(CNN) — Las cosas cambiaron rápidamente para Derlin Newey, un repartidor de pizzas de 89 años que recibió una entrega sorpresa de unos clientes «habituales» en su ruta: una propina de US$ 12.000.

Derlin Newey no lo podía creer el martes por la mañana cuando la familia Valdez llamó a la puerta de su casa en Utah. KSL TV, afiliada de CNN, estuvo allí para presenciar el momento.

«¿Cómo puedo dar las gracias? No sé qué decir», dijo Newey mientras contenía las lágrimas de alegría.

Newey entrega pizzas para Papa John’s unas 30 horas a la semana. Le dijo a KSL que comenzó el trabajo después de darse cuenta de que no podía vivir únicamente de la seguridad social.

89-year old Derlin Newey started delivering pizzas to make ends meet. He never thought one of his customers would change everything. Here’s our story for @KSL5TV on the delivery he never saw coming. #ksltv #goodnews

🎥 @JDortz_Photog pic.twitter.com/WEJdOKoVnN

— Alex Cabrero (@KSL_AlexCabrero) September 23, 2020