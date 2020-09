Giovanni Angelo Becciu el 28 de junio de 2018 en el Palacio Apostólico de la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

(CNN) — Uno de los poderosos cardenales del Vaticano renunció a su cargo en medio de un creciente escándalo financiero.

Giovanni Angelo Becciu dice que se lo acusó de malversación de fondos y proclamó su inocencia durante una conferencia de prensa el viernes, el día después de que el papa Francisco lo despidiera efectivamente.

Becciu se desempeñó como «sustituto» en la Secretaría de Estado del Vaticano, una posición poderosa similar a la de jefe de personal, desde 2011.

El hombre de 72 años fue nombrado cardenal por el papa Francisco en 2018 y jefe de la oficina que supervisa las canonizaciones de los santos.

El mandato de Becciu se detuvo abruptamente el jueves por la noche, cuando el Vaticano anunció en un breve comunicado que el papa Francisco había aceptado la renuncia del cardenal. El Vaticano no dio más explicaciones.

«Ayer, hasta las 6:02 pm, sentí que era amigo del papa», dijo Becciu el viernes en una conferencia de prensa improvisada.

«Entonces me dijo que ya no confiaba en mí porque los magistrados le informaron que yo había cometido una malversación», agregó.

Becciu afirmó que Francisco estaba visiblemente perturbado durante la reunión.

«Me pidió que renunciara a los privilegios de ser cardenal», agregó Becciu.

A pesar del tenso encuentro con el papa, Becciu afirmó que demostrará su inocencia y que todavía está «dispuesto a dar su vida» por el pontífice.

Los escándalos financieros del Vaticano

Becciu dijo que no ha recibido ninguna notificación oficial de cargos en su contra, pero entiende que está acusado de utilizar dinero del Vaticano para favorecer los negocios de dos de sus hermanos.

El cardenal admitió que transfirió 100.000 euros (US$ 116.000 dólares) a la organización benéfica católica Caritas, en su Cerdeña natal, que tiene vínculos con una de las empresas de su hermano. No obstante, dijo que el dinero no se entregó a su hermano.

Becciu también admitió que dio dinero a la empresa de puertas y ventanas de otro hermano para obras de reconstrucción en las embajadas del Vaticano en Angola y Cuba. Sin embargo, dijo que el Vaticano aprobó el pago.

El banco del Vaticano ha estado plagado de escándalos financieros durante mucho tiempo.

En 2013, el papa Francisco creó un comité de expertos para recomendar reformas a las estructuras económicas y administrativas de la Santa Sede con el objetivo de combatir el problema.