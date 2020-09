NYT: Trump no pagó impuestos sobre la renta por años 1:52

(CNN) –– La gran revelación en el reporte de The New York Times sobre los impuestos del presidente Donald Trump son, obviamente, las cifras de lo que pagó. El mandatario desembolsó apenas 750 dólares de impuestos federales sobre la renta tanto en 2016 como en 2017. Además, durante 10 de los 15 los anteriores, no pagó este tipo de obligaciones. Pero hay otro descubrimiento que involucra a Ivanka Trump, su hija.

Se trata de una revelación masiva, contenida en el informe de The New York Times, que no acapara suficiente atención. Trump registró 26 millones de dólares de «honorarios de consultoría» sin explicación entre 2010 y 2018. De esa cifra, casi 750.000 fueron aparentemente para su hija, Ivanka Trump, según una divulgación.

Los aparentes honorarios de Ivanka Trump

Así es como The New York Times explicó la operación (la negrilla es mía):

«El señor Trump redujo su ingreso tributable al tratar a un miembro de la familia como consultor, y luego deducir la tarifa como un costo comercial».

«Los ‘consultores’ no están identificados en los registros fiscales. Pero la evidencia de este arreglo se obtuvo al comparar los registros fiscales confidenciales con las divulgaciones financieras que presentó Ivanka Trump cuando se unió al personal de la Casa Blanca en 2017. La señora Ivanka Trump informó recibir pagos de una empresa de consultoría de la que era copropietaria, por un total de 747.622 dólares, que igualaba exactamente los honorarios de consultoría reclamados como deducciones fiscales por la Organización Trump para proyectos hoteleros en Vancouver y Hawai.

«La señora Ivanka Trump había sido directora ejecutiva de las compañías de Trump que recibían ganancias y pagaba los honorarios de consultoría para ambos proyectos. Lo que significa que parece haber sido tratada como consultora en los mismos acuerdos hoteleros que ayudó a administrar como parte de su trabajo en el negocio de su padre».

Trump dice que no ha evadido impuestos 5:27

El análisis de lo que sabemos

Así que considera lo que sabemos, según el informe del diario.

1) En al menos dos acuerdos ––en hoteles en Hawai y Vancouver–– Ivanka Trump parece haber fungido un doble papel. Por un lado, aparentemente haberse desempeñado como gerente de proyectos en su capacidad de alta empleada de la empresa de su padre. Y, por otro lado, como «consultora» de esos mismos proyectos.

2) En esos acuerdos, la aparente categorización de Ivanka Trump como «consultora» le permitió a su padre cancelar tres cuartos de millón de dólares. (El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) permite que los «honorarios de consultoría» se cancelen como gastos comerciales).

Lo cual es, de hecho, bastante malo. (El abogado de la Organización Trump no ofreció comentarios ni explicaciones sobre esta operación a The New York Times).

La punta del iceberg

Pero parece que el diario solo pudo encontrar aquí la punta del iceberg.

¿Por qué? Debido a que Trump registró los 26 millones de dólares como «honorarios de consultoría» entre 2010 y 2018, ninguno está asignado a alguna persona o entidad específica. (The New York Times calculó el pago de 747.622 dólares al comparar una cantidad reportada en las declaraciones de impuestos de Trump con la misma suma informada por Ivanka Trump en sus formularios de divulgación financiera presentados cuando fue a trabajar a la Casa Blanca en 2017).

Así que no sabemos quién recibió los otros cerca de 25 millones de dólares que Trump declaró como «honorarios de consultoría» durante ese tiempo. (Vale la pena señalar: el diario informa que Trump registró como «honorarios de consultoría» aproximadamente el 20% de todos los ingresos que obtuvo en proyectos durante ese tiempo).

Sin embargo, dado el aparente pago a Ivanka Trump revelado por The New York Times, no es muy descabellado preguntarse si todos (o muchos) de esos «honorarios de consultoría» pasaron por un proceso similar. Es decir, que fueron pagados a alguno de los hijos de Trump que se desempeñaba tanto como gerente de estas operaciones para la Organización Trump y como consultores de los proyectos.

Ivanka Trump no lo ha explicado

Ante la solicitud de CNN para obtener un comentario, la oficina de Ivanka Trump dirigió a la petición a la campaña de Trump. El portavoz de la campaña Tim Murtaugh atacó los reportes como “falsos», pero no ofreció ninguna explicación sobre el aparente pago.

Al momento de escribir este artículo, Ivanka Trump no ha comentado sobre los 750.000 dólares que parece haber ganado en honorarios de consultoría. Esto con respecto a los negocios de hoteles en Hawai y Vancouver, aunque la historia se conoció durante las vacaciones de Yom Kippur. Tampoco ha explicado si se trataba de una práctica que ella y su padre practicaban regularmente cuando se trataba de acuerdos comerciales.

Pero necesita hacerlo.

Kate Bennett, de CNN, contribuyó a este análisis.