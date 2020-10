(CNN Español) – El estado de salud del presidente Donald Trump es noticia este viernes en el mundo luego que el mandatario anunciara a través de un tuit que él y la primera dama, Melania Trump, dieron positivo por coronavirus.

En este episodio, el doctor Elmer Huerta analiza la lección de salud pública que deja el diagnóstico y recuerda las recomendaciones de expertos de cómo prevenir la enfermedad.

Puedes escuchar este episodio en Apple Podcasts, Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria diaria de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy veremos qué mensajes de salud pública podemos aprender luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania, anunciaran que tienen coronavirus.

Por mi labor como comunicador, especialista en salud por más de 30 años, siempre he estado atento a la salud de las personas famosas. Cuando una figura destacada se enferma, parecería que lo que tiene -por más común que sea- se vuelve, de pronto, más importante.

Por esta razón, el hecho de que un famoso se enferme representa una extraordinaria oportunidad para revisar conceptos importantes relacionados con la prevención, el diagnóstico y el curso de la enfermedad en cuestión.

Y eso es lo que ha sucedido tras el anuncio que ha hecho el presidente Donald Trump, de que su prueba de coronavirus —así como la de su esposa Melania— ha resultado positiva, y por tanto ambos tienen covid-19.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020