Gloria Trevi: “El covid-19 me hizo sentir cómo debe ser la muerte”

(CNN Español) — Gloria Trevi lanza el disco “Diosa De La Noche (En Vivo Desde La Arena Ciudad de México)”, grabado en vivo en 2019.

La presentación del disco fue en medio de la pandemia de coronavirus que ha paralizado al mundo.



Zona Pop CNN conversó con “La Trevi” sobre la producción discográfica, la línea de mascarillas que lanzó al mercado junto a la Fundación México Artesanal y su sentir sobre el auto confinamiento a causa del covid-19, entre otros temas.

Gloria Trevi: 3 conciertos, un solo objetivo

La grabación de “Diosa De La Noche (En Vivo Desde La Arena Ciudad de México)” es el resultado de 3 conciertos que se llevaron a cabo en ese lugar.

No fue tan fácil y hubo retos a los que Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz –su nombre completo–, se enfrentó.

“Para esta grabación cuidé todos los detalles. Algo que sí tenía presente es que, en los 3 conciertos tenía que usar el mismo vestuario, el mismo maquillaje, tratar de traer el mismo peinado y no es fácil porque soy muy espontánea”.

“Aunque el concierto ya tenga un guion y un hilo conductor, de repente para mí pasan cosas que, si el público hace una locura, yo me voy y no hay quien me amarre».

«En los 3 conciertos pasaron cosas diferentes que no se podían predecir, pero a la hora de la edición hicimos que quedara súper padre”, añade la artista.

Gloria Trevi, su crítica más exigente

A pesar de contar un equipo profesional que está al pendiente al 100%, Gloria Trevi siempre está pendiente de la producción de los conciertos.

«Siempre he dicho que arriba del escenario, soy la misma Gloria Trevi que está abajo del escenario, nada más que arriba muestro mis momentos intensos y yo soy muy intensa».

«También tengo un lado que soy super pacifica, soy más autista que hiperactiva. Soy más del mundo interior que exterior. En el escenario ese mundo interior lo abro y lo entrego todo», dijo la cantante.

Pero está consciente de los errores más pequeños y asegura que ella misma es su peor crítica.

“Normalmente cuando escucho una canción mía o me veo en un programa de televisión en dónde salí, veo el error. Veo el paso que se me olvidó, el chuchuluco (artefacto) que no me puse y la gente ni cuenta se da».

«Muchas veces hago las cosas viéndome como mi peor enemiga y logro cosas muy buenas, porque me critico hasta el punto en que ya no puedo criticarme más”.

La Trevi como ícono de la comunidad LGBTQ

Dentro de la comunidad LGBTQ, Gloria Trevi es considerada un ícono muy importante. La cantante llama a sus miembros sus ángeles.

“Me he sentido muy bendecida al tener la protección de sus alas, ellos han sido mis ángeles. Me han puesto el hombro en momentos muy difíciles, en momentos en que la sociedad me rechazó. Ellos saben lo que es ser rechazados y tenemos esa relación muy linda”.

“Cuando empecé mi carrera, era muy feminista, ahora soy más humanista. He evolucionado en el amor y mi forma de pensar en cuanto a los hombres, a las mujeres, a la comunidad gay. El romper esquemas y ver personas de todas las clases sociales, las preferencias, ver muchos niños con sus papás, algo que se puede disfrutar humanamente, para mí es mágico”, añade.

Sin embargo, Trevi asegura que ella levanta su voz por quien sea que lo necesite, incluyendo a los migrantes.

“También lucho mucho y estoy con todo mi corazón a favor de los migrantes en Estados Unidos y en el mundo porque me ha tocado ser migrante. En noviembre son las elecciones y quisiera decirles a todos los paisanos que su voto es súper importante. Que valen mucho y eso se verá reflejado yendo a votar”.

Zona Pop: ¿Qué ha aprendido Gloria Treviño de Gloria Trevi y Gloria Trevi de Gloria Treviño en esta época de encierro?

Gloria Trevi: (Risas… pausa) Híjole…mira, como somos la misma persona, he aprendido cosas muy fuertes.

Ya sabía lo que era vivir situaciones que te tienen en estrés e incertidumbre. Y una privación de la libertad. Pero esto que pasó a nivel mundial, que nos pasó a todos, el covid-19 me hizo sentir cómo debe ser la muerte.

Que de repente estás corriendo y dejas de hacer las cosas y en realidad el mundo sigue girando. Pero también en positivo porque a veces estamos corriendo y no puedes parar ni hablarle a un amigo o visitar a un familiar. Y piensas sí estás contento con lo que estás haciendo en ese momento.

Padrísimo, ser así de filosófica, porque esto me ha hecho volver a reinventarme y por eso vienen cosas nuevas.

