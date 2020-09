Las Villa, las colombianas que le cantan al consumismo y capitalismo en su video “Caníbales”

Originarias de Bogotá, Laura y Lucía Villa mostraron un gran interés desde niñas por la música. (Foto cortesía Westwood Entertainment)

(CNN Español) – ¿Cómo pronunciarse hoy en día en contra del capitalismo, las redes sociales y el consumismo? Sencillo, con un video de amor –¿o desamor?– en el que una pareja vive una relación tóxica y al final se consumen así mismos. Esto es lo que las hermanas, originarias de Colombia, Laura y Lucía Villa, conocidas como Las Villa, buscan presentar en el video del tema “Caníbales” junto al cantante de dancehall y música isleña, Beéle.

“Caníbales es una versión pop y balada a la que no estamos acostumbradas, pero compartimos algo muy grande y visible. El mensaje que quisimos compartir es sobre el acto del consumismo, el canibalismo, esta autodevoración, el autodevastamiento que vemos reflejado como sociedad contra otras personas, contra nosotros mismos; este canibalismo que nos invita el capitalismo en donde todo es inmediato, la moda, la música que mañana ya no funciona. Las redes sociales y los números son lo que importa hoy en día y no la gente, y cómo este acto de canibalismo se refleja en nuestra sociedad. Es un mensaje fresco y divertido para que la gente se pueda conectar mediante una metáfora de una relación amorosa y tóxica en donde un chico deja plantada en el altar a una chica”, le dijeron Las Villa a Zona Pop.

El teatro musical, el gran maestro de Las Villa

Ambas estudiaron en la Escuela de Teatro Musical en Bogotá. Si bien las dos afirman que su musical favorito es “El Fantasma de la Ópera”, Lucía asegura que los escenarios teatrales las formaron para ser quienes son hoy en día: “Las Villa hemos estudiado flamenco, música y teatro musical. Esto ha sido algo muy especial en nuestras vidas y ha logrado que podamos ser artistas; hemos pisado escenarios desde muy chicas. Saber acercarte al arte de diversas formas y la forma en que las incluimos en nuestra música, vestuario, es maravilloso. Sobre todo, son algo muy lindo los personajes, mucha gente se pregunta de dónde salieron estas chicas. No nos ubican. Somos de un mundo distinto del mundo del teatro”.

Cantantes como Shakira, Juanes, Maluma y Carlos Vives, han puesto el nombre de Colombia muy en alto, el consejo que les dio J Balvin en una reciente campaña en la que participaron, fue el que las marcó.

“Ellos nos han hecho soñar con poder no solo lograr el éxito, sino llevar en alto el nombre de nuestro país para que la gente diga: ¡Wow Colombia!, un país lleno de música y arte. Estuvimos con J Balvin quien nos decía ‘si están aquí y en este momento, es porque algo están haciendo bien, porque tienen algo muy personal y yo no tengo nada que decirles de cómo hacer las cosas’, eso nos dejó impactadas. Lo más lindo que nos llevamos de los exponentes colombianos es que hay que apostarse por uno mismo antes que alguien más lo haga, hay que soñarlo, hay que creerlo y hay que trabajarlo”, asegura Laura.

¿Qué les depara el futuro en lo profesional y en lo personal? “Este año tendremos más colaboraciones y música nueva. Yo sigo con mis estudios profesionales en la universidad como cantante y arreglista musical, mientras que Laura se especializa como compositora”, asegura Lucía.