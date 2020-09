Noticias coronavirus 28 de septiembre: El mundo se acerca al millón de muertes por covid-19

India ha reportado más de 6 millones de casos de coronavirus

India superó los 6 millones de casos de coronavirus el lunes, convirtiéndose en el segundo país del mundo en hacerlo.

El país registró 82.170 casos nuevos en las últimas 24 horas, según cifras publicadas por el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar. El único otro país que informa más casos es Estados Unidos, que ahora tiene más de 7,1 millones de infecciones, según la Universidad Johns Hopkins.

El número de casos de la India ha aumentado rápidamente durante los últimos meses.

Desde el primer caso de covid-19 registrado en India el 30 de enero, el país tardó seis meses en alcanzar 1 millón de infecciones. Sin embargo, tardó solo dos meses más en llegar a los 6 millones de casos.

El número de muertos en el país es de 95.542, con 1.039 nuevas muertes registradas en las últimas 24 horas.

Se han realizado casi 72 millones de pruebas hasta el domingo, según el Consejo Indio de Investigación Médica. Las recuperaciones representan el 82% de los casos.

En la India, los pacientes con síntomas leves y moderados ya no se consideran activos después de 10 días del inicio de los síntomas si cumplen con ciertas condiciones. No se requiere una prueba para confirmar que ya no tienen el virus. Los casos graves solo pueden darse de alta después de una prueba de coronavirus negativa.