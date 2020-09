¿Quién es Amy Coney Barrett? 4:20

(CNN) — Al designar a la jueza Amy Coney Barrett para la Corte Suprema, el presidente Donald Trump dio el primer paso el sábado para consolidar una mayoría conservadora de 6-3 en la corte superior, un cambio que podría marcar el comienzo de cambios radicales en la atención médica, así como en el voto, el aborto y los derechos a las armas. Pero el momento también sirvió como una movida para las votantes, ya que Trump intenta abordar una brecha de género histórica en las encuestas.

Mientras Barrett hablaba en el Rose Garden ante una audiencia que incluía a sus siete hijos –como designada, señaló Trump, que podría convertirse en la primera madre de niños en edad escolar en servir en el tribunal superior–, mostró lo desafiante que será que los demócratas la denigren como una figura aterradora que se uniría a la mayoría conservadora de la corte para hacer retroceder los derechos de aborto y despojar a los estadounidenses de sus protecciones de atención médica.

La jueza federal de apelaciones, que fue secretaria del juez de la Corte Suprema Antonin Scalia a fines de la década de 1990, fue presentada el sábado por la noche por Trump como una mujer con un «intelecto imponente» y «lealtad inquebrantable a la Constitución» a quien eligió porque ella es una de las «las mentes legales más brillantes y talentosas de la nación».

En su propio discurso, Barrett transmitió hábilmente los atributos de su filosofía judicial que la han hecho querer por los conservadores. Pero también mencionó elementos de su propia biografía como «madre de habitación, conductora de viajes compartidos y organizadora de fiestas de cumpleaños» que parecía tener la intención de convertirla en una figura identificable para el bloque de votantes clave de mujeres suburbanas independientes y de tendencia republicana que podrían sentirse nerviosas por sus opiniones conservadoras sobre el aborto y la atención médica.

En una ceremonia que la Casa Blanca coreografió como una casi réplica del evento de 1993 en el que el entonces presidente Bill Clinton postuló a Ruth Bader Ginsburg, la jueza de 48 años habló en términos reverentes del ícono progresista que reemplazaría, afirmando que sería ​​»consciente de quién vino antes que yo». Barrett señaló que Ginsburg comenzó su carrera «en un momento en que las mujeres no eran bienvenidas en la profesión legal», pero «no solo rompió los techos de cristal, sino que los aplastó».

En una súplica tácita por el bipartidismo antes de las polémicas audiencias de confirmación que comenzarán el 12 de octubre y que los republicanos esperan haber concluido el día de las elecciones, Barrett habló de su admiración por cómo se mostraba la amistad entre Scalia, a quien llamó su mentor, y Ginsburg «que los argumentos, incluso sobre asuntos de gran importancia, no tienen por qué destruir el afecto», un estándar que dijo haber aplicado en sus propias relaciones personales y profesionales.

Pero Barrett también se presentó inequívocamente como una acólita de Scalia, un fanático conservador que se definió por su enfoque «originalista» para interpretar la Constitución, afirmando que tenía «una influencia incalculable» en su vida.

«Su filosofía judicial también es mía: un juez debe aplicar la ley tal como está escrita», afirmó Barrett sobre Scalia. «Los jueces no son legisladores y deben estar decididos a dejar de lado cualquier punto de vista político que puedan tener».

Trump y sus aliados esperan que la designación, y el reconocimiento del presidente del acto de equilibrio de Barrett como una jurista consumada y madre trabajadora, puedan ayudar al mandatario a recuperar a algunas de las mujeres conservadoras a las que ha alejado con su estilo de liderazgo y manejo de la pandemia.

Pero es difícil predecir si la elección de Trump tendrá un impacto definitivo en la carrera presidencial porque los estadounidenses tienen opiniones tan firmemente definidas sobre Trump y quedan pocos votantes persuadibles. Sin embargo, las credenciales conservadoras de Barrett y el viraje hacia la derecha del tribunal superior podrían perjudicar las perspectivas de reelección de los republicanos vulnerables del Senado, que luchan por solidificar su control sobre la base republicana sin alienar a los votantes socialmente progresistas y de mentalidad independiente.

Los demócratas se centran en la atención médica

Los demócratas rápidamente buscaron volver a centrar la conversación el sábado por la noche sobre las amenazas que un tribunal conservador de 6-3 podría plantear a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) y los derechos al aborto, mientras que los republicanos intentaron mantener el enfoque en la convincente historia personal de Barrett, como una mujer que es equilibrando sus deberes en la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito con el cuidado de sus hijos pequeños, incluidos dos niños que ella y su esposo adoptaron de Haití y uno que nació con síndrome de Down.

El exvicepresidente Joe Biden, junto con muchos otros líderes demócratas, se centró en el desafío más inmediato a la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Los argumentos orales están programados una semana después de las elecciones en un caso presentado por una coalición de secretarios de justicia republicanos y la administración de Trump, quienes argumentan que el mandato individual de la ley es inconstitucional y existen bases legales para derogar la ley en su totalidad.

«El presidente Trump ha tratado de desechar la Ley de Cuidado de Salud Asequible durante cuatro años. Los republicanos han tratado de ponerle fin durante una década. Dos veces, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la ley como constitucional», dijo Biden en un comunicado. Barrett, expresó el candidato, «tiene un historial escrito de estar en desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que defiende la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Criticó la opinión mayoritaria del presidente del Tribunal Supremo John Roberts que defiende la ley en 2012».

El exvicepresidente argumentó que el Senado no debería actuar sobre la designación de Barrett por parte de Trump hasta «después de que el pueblo estadounidense seleccione a su próximo presidente y al próximo Congreso», alegando que el pueblo estadounidense votará en esta ocasión «porque su atención médica está en juego». Biden señaló que las complicaciones médicas con el covid-19 han creado un nuevo conjunto de afecciones preexistentes, cuyas protecciones podrían desaparecer si se anula la ACA.

Pero las encuestas de la Kaiser Family Foundation, que ha seguido la opinión pública sobre la ley de salud desde su aprobación en 2010, muestra que el país todavía está dividido sobre la ley de salud de la era Obama. Su encuesta a principios de este mes encontró que solo cerca de la mitad de los estadounidenses (49%) tienen una opinión favorable de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, con más del 80% de los demócratas respaldando la ley, en comparación con el 48% de los independientes y el 16% de los republicanos.

La senadora de California Kamala Harris, candidata demócrata a la vicepresidencia que forma parte de la Comisión Judicial del Senado que celebrará las audiencias de confirmación de Barrett, dijo que Barrett «desharía el legado (de Ginsburg) y borraría todo lo que hizo por nuestro país».

«La sucesora elegida por Trump para el puesto de la jueza Ginsburg lo deja en claro: tienen la intención de destruir la Ley de Cuidado de Salud Asequible y revocar a Roe», dijo Harris en Twitter, refiriéndose a la histórica decisión Roe v. Wade que afirmó el derecho al aborto. «Esta selección movería a la corte más a la derecha durante una generación y perjuducaría a millones de estadounidenses».

Trump está a favor de revocar a Roe vs. Wade. Barrett ha sugerido oposición al derecho al aborto, pero como la mayoría de los candidatos judiciales conservadores, ha sido cautelosa en sus respuestas sobre el caso.

Durante una conferencia de 2013 en Notre Dame, dijo que pensaba que era «muy poco probable en este punto que la corte vaya a anular (Roe v. Wade)», y agregó que «el elemento fundamental, que la mujer tiene derecho a elegir aborto, probablemente se mantendrá».

Trump designa a Amy Coney Barrett para la Corte Suprema de EE.UU. 7:51

En un extenso intercambio de opiniones sobre Roe con la senadora de California Dianne Feinstein en 2017 durante sus audiencias de confirmación para el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, Barrett le dijo a la senadora demócrata que no quería comentar sobre su acuerdo o desacuerdo con ninguna Suprema. Un precedente de la corte, porque dijo que se comprometería, si es confirmada en la corte de apelaciones, a «seguir inquebrantablemente todos los precedentes de la Corte Suprema».

Cuando se le preguntó cómo evaluó los precedentes relacionados con Roe, ofreció una respuesta limitada sobre cómo veía su papel como juez de apelación: «Roe ha sido afirmada muchas veces y sobrevivió a muchos desafíos en la corte», dijo Barrett durante esa audiencia de 2017. «Y tiene más de 40 años, y es claramente vinculante para todos los Tribunales de Apelaciones. Por lo tanto, no está abierto a mí ni por mí, y no me interesaría, como juez del Tribunal de Apelaciones, desafiar ese precedente. Se uniría».

Pero por ahora, los demócratas parecen estar más enfocados en el impacto potencial de Barrett en la cobertura de atención médica como un tema que podría animar a un grupo más amplio de votantes, en un momento en que muchos ya emiten sus votos por correo.

También esperan evitar los errores que cometió su partido durante la audiencia de 2017, cuando las preguntas inquisitivas de Feinstein sobre cómo la fe católica de Barrett podría afectar sus opiniones judiciales convirtieron a la profesora de Notre Dame en un héroe para los conservadores religiosos que argumentaron que los demócratas habían mostrado prejuicios anticatólicos.

Un nuevo elemento polarizador antes de las elecciones

Los debates de política altamente cargados que surgirán durante las próximas audiencias de confirmación de Barrett, que también se espera que se centren en cómo manejaría las disputas electorales mientras el presidente hace sus afirmaciones sin fundamento sobre el fraude electoral, conllevan el mayor daño potencial para los senadores republicanos en riesgo como Susan Collins de Maine, Thom Tillis de Carolina del Norte, Cory Gardner de Colorado y Martha McSally de Arizona, quienes tratan de apuntalar su apoyo dentro de la base de Trump al mismo tiempo que apelan a las madres de los suburbios, muchas de las cuales favorecen el derecho al aborto.

Por otro lado, algunos en el Partido Republicano han argumentado que el proceso de designación podría ayudar a los senadores republicanos en estados rojos como Alaska, Kansas y Carolina del Sur que son objetivo de los demócratas este año.

Si bien las encuestas de CNN han demostrado que casi seis de cada 10 estadounidenses creen que el ganador de las elecciones presidenciales de noviembre debería elegir al juez que reemplace a Ginsburg en el tribunal superior, aún no hay datos definitivos para mostrar si la elección de Trump ha sido más animada para los conservadores o progresistas, y si realmente moverá los votos al margen.

Pero gran parte de la política se trata de percepción. Y en el caso de los candidatos judiciales, su porte y comportamiento en estas apariciones de alta presión a menudo pueden influir en las opiniones de los votantes tanto como en sus escritos y opiniones. Con su discurso hábilmente adaptado y su promesa de servir a todos los estadounidenses durante su debut el sábado, Barrett demostró que será una formidable adversaria para los demócratas en las próximas semanas.