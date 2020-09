(CNN) — El actor y comediante Matt Lucas llevó sus famosas habilidades de imitación a «The Great British Bake Off» el martes, iniciando la nueva temporada del programa con una parodia en la que personificaba al primer ministro británico Boris Johnson.

La estrella de 46 años, mejor conocido por el programa de sketches de comedia «Little Britain» y la película «Bridesmaids», hizo su debut en el exitoso concurso de cocina televisivo después de reemplazar a la favorita de los fanáticos, la presentadora Sandi Toksvig.

Welcome to a new series of The Great British Bake Off – and a big hello to our new presenter Matt Lucas! #GBBO pic.twitter.com/0sa8NxTJtE

— British Bake Off (@BritishBakeOff) September 22, 2020