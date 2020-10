OPINIÓN | El pago con votos por el pago de impuestos

La denuncia de The New York Times vs. el discurso de Trump 0:53

Nota del editor: Carlos Alberto Montaner es escritor, periodista y colaborador de CNN en Español. Sus columnas se publican en decenas de diarios de España, Estados Unidos y América Latina. Montaner es, además, vicepresidente de la Internacional Liberal. Las ideas expresadas en este comentario son exclusivamente suyas. Ver más artículos como este en CNNE.com/opinión.

(CNN Español) — The New York Times ha hecho una sensacional revelación. Asegura tener los registros impositivos de más de 20 años de Donald Trump y sus compañías, excluyendo 2018 y 2019.

Según el reporte del diario, Trump solo declaró unos pocos cientos de dólares en 2016. En 2017 habría sucedido lo mismo. En 10 de 15 años contados a partir del 2000, dice el extenso artículo, Trump declaró pérdidas y no pagó impuestos federales sobre la renta.

Era muy raro que no aparecieran los papeles de los impuestos del presidente de EE.UU., y mientras muchas personas lo aman, también están las que lo detestan. Ese tipo de documentos deben haber pasado y han de haber sido examinados por demasiadas manos. Bueno, varias fuentes con acceso legal a esa información se la entregaron a The New York Times.

Donald Trump dice que se trata de fake news y asegura que sí ha pagado cientos de miles de dólares de impuestos. Sin embargo, considero que tiene toda la pinta de ser información certera.

La pregunta razonable es cuánto va a influir esta publicación en el resultado electoral del próximo 3 de noviembre.

Algunas personas piensan que esto no va a repercutir en el resultado de los comicios dentro de la base del presidente, porque lo ven así: primero, aseguran que es información o noticias falsas. En segundo lugar, apuntan a que uno no está obligado a pagar más impuestos que los que le corresponden. Y finalmente, suponen que “todos hacen lo mismo”. Existe la percepción de que combinar al máximo numerosos créditos fiscales y desgravámenes es un signo de astucia e inteligencia, algo con lo que está de acuerdo hasta el propio Trump.

Mi impresión es que las revelaciones del New York Times sí van a tener severas consecuencias.

¿Por qué?

Inicialmente, porque no es verdad que los estadounidenses –en general– no pagan impuestos si pueden utilizar todas las herramientas legales a su alcance para evitarlo. Esa es una actitud cínica. Además, muchas compañías pagan, dado que es lo decente y lo legal.

Sencillamente, contemplan el costo de los impuestos en los presupuestos. Nadie va a ir a la cárcel por ahorrarle unos dólares a una gran corporación.

Es posible que este tema se convierta en el definitivo para hundir la carrera por la reelección de Trump. Lo veremos el 3 de noviembre.