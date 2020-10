(CNN) — La primera dama de EE.UU. Melania Trump fue grabada en secreto en el verano de 2018 expresando su frustración por ser criticada por la política de su esposo de separar a las familias que cruzaron ilegalmente la frontera sur y, al mismo tiempo, tener que realizar deberes tradicionales de primera dama, como prepararse para la Navidad.

«Dicen que soy cómplice. Soy igual a él, lo apoyo. No digo lo suficiente, no hago lo suficiente donde estoy», dijo en un audio grabado en secreto por Stephanie Winston Wolkoff, una ex amiga y ex asesora principal de la primera dama.

Las cintas fueron reproducidas exclusivamente en «Anderson Cooper 360» de CNN el jueves por la noche y fueron grabadas por Wolkoff después de que ella dejó la Casa Blanca.

"The jacket was… a publicity stunt, and it was to garner the attention of the press, to make sure that everyone was aware that Melania was going to the border."

Melania Trump's former friend, Stephanie Winston Wolkoff, on the infamous "I really don't care. Do U?" jacket. pic.twitter.com/sCJAAAcvBf

— Anderson Cooper 360° (@AC360) October 2, 2020