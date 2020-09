«Perdió la vida al instante»: lo que sabemos de la muerte de Juliana Giraldo por un disparo de un soldado en Colombia

Manifestantes protestaron a las afueras de la sede de la Tercera Brigada del Ejército en Cali, Colombia, por la muerte de Juliana Giraldo en Cauca. El Ejército, que reconoció los hechos y los lamentó, investiga los hechos. (Crédito: LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images)

(CNN Español) — Juliana Giraldo murió de un disparo presuntamente por parte de un soldado del Ejército de Colombia cuando se movilizaba en un vehículo por las vías del departamento de Cauca, en el suroccidente de Cauca. Así lo afirmó el brigadier general Jhon Jairo Rojas Gómez, comandante del Comando Específico del Cauca.

La Fiscalía anunció este jueves que priorizará la investigación por la muerte de Juliana Giraldo. Al ser una mujer transgénero, según dijo la Fiscalía, «el caso lo atenderá un fiscal experto que abordará el tema desde una perspectiva diferencial».

Esto es lo que sabemos de la muerte de Juliana Giraldo en Cauca:

La muerte de Juliana Giraldo

El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, dijo este jueves que Juliana Giraldo «murió por un disparo de un integrante de la fuerza pública», en el municipio de Miranda, Cauca, en el suroccidente del país.

Un video que se viralizó en las redes sociales muestra a un hombre alterado, que pide ayuda a gritos para quien identifica como “mi mujer” mientras graba a un soldado que agacha el rostro. “Este man me la mató”, dice el hombre que grabó el video.

Luego, el mismo hombre, quien dijo que conducía el auto en el momento de los hechos, pidió que se difundiera el video con un mensaje: «No tenemos armas, no tenemos drogas, no tenemos nada, este man me la mató. Ayúdenme por favor, ayúdenme a hacer viral este video, ayúdenme, venga. Mire no llevamos nada, me mataron a Juliana, ese man le pegó un tiro en la cabeza».

En la grabación, uno de los soldados responde: “Hubiera parado”. El hombre que graba dice: “Yo sí paré”.

Tras el impacto con arma de fuego, Giraldo «perdió la vida al instante», dijo la Fiscalía en un comunicado.

Avanzan las investigaciones

El departamento de Comunicaciones del Ejército confirmó a CNN que los videos que circulan en redes sociales son la base para su investigación de los hechos. Se trata de varios videos cortos que registran la situación después del incidente pero no el momento en el que la mujer habría perdido la vida.

El ministro de Defensa dijo este jueves que el Ejército «evaluará y tomará medidas necesarias para corregir cualquier error que pudieron presentarse en las responsabilidades de mando y control». También expresó su «rechazo, consternación y repudio por lo ocurrido».

El presidente Iván Duque lamentó los hechos en Cauca relacionados con la muerte de Giraldo. Dijo que dio instrucciones al Ministerio de Defensa y al Ejército para hacer una «investigación con celeridad». Duque dijo que el responsable de la muerte de la mujer debe recibir «un castigo ejemplar» y que brindará acompañamiento a la familia de la víctima.

Holmes Trujillo dijo que por el momento el soldado presuntamente involucrado en los hechos y otros uniformados que lo acompañaban han sido apartados de sus funciones y puestos a disposición de las autoridades competentes para las actuaciones correspondientes.

Colombianos critican al ejército y piden justicia

La noticia de la muerte de Juliana Giraldo y lo desgarrador del video se hicieron virales rápidamente. El hecho se da en medio de una polémica en Colombia por denuncias de abuso policial. Solo dos semanas atrás Javier Ordóñez murió en Bogotá a manos de policías, lo que generó protestas que dejaron 13 muertos, según el ministro de Defensa de Colombia.

En Colombia muchos piden justicia por la muerte de Giraldo, que dicen, fue asesinada por el ejército.

Juliana Giraldo Díaz no murió, fue asesinada. No había retén. — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) September 24, 2020

24 de Septiembre.

Desde Miranda Cauca. pic.twitter.com/7mdAiUvZOn — Camilo Álvarez B (@CamiloAlvarezB) September 24, 2020

Juliana Giraldo Díaz NO murió a Juliana la mataron. La asesinaron a sangre fría y en estado de indefensión. Otra mujer trans asesinada. Ya no son 27; son 28 mujeres trans asesinadas en lo que va de 2020. — Red Comunitaria Trans (@redcomunitariat) September 24, 2020

Un nuevo caso de abuso militar en Colombia. Esta vez, el homicidio de Juliana Giraldo, en Miranda, Cauca. Y a todo esto el informe de la Comisión de “Excelencia Militar” no aparece y el gobierno se niega a discutir reformas a las políticas de seguridad. https://t.co/2a5fXRtKtN — José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) September 25, 2020

Si van a romper un vidrio en un CAI la Policía dispara a matar. Si un ciudadano no para en un retén, el Ejército dispara a matar. No son casos aislados, parece ser la esencia de la Fuerza Pública. Hoy @mindefensa no ha propuesto un solo cambio, por eso se tiene que ir. — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 24, 2020

Por Dios que está pasando? La Fuerza salida de control! @Mindefensa !!Dejen de dispararle a los ciudadanos! Responsabilidad política ya!! https://t.co/brklfHeE1z — Roy Barreras (@RoyBarreras) September 24, 2020

"…me mataron a Juliana, no llevamos nada, Dios mío, me mataron a Juliana…" – Joven en Miranda Cauca.

Algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 25, 2020

El oficialista partido Centro Democrático se solidarizó con el Ejército y dijo que «los actos de un soldado y dos policías, no pueden afectar la honorabilidad, la transparencia de la Fuerza Pública».

Los actos de un soldado y dos policías, no pueden afectar la honorabilidad, la transparencia de la Fuerza Pública. La @PoliciaColombia y el @COL_EJERCITO están conformados por seres humanos que sacrifican todo por la seguridad de cada compatriota. pic.twitter.com/ni3dVNtCW7 — Centro Democrático (@CeDemocratico) September 25, 2020

— Con información de Diana Castrillón de CNN desde Bogotá.