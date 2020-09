EE.UU. y Canadá: dos realidades en una misma pandemia 1:10

(CNN) — El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, declaró, el miércoles, que una segunda ola de coronavirus ya está en marcha en la mayor parte de su país.

«Estamos al borde de una caída que podría ser mucho peor que la primavera», dijo Trudeau durante un raro discurso a la nación. «Sé que esta no es la noticia que ninguno de nosotros quería escuchar y no podemos cambiar los números de hoy o incluso los de mañana. Esos ya fueron decididos por lo que hicimos o no hicimos hace 2 semanas.

«Es demasiado probable que no nos reunamos para el Día de Acción de Gracias, pero aún tenemos una oportunidad en Navidad. Juntos tenemos el poder de controlar esta segunda ola», les dijo a Trudeau a los canadienses agregando que ellos tienen la capacidad de aplanar la curva pandémica una vez más.

El Día de Acción de Gracias en Canadá es el 12 de octubre.

Recomiendan usar mascarilla durante relaciones sexuales 1:02

Se triplican los casos de covid-19, en la segunda ola

El crecimiento exponencial de nuevos casos es ahora motivo de gran preocupación de los funcionarios de salud pública que intentan evitar un segundo confinamiento.

La Agencia de Salud Pública de Canadá informó que casi se triplicaron los casos en las últimas cinco semanas, y los menores de 40 años contribuyeron con la mayoría de los contagios.

«Canadá se encuentra en una encrucijada con la trayectoria de la epidemia de covid-19 «, dijo la directora de Salud Pública, la Dra. Theresa Tam, en un comunicado, el miércoles. «A menos que la salud pública y las medidas de protección individual se fortalezcan y trabajemos juntos para frenar la propagación del virus, la situación va por buen camino para un gran resurgimiento en varias provincias».

La agencia de salud informó, el jueves, que el recuento nacional diario de casos continúa aumentando, con un promedio de 1.144 casos reportados diariamente durante los últimos siete días. Ese promedio era de solo 380 a mediados de agosto.

La Dra. Tam enfatizó que los canadienses aún pueden prevenir un rápido resurgimiento del virus.

«Como he dicho, las autoridades locales de salud pública no pueden hacer esto solas, las acciones individuales para prevenir la exposición y limitar el número de contactos cercanos son imprescindibles. Esto no es simplemente una cuestión de recursos, es una realidad del nivel actual de acelerado crecimiento», dijo en un comunicado.

Implicaciones del cierre de la frontera entre EE.UU. y Canadá 2:37

«No es momento para la austeridad»

El gobierno de Trudeau y varios líderes provinciales han indicado que pueden ser necesarias restricciones específicas, pero temen que un segundo confinamiento podría poner en peligro una frágil recuperación económica.

El miércoles temprano, Trudeau pronunció su Discurso del Trono, diseñado para establecer sus prioridades para la próxima sesión parlamentaria.

El primer ministro esbozó una respuesta a una pandemia con el mantra: «Este no es el momento para la austeridad». Trudeau prometió crear un millón de puestos de trabajo para los canadienses a través de una combinación de programas que incluyen subsidios salariales, reentrenamiento de habilidades e incentivos para que las empresas contraten nuevos empleados, especialmente en sectores enfocados en el medioambiente.

Además, Trudeau dijo que continuará brindando apoyo a los ingresos para los desempleados, lo que incluye facilitar la calificación para el desempleo y un nuevo beneficio para aquellos que no califican.

También prometió ayudar a las provincias que ahora enfrentan desafíos con pruebas, atención médica a largo plazo para personas mayores y reaperturas de escuelas.

Canadá ha reportado más de 150.000 casos de covid-19 con 9.295 muertes, según el rastreador global de Johns Hopkins.