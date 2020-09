View this post on Instagram

Abrirme de esta manera con ustedes no fue fácil pero acepté el riesgo. En un mundo moderno individualista conectarnos es esencial, aceptando nuestras dolencias, pues muchos vivimos la ansiedad, y cuando lo que experimentamos se vuelve visible y descubrimos que tiene un nombre y lo identificamos, nos sentimos menos solos. Desde mis 9 años vivo con ansiedad y este año más que nunca. Aceptar nuestros problemas es el primer paso para tratarlos y comprenderlos. En un mundo donde la distracción abunda, la perfección inexistente presiona y la incertidumbre se ha vuelto el pan de cada día, identificar lo que nos acecha puede ser un gran paso a nuestra sanación.