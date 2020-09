Juez ordena posponer bloqueo de TikTok en EE.UU. 1:17

(CNN Business) — TikTok no saldrá de las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos y no enfrentará bloqueo en el país, al menos no por ahora.

Un juez federal concedió, el domingo, parcialmente la solicitud de TikTok de una orden judicial temporal contra un bloqueo de la administración Trump para prohibir la aplicación en Estados Unidos. El fallo bloquea una prohibición del Gobierno de Estados Unidos de las descargas de la aplicación pocas horas antes de que la política entrase en vigor.

La decisión es una victoria para TikTok después de que desafió la prohibición por inconstitucional y una violación del debido proceso.

El bloqueo de TikTok

La prohibición habría sido una «acción extraordinaria en el mismo momento en que la necesidad de comunicación libre, abierta y accesible en Estados Unidos está en su cenit» antes de una elección presidencial, dijo John Hall, un abogado que representa a TikTok, durante una audiencia de emergencia, este domingo por la mañana.

Entre tanto, los abogados del Gobierno argumentaron en esa audiencia que la propiedad de TikTok por una firma china representaba un «peligro inmediato» para la seguridad nacional. La empresa matriz de la aplicación, ByteDance, tiene su sede en Beijing. La administración Trump ha afirmado que los datos de los usuarios estadounidenses de la aplicación corren el riesgo de terminar en manos del Gobierno chino. (Tiktok ha negado esto como una posibilidad y dice que mantiene los datos estadounidenses en Estados Unidos, con una copia de seguridad en Singapur).

La opinión del juez Carl Nichols se emitió sellada, por lo que su razonamiento exacto para la orden no es público. Pero durante la audiencia de emergencia, Nichols indicó que el bloqueo de la administración Trump, tal como está estructurado, podría considerarse una «privación bastante significativa» de los derechos de la empresa al debido proceso.

El Departamento de Comercio anunció, a principios de este mes, que las descargas de TikTok se prohibirían desde el 20 de septiembre y más restricciones entrarían en vigencia el 12 de noviembre, que harían ilegal que las empresas troncales de internet lleven el tráfico de internet de TikTok. (Estas empresas ayudan a enrutar el tráfico desde los servidores web a los proveedores de iInternet domésticos).

Las negociaciones de TikTok

El Departamento de Comercio retrasó su fecha límite inicial, el fin de semana pasado, después de que el presidente Donald Trump diera su aprobación tentativa a un acuerdo que involucraba a TikTok, ByteDance, Oracle y Walmart. El acuerdo, que aún no se ha finalizado, tenía como objetivo abordar las preocupaciones de seguridad nacional de Trump sobre la aplicación y otorgar al menos propiedad parcial a empresas e inversores estadounidenses.

TikTok dijo en un comunicado que estaba «satisfecho» con el fallo.

«Seguiremos defendiendo nuestros derechos en beneficio de nuestra comunidad y empleados», dijo la empresa, y agregó que continúa hablando con el Gobierno sobre la propuesta que Trump aprobó tentativamente.

El Departamento de Comercio dijo, el domingo por la noche, que cumpliría con la requerimiento judicial, pero agregó que su disposición era «totalmente consistente con la ley y promueve intereses legítimos de seguridad nacional».

Agregó que el Gobierno de Estados Unidos tiene la intención de «defender enérgicamente» su política.

— Kevin Bohn contribuyó a este informe.