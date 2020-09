Pruebas rápidas de covid-19 para países de ingresos bajos y medios. Una “superenzima” que descompone el plástico 6 veces más rápido. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

El primer debate presidencial fue un caos

El primer debate presidencial se convirtió en un caos y una andanada implacable de ataques personales el martes por la noche cuando el presidente Donald Trump descarriló el evento al hablar repetidamente interrumpiendo el exvicepresidente Joe Biden, quien respondió con ataques al mandatario, en un momento llamándolo “payaso” y «el peor presidente que EE.UU. ha tenido».

2

Pruebas rápidas de covid-19 para países de ingresos bajos y medios

La Organización Mundial de la Salud anunció un acuerdo para que países de ingresos bajos y medios tengan pruebas rápidas de covid-19 disponibles. Según el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, serían unos 120 millones de pruebas. El funcionario añadió que estos exámenes “vitales” ayudarán a expandir la capacidad de evaluar los casos en áreas remotas con limitaciones en laboratorios y personal de salud capacitado.

3

Incendios forestales no le dan tregua a California

Los bomberos de California luchan contra uno de los incendios forestales de más rápido crecimiento en el estado: el incendio Glass, que comenzó durante el fin de semana. Su amenaza ha obligado a miles de personas a evacuar sus hogares en los condados de Napa y Sonoma, en la zona vinícola de California. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia para estos condados y para el de Shasta, afectado por el incendio Zogg, que también arde en el estado.

Incendios en California arrasan la zona vinícola 3:16

4

Una “superenzima” que descompone el plástico 6 veces más rápido

Un equipo de investigadores creó una “superenzima” que come o degrada plástico hasta seis veces más rápido que la enzima anterior, en la que los científicos habían trabajado. La superenzima podría tener implicaciones importantes para el reciclaje de tereftalato de polietileno (PET). Este es el termoplástico más común utilizado en botellas de bebidas de un solo uso, alfombras y ropa.

5

Cómo hablar de salud mental con tu jefe

La pandemia mundial de coronavirus ha llevado a que los niveles de estrés aumenten. Esto tiene un impacto en nuestra salud mental y puede afectar nuestro trabajo. ¿Cómo conversar al respecto con tu jefe? ¿Qué pasos y recomendaciones seguir? Aquí te dejamos algunos consejos que pueden ayudarte a sortear esta situación.

A la hora del café

Los artistas con más nominaciones a los premios Latin Grammy

Los Latin Grammy anunciaron a los nominados para la edición 21 de los premios: J Balvin lidera la lista con 13 nominaciones. Le siguen Bad Bunny con nueve y Ozuna con ocho. Mira la lista completa.

El reguetón gana terreno en los Latin Grammy 0:58

Amazon ahora quiere que pagues con solo el movimiento de tu mano

El más reciente esfuerzo de Amazon por aumentar las compras presenciales te permitirá pagar con la palma de la mano en algunas de sus tiendas. Así funciona.

Amazon quiere que pagues con la palma de tu mano 1:44

Marte podría tener estanques salados junto a un lago subterráneo, lo que aumenta la posibilidad de vida

Una investigación encontró evidencia de un lago en Marte, identificado inicialmente hace dos años, y también de varios «estanques» salados más pequeños cerca. Un hallazgo que aumenta la posibilidad de que haya vida en este planeta.

Nueva evidencia sobre la posibilidad de vida en Marte 1:15

¿Cómo celebrar Halloween, Día de Muertos y Día de Acción de Gracias en la pandemia?

Las celebraciones de octubre y noviembre serán algo distintas este año, mientras el mundo sigue lidiando con la pandemia de coronavirus. Halloween, el Día de Muertos y el Día de Acción de Gracias ya se acercan, y hay varias recomendaciones de las autoridades para disfrutar de las fechas de manera segura.

“Avatar 2” está terminada y la 3 está casi lista

El director James Cameron reveló que las siguientes producciones de la saga Avatar están bastante avanzadas. Según le dijo a Arnold Schwarzenegger, se está preparando para las nuevas fechas de lanzamiento de las próximas entregas de la franquicia.

La cifra del día

125%

Este es el porcentaje aproximado que han subido las acciones de Pinterest en 2020, por encima de Facebook, Twitter y Snapchat.

La cita del día

“Creo que han visto desde el principio que la narrativa del presidente ha sido que ‘todo está bien. Todo está bien. Es hora de volver a la normalidad. Hagamos que la economía vuelva a funcionar’”

Olivia Troye, exasesora principal del vicepresidente Mike Pence en el grupo de trabajo de coronavirus de la Casa Blanca, al afirmar que los CDC fueron presionados para minimizar los riesgos de covid-19 en la reapertura de las escuelas.

Selección del día

Y para terminar.…

Luego de «Tiger King», a Carole Baskin no le fue bien en «Dancing with the Stars»

La defensora de los grandes felinos Carole Baskin fue eliminada de «Dancing with the Stars». Baskin, quien ganó fama por la serie documental “Tiger King: Murder, Mayhem and Madness”, aseguró que uno de los jueces fue cruel con ella.