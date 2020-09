El enviado especial de EE.UU. para Irán y Venezuela, Elliott Abrams, testifica durante una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el 24 de septiembre de 2020 en Washington, DC. (Susan Walsh-Pool/Getty Images).

(CNN Español) — El enviado especial de Estados Unidos para asuntos de Venezuela, Elliott Abrams, criticó a la Unión Europea por enviar una misión que busca un acuerdo electoral en el país suramericano, según una entrevista que The Washington Post publicó el domingo.

Abrams dijo en sus declaraciones que el intento de mediación de una misión del bloque europeo estaría socavando los esfuerzos de EE.UU. por aislar al cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El diplomático enfocó sus críticas en particular al representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, por haber enviado una misión especial a Caracas, dijo, sin consultar con Washington.

«No es útil tener a la oficina de Borrell trabajando sola», dijo Elliott Abrams.

CNN ha solicitado una reacción de la Unión Europea acerca de estas declaraciones pero aún no ha obtenido respuesta.

Abrams también dijo que esta situación podría crear dificultades en las relaciones con la burocracia de la Unión Europea. Y acotó que «es justo llamarlo diplomacia de vaqueros».

El 11 de agosto, Borrell emitió un comunicado en el cual aseguró que en Venezuela no se reúnen las condiciones para un proceso «electoral transparente, inclusivo, libre y equitativo». Además, el funcionario sugirió la posibilidad de ampliar los plazos electorales para lograr un acuerdo entre las partes.

​El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró en un comunicado a CNN las palabras de Elliott Abrams al Washington Post.

«Obviamente, esas condiciones no se curarán simplemente con aplazamiento; las elecciones fraudulentas no son menos fraudulentas si se celebran unos meses después. Posponerlas no es suficiente», agregó un portavoz del Departamento de Estado en el comunicado.

Las elecciones parlamentarias en Venezuela se celebrarán el próximo 6 de diciembre. En total, 27 de los principales partidos de oposición descartaron participar en estos comicios.