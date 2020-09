En esta serie original de A&E, se muestran ingeniosas técnicas de contrabando y las dramáticas situaciones que se viven en 15 puntos limítrofes entre países Latinoamericanos (Crédito A&E)

(CNN Español) – Drogas, contrabando, pasaportes falsos y dinero no declarado, son los elementos principales del nuevo programa “¡Alto! Frontera”, que muestra historias en aeropuertos y en las fronteras de diversos países.

En esta ocasión, el canal A&E presenta 15 episodios de este serial, narrados por el actor mexicano Julio Bracho, quien se considera fan de este tipo de programas.

“Yo soy consumidor de este tipo de programas, me encantan, y este tiene ese elemento de adrenalina y muestra cómo los detienen”, asegura.

¿Qué hace diferente a «¡Alto! Frontera»?

¿Están de moda estos programas? Sí. Varias cadenas de televisión los transmiten porque ponen a la audiencia al borde del sillón al ver cómo las policías en cada aeropuerto o frontera detienen a un sinfín de personas desarrollando diversos métodos para poder pasar todos estos elementos.

“La diferencia es que ‘¡Alto! Frontera’ está hecho por latinoamericanos, tiene esta chispa de nuestras naciones. Los otros programas que ya existen están producidos por los anglosajones. El equipo de Brasil fue el que grabó en Brasil y lo mismo sucedió con los mexicanos, colombianos, etc.”, afirma Bracho.

De acuerdo con información de A&E, esta serie tendrá “acceso exclusivo a 15 puntos fronterizos en México, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia y Perú y se revelarán los ingeniosos métodos de contrabando”.

Droga y dinero, los principales elementos en la serie

En las fronteras terrestres se busca poner alto al paso ilegal de mercancías prohibidas o divisas sin declarar. Mientras que en los aeropuertos y en los depósitos de cargas, se mostrarán a detalle las sofisticadas técnicas que usan las pasantes o “mulas” para poder contrabandear la droga.

“Hay varias historias que me llamaron la atención. En cada frontera hay un tráfico particular, no en todos es el mismo. En Colombia es cocaína, en México es la droga y personas. En Chile está el contrabando de divisas con el tipo de cambio», destaca Julio Bracho.

Pero la historia que más le llamó la atención fue una en Chile: «En esa frontera de Chile, se detiene a una señora de 60 años y se pone nerviosa, y ver cómo empieza a tener descontrol y al final le descubren los dólares y ves el drama que se da cuando llora al contar la historia”, añade Bracho.

“¡Alto! Frontera” se transmite todos los domingos y martes en A&E en toda América Latina. Confirma con tu sistema de TV de paga el horario.