Fact checking: Trump y el fraude del voto por correo 3:35

(CNN) –– El presidente Donald Trump evitó comprometerse este miércoles a una transición pacífica del poder luego de las elecciones. Una posición que aumenta las preocupaciones acerca de que no se retire del cargo si pierde en noviembre.

«Bueno, vamos a tener que ver qué sucede», dijo Trump ante la pregunta de si tras las elecciones se comprometería con una transición pacífica. Justamente, esta es una de las piedras angulares de la democracia estadounidense.

En ocasiones anteriores, Trump se ha negado a responder si aceptaría los resultados de las votaciones. Lo que hace eco de sus sentimientos de 2016. Incluso ha «bromeado», según él, sobre permanecer en el cargo mucho después de los dos mandatos permitidos en la Constitución.

Sin embargo, su negativa de garantizar una transición sin violencia fue más allá. De manera que es probable que alarme a sus oponentes. Los cuales ya de por sí están nerviosos por el despliegue de fuerzas de seguridad que ordenó Trump para sofocar las protestas en ciudades del país.

Trump vuelve a arremeter contra el voto por correo

Trump fundamentó su renuencia a comprometerse con una transición pacífica en lo que dijo eran preocupaciones sobre las boletas electorales. Así, extendió su afirmación falsa de que la votación por correo está plagada de fraude.

«Ustedes saben que me he estado quejando fuertemente sobre las boletas y las boletas son un desastre», dijo Trump en la Casa Blanca. Presumiblemente se refería a las boletas electorales por correo, sobre las cuales ha dicho sin fundamento que conducirán a un fraude de votantes.

Trump dice que el voto por correo crea un fraude masivo 1:47

«Deshazte de las boletas y tendrás un muy… no habrá transición, francamente. Habrá una continuación», agregó. Luego insistió en «las papeletas están fuera de control».

Trump ha dicho anteriormente que su rival Joe Biden solo ganaría en noviembre si la elección está “manipulada». Incluso, horas ante sugirió que era probable que los resultados de la elección se impugnaran hasta la Corte Suprema.

Las encuestas nacionales ubican actualmente a Trump por detrás de Biden. Sin embargo, los resultados de sondeos en los estados en disputa son más reñidos.

Preocupaciones de los demócratas con Trump tras elecciones

A los demócratas les ha preocupado durante mucho tiempo que Trump intente aferrarse por medio de las autoridades del presidente. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sugirió en el verano que Trump tendría que ser «fumigado» del si se niega a aceptar los resultados de las elecciones.

El presidente no ha tratado de reprimir las especulaciones de que no dejará el cargo. En una entrevista de Fox News, en la que le preguntaron si podría aceptar los resultados de las elecciones, objetó.

«No. Tengo que verlo», dijo Trump. «Miren, tengo que verlo. No, no voy a decir simplemente ‘sí’. No voy a decir ‘no’. Y tampoco lo hice la última vez».

En su sesión informativa, Trump también se refirió a la Administración de Medicinas y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés). Dijo que la agencia podría estar políticamente motivada a retrasar la aprobación de una vacuna contra el coronavirus. La FDA está considerando nuevas reglas para la autorización de una vacuna de covid-19. Un proceso que podría retrasar la aprobación hasta después de las elecciones.

«Me pareció extremadamente político», dijo Trump sobre las reglas propuestas. «Vamos a mirarlo. Cuando regresemos con estos grandes resultados y creo que los tendrán. ¿Por qué lo haríamos? ¿Por qué lo retrasaríamos? Pero lo vamos a mirar, vamos a darle un vistazo y, en última instancia, eres tú quien tiene que aprobarlo».

La sesión informativa de Trump duró 16 minutos. El presidente la terminó diciendo que tenía que atender una «llamada telefónica de emergencia».