(CNN Español) – Se conocen pocos detalles del tratamiento al que el presidente de Estados Unidos Donald Trump fue sometido desde su diagnóstico de coronavirus y posterior hospitalización en el hospital Walter Reed en Bethesda, Maryland.

Sabemos que Trump recibió un coctel experimental de anticuerpos monoclonales, dexametasona y remdesivir. El doctor Elmer Huerta analiza el tratamiento del mandatario, basado en la información que han dado sus médicos tratantes.

Puedes escuchar este episodio en Apple Podcasts, Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

El reciente diagnóstico de covid-19 del presidente Donald Trump constituye una noticia de alcance mundial. Y mucho más su hospitalización, la que le ha dado acceso a los tratamientos más avanzados que puede ofrecer la ciencia en estos momentos.

Hoy haremos un breve repaso de esos tratamientos, especialmente el del llamado coctel de anticuerpos monoclonales.

Aunque hay aún controversias con respecto al momento en que tuvo su última prueba negativa, el presidente Trump anunció poco después de la medianoche del viernes 2 de octubre que tanto su prueba como la de la primera dama, Melania Trump, habían salido positivos.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020