(CNN Español) — Una jueza de Managua condenó a 106 años de prisión a un hombre de 32 años declarado culpable del delito de violación y asesinato agravado en perjuicio de dos niñas de 14 y 10 años en el caribe norte de Nicaragua.

Rosario Soza Centeno fue acusado de asesinar a las niñas a machetazos en la comunidad de Lisawe, Mulukukú el 12 de septiembre y fue capturado por la policía dos días despues, según informó el portal oficial El 19 digital.

El condenado recibió una pena de 24 años de prisión por cada violación y 29 años por cada asesinato, según consta en la sentencia publicada en el sitio oficial El 19 digital, que agregó: «estas penas, en su totalidad suman 106 años de prisión, pero por imperativo del Artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua, no pueden imponerse ni aislada, ni conjuntamente una pena que dure mas de 30 años de prisión».

«Hoy el acusado, ese señor que vimos en la televisión, Rosario Soza Centeno de 32 años, aceptó todos los cargos y fue sentenciado a la máxima pena en estos momentos», expresó la vice presidenta y portavoz del gobierno Rosario Murillo en su llamada a medios oficiales este viernes.

Los medios independientes no pueden ingresar a los juzgados y CNN no ha podido verificar de manera independiente si Soza Centeno aceptó los cargos, o si su defensa introducirá un recurso de apelación ante la autoridad judicial. Tratamos de comunicarnos con el responsable de comunicación del poder judicial y de la Fiscalía, pero no responden a nuestros llamados.

El 15 de septiembre el presidente Daniel Ortega instruyó a la Corte Suprema a formular una propuesta para imponer cadena perpetua a criminales que, según él, cometan crímenes de odio.

Las penas impuestas a Soza Centeno deberán cumplirse, según la sentencia en el Sistema penitenciario Jorge Navarro, de Tipitapa y concluirán el 15 de septiembre del año 2050.

Durante la lectura, las víctimas fueron representadas por su madre quien espresó: «Entonces por eso yo pido, no como él que decidió quitarles la vida a mis niñas con un machete, pero si espero que me cumplan con lo que yo deseo, que de aquí jamás ni nunca vaya a salir, que aquí termine el resto de la vida que el diablo le va a dar».

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, a través de un comunicado publicado el 17 de septiembre expresó su preocupación por los crímenes y violaciones sexuales a niños y adolescentes en Nicaragua. «Abogamos principalmente para que las instancias partes del acceso a la ruta de la justicia, actuen en fin de que todos los delitos y crímenes cometidos sean investigados, procesados y condenados oportunamente», expresó UNICEF.