una lucha prolongada sobre este tema antes de las elecciones puede debilitar aún más la posición ya comprometida de Trump entre las votantes de los suburbios.

Una nueva encuesta de Reuters-Ipsos, realizada el sábado y el domingo, encontró que el 62% de los estadounidenses estuvo de acuerdo en que el ganador de las elecciones debería nombrar al reemplazo de Ginsburg. Pero la encuesta también señaló las divisiones partidistas y la incertidumbre pública. El 46% de los encuestados estuvo de acuerdo en que Trump debería designar un reemplazo antes de que finalice su mandato.

La audacia del presidente y McConnell también está alimentando la intensidad demócrata sobre lo que muchos en el partido verán como dos escaños robados de la Corte Suprema. El ex presidente Bill Clinton dijo en «State of the Union», de CNN, que para «el senador McConnell y el presidente Trump, su primer valor es el poder. Y están tratando de llenar la Corte con tantos jueces ideológicos como puedan».

«No se puede mantener una democracia si hay un conjunto de reglas para un grupo y otro para todos los demás», dijo Clinton.