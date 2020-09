OPINIÓN | La difícil decisión de contratar un tutor para sus hijos

Nota del editor: Pawan Dhingra es profesor en Amherst College y autor de «Hyper Education: Why Good Schools, Good Grades, and Good Behavior Are Not Enough». Las opiniones de este comentario pertenecen al autor. Ver más opinión en CNNe.com/opinion.

(CNN) — ¿Está pensando en contratar un tutor para su hijo? Infórmese primero.

Dado que las escuelas remotas o híbridas son la norma este otoño, los padres están cada vez más preocupados por cuánto aprenderán sus hijos en la escuela y cuestionan sus propias habilidades para ayudar a los niños a aprender. Las familias adineradas están contratando educadores privados y algunas organizaciones caritativas están brindando acceso a apoyo académico a familias de bajos ingresos.

Para las familias de clase media, las empresas de tutoría después de la escuela como Kumon, Sylvan, Mathnasium y otras son cada vez más populares. Era una industria de casi mil millones de dólares antes de que golpeara la pandemia. Ahora, buscan brindar un servicio orientado a las ansiedades de los padres durante la pandemia. Sin embargo, antes de participar, los padres deben asegurarse de que esta educación complementaria sea adecuada para sus hijos. Cuando funciona, funciona bien. Cuando no es así, los problemas pueden ser peores que no haberlo hecho en absoluto.

Pasé años con más de 100 familias de clase media que buscaban educación complementaria para sus hijos, junto con maestros, directores de centros y otros para mi libro, Hyper Education: Why Good Schools, Good Grades, and Good Behavior Are Not Enough.

Los padres que inscribieron a sus hijos en estos programas dijeron que sus hijos mostraron mayor aptitud y confianza. A menudo decían que sus hijos resolvían problemas matemáticos más rápidamente y cometían errores básicos con menos frecuencia. Los padres también apreciaron el valor del trabajo duro que parecían inculcar los académicos adicionales. En otras palabras, a menudo hablaban con orgullo de sus decisiones.

Pero no está claro si estos programas realmente beneficiaron a los niños. De hecho, según mis investigaciones, algunos profesores sostienen que los estudiantes con tutoría pueden terminar aprendiendo menos con el tiempo que los que no lo están. Pueden memorizar hechos o ecuaciones y cometer menos errores en sus tareas, pero algunos pueden «no tener idea» de cómo aplicar ese conocimiento, me dijo una maestra de secundaria. Otro profesor comentó: «Te diré, los alumnos (no tutores) sacan más provecho de la clase» porque no tienen la presunción de conocer ya el material. Si bien los niños con tutoría tienen menos errores en sus tareas, su comprensión de los conceptos puede retrasarse.

Los maestros vieron más problemas emocionales y sociales entre los estudiantes que sentían presión académica. El estrés y la ansiedad ya no están reservados para los estudiantes de secundaria o incluso de bachillerato. Una ex maestra de jardín infantil compartió sus preocupaciones sobre sus alumnos: «El estrés. El estrés de jardín infantil o kinder: el llanto (es) constante. Creo que el problema es que (las familias) los están empujando más allá, y no todos los niños están preparados para eso».

Incluso si los padres les dicen a sus hijos que se preocupan más por su felicidad y bienestar, estar inscrito en clases de tutoría puede enviar un mensaje diferente. Debido a que los padres a menudo subestiman la cantidad de estrés que experimentan sus hijos, pueden pasar por alto señales de problemas y deben ser más conscientes de las señales que están comunicando.

Las relaciones sociales de los niños también pueden sufrir, ya que pueden parecer más capaces que sus compañeros, y no solo por ser objeto de burlas o acoso como los llamados «nerds». Los niños que reciben tutoría también pueden convertirse en agresores. Una directora de una escuela primaria me dijo que ve a algunos niños con tutores «hacer alarde de sus fortalezas académicas frente a sus compañeros de clase. Así que hacen que otros niños se sientan mal».

Si los niños no están motivados por la tutoría, llegan a verla, y a la educación en general, como una tarea. Un especialista en salud de un distrito escolar del área de Boston se lamentó: “Lo que me rompe el corazón es cuando hablé con estudiantes de secundaria sobre lo que les gusta de la escuela. (Ellos) respondieron: ‘Nada. La odio’”. Tratar el aprendizaje como una transacción en lugar de apreciar su valor inherente proviene en parte de las técnicas pedagógicas de algunos centros de tutoría. Un director compartió que su empresa recompensa a los niños por desempeñarse bien en sus asignaciones. Los niños mayores perdieron interés en las recompensas y tuvieron que ser incentivados a través de «tarjetas de regalo de Amazon e iTunes». Esto fomenta el compromiso y el entusiasmo a corto plazo, lo que hace que los padres se sientan bien con sus decisiones de tutoría, incluso si tuvo ramificaciones negativas a largo plazo.

No es posible evitar por completo los problemas asociados con la tutoría. Pero la tutoría funciona mejor bajo ciertas condiciones. Los tutores no solo deben tener un conocimiento significativo del tema, sino que también deben conectarlo con situaciones del mundo real. Los tutores necesitan estrategias para que los estudiantes se preocupen por aprender la información y los padres deben preguntar cuáles son. Además, varias horas de tutoría a la semana y proporciones muy pequeñas de tutor por alumno han demostrado ser más efectivas.

No todas las empresas son iguales. Los padres deben preguntar cuánto tiempo llevan trabajando los instructores con los niños y qué tipo de formación han recibido. Es apropiado pedir referencias de padres que hayan estado allí por más de un año.

Los padres deben servir de puente entre los maestros y tutores de los niños, y los niños deben sentir que hay un equipo de personas que se preocupan por su aprendizaje y éxito.

Si los niños se resisten a la tutoría, los padres deben encontrar formas de incorporar material académico en las interacciones diarias. Por ejemplo, los padres con los que hablé frecuentemente les pedían a sus hijos que respondieran algunos problemas matemáticos rápidos o palabras de vocabulario mientras jugaban a atrapar en el patio trasero o durante la cena.

Con tantas preocupaciones en torno a la instrucción remota, es comprensible que los padres quieran complementar. Esta puede ser una excelente opción para muchas familias que pueden pagarlo, pero también puede tener importantes inconvenientes. Los padres pueden aprender de los que ya están participando en la educación complementaria y decidir si las recompensas superan los riesgos.